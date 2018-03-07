8 Марта: какие цветы нужно дарить любимым женщинам

Сегодня, 13:24

Нужно только правильно подобрать, какие цветы нужно дарить на 8 Марта и кому

Какие цветы дарить на 8 Марта. Фото: theodysseyonline.com
Какие цветы дарить на 8 Марта. Фото: theodysseyonline.com

Если вы уже определились с подарками для своих дорогих женщин, то теперь осталось выбрать настоящий красивый букет. Почему-то все считают, что на 8 Марта нужно дарить или тюльпаны, или мимозы, или розы. Спектр цветов для букета довольно большой. Нужно только правильно подобрать, какие цветы нужно дарить на 8 Марта и кому. Мы подскажем, как найти идеальные цветы на 8 Марта.

Любимой девушке лучше дарить лаванду, орхидею, красную розу или ландыши. Конечно, можно сделать прекрасный букет.

Маме можно подарить гвоздики, ноготки, тюльпаны. Кто-то считает, что гвоздики не желательно дарить, однако разные цвета можно прекрасно соединить в один букет.

Жене для подарка отлично подойдут розы, герберы, астры, колокольчики. Не важно количество – главное не забыть подарить и лучше с самого утра.

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Коллегам хорошо подойдут белый жасмин, лютик, клевер или магнолия.

Бабушкам нужно дарить желтые тюльпаны, белые розы или фиалки.

Сестре и свекрови лучше преподнести желтые розы, маргаритки или лотос.

Напомним, самыми желанными для женщин подарками на 8 Марта являются цветы, ювелирные украшения, путешествия, романтический ужин косметика, забота и внимание. К такому выводу пришли социологи Киевского международного института социологии (КМИС) после проведенного опроса.
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Источник:

"Сегодня"

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