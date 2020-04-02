Интервью

Актриса Ирина Хоменко рассказала, как заинтересовать ребенка книгой и самому начать читать

Как заинтересовать малыша чтением – личный опыт Ирины Хоменко

2 апреля в мире отмечают Международный день детской книги. В Украине детская литература стремительно развивается, поэтому молодым родителям всегда есть из чего выбрать – учитывая возраст ребенка и его собственные предпочтения. Но с чего начать и как заинтересовать малыша процессом чтения?

Актриса шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Ирина Хоменко рассказала о семейных читательских ритуалах и поделилась секретами, как заинтересовать ребенка книгой. Как оказалось, все намного проще, чем может показаться на первый взгляд.

Ира, любовь к чтению у тебя с детства?

Да, но в детстве любовь к чтению я развивала самостоятельно. Моя мама много работала, поэтому на книги не всегда хватало времени. Потому что была работа, дом, двое детей (я и мой старший брат) + дача у дедушки и бабушки на выходных. Хотя читать она очень любила и перед работой утром пыталась выделить на это время. А еще моя мама всегда говорила: "Если будешь много читать, с тобой будет интересно общаться". В этом она меня убедила, за что я ей очень благодарна.

В школе я была отличница, поэтому мне надо было прочитать все книги, которые нам задавали по литературе. Можно сказать, что я развила свою любовь к чтению именно благодаря школе.

Актриса Ирина Хоменко Фото: пресс-служба НЛО TV

Школа оставила положительный или отрицательный опыт в изучении литературы?

Скажу честно: я в детстве читала, потому что надо было читать. К сожалению, литература, которая вызывала бы у меня "вау-восторг" в школьной программе мне не попадалась. Еще я была активистка, которая пела, играла в команде КВН. Времени на чтение для себя у меня не было.

Как и чем отличаются книги твоего детства и современные детские книги?

Я за то, чтобы родители сами читали детям с самого раннего возраста. Таким образом, прививая детям любовь к книгам. Современные книги более адаптированы к определенному возрасту ребенка: они красивые, большие, иллюстрированные – такую ​​книгу просто хочется взять в руки! Сейчас очень много онлайн-книг, которые вы с ребенком можете прослушать. Было бы круто, если бы большинство украинской и зарубежной литературы были в онлайн-формате, потому что часто хочется какие-то определенные книги перечитать. Поскольку мы живем в бешеном ритме – полтора часа можно добираться на работу и... слушать книги в это время! Так за неделю можно прослушать целую книгу. Будем откровенны, для занятых людей взять книгу в руки и спокойно почитать – это уже роскошь. Разрешить ее мы можем себе разве что сейчас, на карантине, когда у нас куча свободного времени.

Как правильно выбирать детскую книгу в зависимости от возраста ребенка? На что надо обращать внимание в первую очередь?

У моего сына первой книгой была "Кто как говорит". Я по 10 раз читала ему стихи, где рассказано о языке различных зверей. Потом я заметила, что если у ребенка есть любимая сказка, которую ты ему много раз рассказываешь, то он потом сам рассказывает ее своим игрушкам. У нас вообще было интересно: мой сын Дамир строил из Лего сказку "Репка" – причем параллельно ее рассказывал.

Актриса Ирина Хоменко с сыном Фото: пресс-служба НЛО TV

Что касается выбора в зависимости от возраста: сейчас на многих книгах пишется для какого она возраста. Если же сейчас вашему ребенку определенная книга не интересна – просто отложите ее до времен, когда он подрастет. Уверена, через некоторое время эта книга ему точно "зайдет". В общем, я стараюсь выбирать сыну книги с глубоким смыслом и нравственными ценностями. Например, детские книги, где описывается зависть или показывается такая черта характера, как эгоистичность. После прочтения сказки сыну, спрашиваю у него: "Как ты считаешь, этот персонаж правильно поступил? А почему неправильно?" Обязательно анализируйте прочитанные книги с ребенком!

В твоей семье есть ритуалы, связанные с чтением?

Да, конечно! Сейчас мы практикуем чтение вслух, а еще Дамир перед сном 100% получает сказку. У него около 100 книг, из которых он выбирает каждый вечер одну. Каждый вечер 40 минут или час перед сном мы с ним читаем. Более того, мы еще разбираем поступки героев – кто совершил хорошо или плохо в сказке? Почему он так поступил? Это очень классная практика!

Я стараюсь выбирать сыну книги с глубоким смыслом и нравственными ценностями

В связи с карантином ты проводишь больше времени за чтением в одиночестве или за чтением с ребенком? Посоветуй, как правильно организовать такие домашние вечера?

Я взяла за правило на время карантина планировать день. И в этом плане я ежедневно отвожу час на то, чтобы читать. Также дополнительно отвожу час для чтения с Дамиром (это, не считая чтения перед сном). С сыном мы еще заняты подготовкой к школе, поэтому днем ​​он выбирает книгу и начинает ее читать, а вечером мы вместе ее дочитываем.

По организации таких вечеров – все просто. Планирование, планирование и еще раз планирование! Поверьте, карантин пролетит, вы даже глазом не успеете моргнуть, а за это время же так много можно всего сделать!

Какой, по твоему мнению, лучший способ заинтересовать ребенка книгой?

Садитесь с ребенком и вместе читайте – другого способа нет. Ребенок от вашего участия в этом будет еще больше заинтересован. Он каждое утро будет просить дочитать или сам станет проситься прочитать отрывок сказки.

Как ты обычно выбираешь книги для сына? Какая тематика ему больше всего нравится?

Раньше сыну очень нравились динозавры, поэтому у нас куча книг с ними. Сейчас Дамиру стало интересно читать о космосе, поэтому мы начали читать различные детские энциклопедии. Вообще, я всегда даю своему ребенку право выбора. Когда мы заходим в супермаркет, я говорю: "Ты можешь выбрать себе только одну игрушку". Он сначала хватает 10, потом 5, потом две, а потом выбирает свою одну. Такая же ситуация и с книгами – или он просит меня что-то конкретное купить, или я обращаю его внимание на какую-то книгу. Сейчас мы читаем "Віники лапаті, або Пригоди Вані у личаках і сарафані" автора Кати Матюшкиной – ему очень нравится, а это главное. А еще Дамир просто фанатеет от Котигорошка – очень советую эту сказку к прочтению всем мамам мальчиков.

Лучший способ заинтересовать ребенка книгой – садиться с малышом и вместе читать, другого способа нет

Лично твои любимые современные детские книги и авторы?

Недавно мы слушали "Приключения кота Шашлыка" Алекса Экслера. Еще у нас были "Большая книга для маленьких друзей" – Манфред Май, "Приключения коровы Лизелотт" Александра Штеффенсмайера и одна из моих самых любимых – "Літачок-рятівничок" Натальи Вовк. Сейчас так много крутых книг, детям всегда есть из чего выбирать! Мой Дамир, например, любит книги с окошками – и о животных, и о строении тела человека.

Какую книгу ты сейчас читаешь и какую планируешь прочитать в ближайшее время?

Я сейчас читаю "Радикальное прощение" Колина Типпинга. Параллельно читаю "Магическая уборка" Мари Кондо и планирую прочитать "Стратегию голубого океана" авторства В. Чан Кима и Рене Моборн.

Посоветуй, как сделать чтение неотъемлемой частью жизни – как взрослого, так и ребенка?

Если вы взрослый – нужно планировать. Если вы в течение десяти дней заставите себя читать хотя бы по полчаса, то дальше это войдет в привычку и станет неотъемлемой частью жизни. По отношению к ребенку – нужно читать вместе с ним.

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