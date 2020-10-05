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Актриса Ирина Хоменко про сына-первоклассника: "Вырастить ребенка личностью – задачка не из легких"

Сегодня, 14:45

По ее словам, самое важное в первый год обучения для ребенка в школе – чтобы его не сломали

В этом году начало нового учебного года для многих родителей необычное. Особенно – для родителей первоклассников. Ведь кроме привычных переживаний за ребенка в новых условиях, есть определенные риски через обучение в карантинных реалиях. Сейчас, когда прошел первый месяц обучения, уже можно говорить о том, каков этот учебный год для первоклашек.

Мы пообщались с актрисой шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Ириной Хоменко. Ее сын, Дамир, в этом году пошел в первый класс. Ирина рассказала о "новой-старой" системе образования, первых впечатлениях сына от учебы и о том, чем удивила ее новая украинская школа.

Актриса Ирина Хоменко с семьей
Актриса Ирина Хоменко с семьей
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ира, в этом году ты повела в школу старшего сына. Как прошло ваше 1 сентября?

Для меня в этом году 1 сентября было особенным. Кажется, за сына я волновалась больше, чем за себя, когда шла в одиннадцатый класс. Волнение вызывало все: от выбора одежды до покупки всевозможных мелочей в школу. Я была немного разочарована тем, что на празднике Первого звонка не было наших родителей (дедушек и бабушек Дамира), так как действовал запрет на присутствие большого количества людей на праздновании. Поэтому мы на Первом звонке с мужем менялись, чтобы обоим присутствовать на празднике.

Я видела немного растерянные глаза своего сына, он не всегда понимал, что происходит (улыбается). Это естественно, потому что выдержать на ногах все это время ребенку, который очень непоседливый – еще та задача.

По каким критериям вы с мужем выбирали школу для сына?

Мы долго колебались между частной и государственной школой. Выбрали государственную, так как частная в этом году не открыла первый класс. Это одна из самых сильных лингвистических школ в нашем районе. В первом классе дети изучают английский, во втором – добавляется китайский язык. Считаю, что это очень важно – чтобы изучение иностранных языков было с ранних лет.

Другой фактор, который был для меня важен в этой школе – чтобы младшая школа была отделена от старшей. И самое важное – было важно, чтобы учительница была адекватной. Я перед обучением разговаривала с учительницей Дамира, поэтому, как говорится, карты сошлись – меня все эти факторы удовлетворили.

Расскажи о дошкольном образовании сына? На какие занятия делали акцент?

Я считаю, что подготовительное образование обязательно должно быть в жизни ребенка. Хоть и говорят, что новая украинская школа не требует дошкольной подготовки. Просто, когда ребенок начинает учиться, то ему может быть труднее из-за того, что он чего-то не знает или не успевает.

Мы ходили на очень классную дошкольную подготовку. Например, Дамир занимался Lego. Там они делают акцент на командную работу, логику. Это и мелкая моторика, и развитие воображения. Сейчас Дамир ходит на механику – и это супер подготовка для маленького мужчины.

В прошлом году также ходили на плавание, пение, английский и, конечно, в садик. Плавание закаляет все группы мышц, что очень важно для ребенка. Пение – это возможность быть более открытым, не бояться публичности и публичных выступлений. А английский сейчас везде – без него никак и никуда.

Сын Ирины Хоменко Дамир
Сын Ирины Хоменко Дамир
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Какие впечатления у Дамира от первых дней в школе?

Ему очень нравится! Он кайфует от того, что там у него много друзей. Сейчас ему не сложно, потому что на подготовительном этапе он уже прошел всю программу первого класса. Сейчас он продолжает со мной читать – ему только 5 лет, а он уже дочитывает свою вторую книгу! Единственная проблема для сына сейчас – это наклон, написание письменных букв. Но ему все равно очень нравится. Кажется, сын еще не до конца понял, что такое школа (смеется).

Чем тебя поразило ли удивило современное школьное образование на практике?

Тем, что образование современное, но в то же время – не современное. Действуют те же стандарты, по которым учились мои родители, родители моего мужа. Например, в школе у ​​сына была задача: перерисовать дом, который был нарисован на доске. Сын выполнил задание раньше, поэтому дорисовал к дому подсолнухи и чучело (так как решил, что дом находится в поле). А учительница решила, что это ребячество. И это мне очень напомнило военный формат, когда солдатам говорят: "копать отсюда и до обеда". То есть, никакого творчества, креативности и проявления личности. Мне это напоминает обучение во времена Советского Союза.

Очень легко сделать всех серой массой, а вырастить ребенка личностью – задачка не из легких. Не забывайте, что все дети идут в первый класс личностями.

Из хорошего: у ребенка в классе нет постоянного места за партой – они все время меняются. Это очень круто для профилактики зрения, да и просто – детям иногда хочется посидеть то тут, то там.

Как происходит обучение в карантинных условиях для учащихся первых классов?

Родителей не допускают в раздевалку, в классе есть кварцевая лампа, которую включают после уроков. Есть много септиков – одним словом, в школах делают акцент на гигиене. В остальном – мало чем отличается от того, что было до карантина. Надеюсь, что школы не закроют, и так будет и впредь.

Что является самым важным для ребенка в первый год обучения?

Самое важное в первый год обучения для ребенка в школе – чтобы его не сломали. Потому что это новое место, новый формат обучения. Очень важно, чтобы у вашего ребенка был хороший учитель, который не создаст ситуации для буллинга. Я очень долго анализировала этот процесс и пришла к выводу, что почву для буллинга часто дают учитель. Дети, конечно, от этого в дальнейшем страдают.

Я общалась со многими психологами перед тем, как повести Дамира в первый класс. И все они мне сказали такую ​​вещь: на самом деле, всем наплевать на вашего ребенка. Единственный человек, который может поддержать ребенка – это вы. Поэтому я акцентирую внимание всех родителей первоклашек на этом: общайтесь с ребенком, поддерживайте его, отстаивайте его честь. Ведь кому, как не вам, важно, кем вырастет ваш ребенок.

Ирина Хоменко с сыном Дамиром
Ирина Хоменко с сыном Дамиром
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Для тебя, как для мамы, важны оценки?

В нашей школе оценок нет. Но есть замечания, типа "старайся лучше". Больше всего это касается письма. Я знала, что с этим будут проблемы, но для меня оценки – это всего лишь показатель того, что ребенок что-то не понял.

Самое важное в обучении – как ребенок полученные знания будет применять в жизни. Поэтому главная задача ученика – адаптировать знания, полученные в школе, в реальной жизни.

Конечно, всем родителям хочется, чтобы их ребенок был лучшим в школе: получал похвальные листы, грамоты и хорошие оценки. Но я для себя уже поняла: во-первых, у нас мальчик, поэтому поведение в будущем может страдать (улыбается). Во-вторых, он личность, и это я тоже учитываю. А в-третьих, мой ребенок для меня все равно самый лучший, поэтому я могу привести кучу контраргументов для учителей, которые оценивают обучение моего ребенка.

Я всегда обращаю внимание на логическое и критическое мышление ребенка, его коммуникабельность и творчество. Я всегда прислушиваюсь к ребенку. Хочу быть для сына плечом, на которое он может опереться, а дальше – идти той дорогой, которую он для себя выберет.

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образование обучение материнство Ирина Хоменко
Источник: Сегодня
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