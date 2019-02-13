11 причин, почему самым лучшим женщинам сложно найти свою любовь

Узнайте, почему замечательным женщинам сложно найти любовь

Названы 11 причин одиночества у женщин Фото: depositphotos

Очень часто умные, независимые и привлекательные женщины могут тратить годы на мужчин, с которыми в итоге у них ничего не выходит. Почему же им так сложно найти свою любовь? Вот несколько причин от издания Peace Quarters, почему замечательным женщинам бывает сложно построить личную жизнь.

Они не позволяют мужчине вытирать о себя ноги

Умные и независимые женщины не позволяют мужчинам играть с ними. Если кто-то пытается это делать, то такие леди тут же теряют к подобным персонажам всяческий интерес. Эти замечательные женщины ценят и уважают себя. Именно поэтому они никому не позволяют вытирать о себя ноги. В подобных случаях они не склонны давать мужчинам еще один шанс.

Такую женщину не встретишь в клубе

Почему? Потому что она не зависает, убивая время, в барах и клубах. У нее есть цели, и она каждый день усердно работает над их достижением. Походам по людным мероприятиям такие девушки предпочитают приятную беседу за бокалом вина или чашкой ароматного чая в домашней обстановке.

Они немножко странные

Самые замечательные женщины могут быть странноватыми. Именно это и делает их неповторимыми и столь прекрасными. И они не будут менять себя ради мужчины. Стоит уважать их мысли и привычки, с какими бы изюминками они ни были. Если мужчине сложно принять женщину такой, какая она есть, то хорошего в таких отношениях будет мало.

Рядом с такими женщинами мужчины чувствуют себя неуверенно

Мужчины хотят чувствовать себя сильными. Именно поэтому некоторые из них сторонятся успешных женщин. Для того, чтобы соответствовать такой спутнице, мужчина должен тоже стремится к чему-то большему.

Некоторые просто не могут сосуществовать рядом с успешной женщиной, которая точно знает, чего хочет. Рядом с ними они не чувствуют уверенности в себе и предпочитают более нежных и хрупких девушек.

Говорят прямо то, что думают

Поскольку такие женщины четко знают, чего хотят, в общении они могут быть чрезмерно прямолинейны. Они не любят ходить вокруг да около. Если им нравится мужчина, они найдут способ это донести.

Если им что-то не нравится, они не будут молчать. Такие женщины умеют четко и ясно выражать свои мысли и чувства. Некоторых мужчин их откровенность может испугать.

Их мечты – в приоритете

Некоторым мужчинам нравится доминировать и держать все под контролем. Умные и независимые женщины никому не позволяют указывать, что им делать. Они четко знают, чего хотят, и как им это получить.

Такие женщины живут вовсе не для того, чтобы служить мужчине. Одна из главных целей их жизни – осуществить свои мечты. В отношениях они мечтают видеть такого же сильного и уверенного в себе мужчину, как и сами. Им нужен тот, кто будет поддерживать их в начинаниях, а не тянуть на дно.

У них есть цели в жизни

Помимо любви и отношений, у таких женщин есть другие приоритеты в жизни. Если любовь их найдет – замечательно. Но они не поставят свою жизнь на паузу для того, чтобы вплотную заняться поисками подходящего ей мужчины.

Такие женщины умеют защитить себя

Не стоит их обманывать. Умная женщина тут же поймет, что за игру затеял ее партнер и прямо выскажет все, что об этом думает. Она не боится защищать себя и других женщин. Если вы поступили непорядочно, даже не думайте о том, что вам удастся легко замять эту историю. Как минимум, вам нужно все объяснить и извиниться.

Такие женщины любят всем сердцем

Влюбить в себя такую женщину непросто. Заставить ее открыться вам – тоже. Однако ожидание того стоит. Как только такая женщина вас полюбит и откроется, она будет уважать и поддерживать вас настолько сильно, насколько это возможно.

Такая женщина – прекрасный партнер по жизни. Почему? Потому что она будет любить вас всем сердцем. Вас полюбила такая женщина? Будьте уверены, кроме вас, ей больше никто не нужен. Вы можете полностью ей довериться.

Они знают себе цену и требовательны в выборе мужчины

С возрастом такие женщины становятся мудрее. Они уже видели очень-очень многое. Если чувствуют, что у них ничего не получается с мужчиной, то не будут тянуть с разрывом. Таких женщин нельзя назвать отчаявшимися. Им не нужен мужчина просто "для галочки" или как "таблетка" от одиночества. Такая женщина будет ждать. Она, пройдя путь проб и ошибок, уже не согласится на меньшее, чем она достойна.

Они более зрелые, чем многие

Хоть они и довольно молоды, такие женщины очень мудры. Они знают, чего хотят от жизни. Знают, как им достичь их целей. Четко расставляют приоритеты. Они видят свой путь, поэтому даже не думайте сомневаться в ее решениях или состоятельности планов. У нее все под контролем.

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Смотрите видео – портрет сознательного одиночки:

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