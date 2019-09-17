Адаптация ребенка к саду: сколько длиться и что делать родителям

Наберитесь терпения и подарите ребенку свою любовь

Адаптация детей к саду может длиться месяц Фото: Pexels

Первое сентября уже давно позади, а некоторые дети все еще не адаптировались к детскому саду. К тому же не все уже пошли в образовательные заведения и у них все еще впереди. Детский и семейный психолог Сабина Ламанна в Instagram рассказала, сколько может длиться адаптационный период и как себя вести родителям, если дети отказываются идти в сад.

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По ее словам, адаптация в среднем длится один месяц, а для разных деток от двух недель до двух месяцев.

"Помните, что изменения в его настроении нормальны. Очень многие детки плачут, расстраиваются. Также не паникуйте, если первую в неделю малыш отходил хорошо, а затем стал капризничать или отказываться идти. Вначале срабатывает эффект новизны. Потом малыш понимает, что это надолго и желание ходить исчезает. Это тоже нормально", – пишет психолог и поясняет, что адаптация часто проходит волнообразно с подъемами и спадами.

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Ламанна также дала несколько советов родителям, как помочь детям адаптироваться к саду.

Продолжайте рассматривать с ребенком альбом с фото расписания дня в садике. Старайтесь, чтобы режим на выходных был максимально приближен к режиму садика. Не задавайте вопросы, на которые заведомо можете получить отрицательный ответ: "Тебе понравилось в садике? Тебе понравилась твоя воспитательница?" "Еще пойдем в садик?". Даже самому замечательному садику малыш предпочтет привычный любимый дом и свою семью. Лучше задавайте вопросы-утверждения: "Вы сегодня рисовали пальчиками. Это, наверное, так интересно!?" Проявляйте неподдельный интерес к рассказу ребенка, положительно реагируете на все, что он говорит. Если же он не рассказывает, не давите не допытывайтесь. Всему свое время. Старайтесь не обсуждать в присутствии малыша возможные затруднения, связанные с его пребыванием в детском саду. Помните что, как бы хорошо к ребенку не относились в детском саду, он находится в состоянии психоэмоционального и физического напряжения. Поэтому важно, чтобы он чувствовал поддержку с вашей стороны. Используйте тактильный контакт. Во время дня, а особенно перед сном погладьте малыша, берите на руки, дайте ему понять, что вы всегда рядом. Читайте малышу сказки, где главный герой тоже идет в детский сад и хорошо проводит там время. Первую неделю давайте малышу с собой в сад мягкую игрушку и говорите, что когда он будет ее обнимать, то это как будто он маму или папу обнимает.

Совет: не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие. Дарите ребенку свою любовь и ласку, а результат вас порадует. Главное дать себе и ребенку время.

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