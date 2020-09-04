Актриса Ирина Хоменко про рождение второго ребенка: "Любви во мне стало вдвое больше!"

Имя для дочери актрисы выбрал ее пятилетний сын

Актриса шоу "Мамахохотала" на телеканале НЛО TV Ирина Хоменко совсем недавно во второй раз стала мамой. У них с мужем родилась дочь Аврора. Мы впервые после родов пообщались с Ириной о выборе имени, отношение старшего сына к сестричке, а также о том, изменится ли профессиональная деятельность актрисы с рождением второго ребенка.

Актриса Ирина Хоменко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ира, поздравляем с рождением девочки! Как ты себя чувствуешь, и как прошли роды?

Я прекрасно себя чувствую – как эмоционально, так и физически. Сейчас знакомлюсь со своей принцессой: мы узнаем друг друга, наслаждаемся этим процессом. Сами роды прошли прекрасно. Я уже по опыту первых родов могу сказать: не имеет значения, где ты рожаешь, имеет значение – с кем ты рожаешь. У меня были достаточно легкие первые роды, когда я родила сына Дамира. А вот вторые роды были еще кайфовее!

Видимо, так нельзя говорить, но я получила удовольствие от родов.

Как вы с мужем решили назвать дочь? Кто выбирал имя?

Мы назвали дочь Аврора. Это имя богини утренней зари. Для дочери имя выбрал мой старший сын. У меня и мужа были свои списки имен. А Дамир как-то подошел, спросил, что это за списки. Мы ему объяснили, и он взял блокнот и начал выписывать те имена, которые ему нравятся. Сказал: "Мою сестру будут звать так, потому что это моя сестричка!" И предложил нам с мужем имя Аврора. Нам понравилось, поэтому теперь у нас дочь Аврора.

О чем ты подумала в первую очередь, когда увидела дочь?

Это невозможно передать (улыбается). Я увидела очень маленький носик и тоненькие пальчики пианистки (смеется). А когда муж уже поднял дочь, и я смогла ее разглядеть, то разрыдалась. Возможно, это все гормоны, но это 100% кайф. Я подумала, что я очень счастливый человек!

Ирина Хоменко с семьей Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как твой старший сын Дамир воспринял сестренку? Они уже подружились?

Мне кажется, у моих детей идеальная разница в возрасте – 5 лет. Когда меня выписывали из роддома, то сын бежал не к маме, а к сестренке! Он даже не поздоровался с медсестрами, сразу спросил: "Где моя Авророчка?" (улыбается). Он сестренку носит на ручках, конечно, под нашим наблюдением. Могу сказать, что уже сейчас видно, что сын очень любит младшую сестру.

Решение родить второго ребенка было запланированным? Вы с мужем хотели больше дочь или сына?

Да, решение было запланированным (как и первая беременность). Все, что необходимо было подлечить, я подлечила заранее. Я хотела больше дочь (как и Дамир, кстати, больше хотел сестренку). Муж хотел мальчика: у него вообще есть мечта о двух сыновьях и дочери. Хотя, когда он узнал, что у нас будет дочь – был очень счастлив. Вообще, мы больше переживали, чтобы родился здоровый ребенок – пол не так важен.

Как изменится твоя жизнь с рождением дочери? Повлияет ли второй ребенок на твой рабочий график и концерты "Мамахохотала"?

Когда родился Дамир, то уже на седьмой день я вышла на репетицию шоу "Мамахохотала", а на десятый день были съемки. С Авророй я вышла на репетицию на третий день, а на шестой – у меня уже был съемочный день. Жизнь с рождением дочери уже изменилась (улыбается).

Будете ли вы крестить дочь? Уже выбрали крестных?

Крестить дочь будем обязательно. Но что касается выбора крестных – еще никого не выбрали, и даже не думали над этим (улыбается). Но как только окрестим Аврору, сразу все расскажем.

Актриса Ирина Хоменко с коллегами Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Быть мамой сына и мамой двоих детей – это совершенно разные ощущения?

Пока я точно знаю, что любви во мне стало вдвое больше! У меня невероятно крутой сын: взрослый, самостоятельный – мой помощник. Я ничего не прошу его делать, но он сам просится помочь мне в уходе за Авророй. А с ощущениями я еще не разобралась – просто кайфую от этого (улыбается).

Какие твои первые планы после рождения дочери?

Сейчас уже состоялись одни съемки шоу "Мамахохотала". Теперь планируем съемки 14 сентября (в также у меня параллельно есть два проекта). Кроме этого хотим окрестить нашу красавицу. А еще хотелось бы сделать фотосессию с ней, пока она такая крохотная. Ну и, конечно, буду кайфовать от состояния, когда ты мама младенца и первоклассника.

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