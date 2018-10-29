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Алкоголь помогает помнить только хорошее: необычное исследование

Эксперимент проводили на плодовых мушках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:16
Будьте осторожны с алкоголем. Фото: pixabay
Будьте осторожны с алкоголем. Фото: pixabay

Избавиться от плохих воспоминаний помогает алкоголь. Об этом сообщили американские нейробиологи из Брауновского университета, опубликовав свое исследование в журнале Neuron.

Эксперимент проводили на плодовых мушках, которых привлекает алкоголь и в отличие от людей, у которых более 100 млрд нейронов, у них их всего около 100 тыс., что делает их удобным модельным организмом.

Во время исследования ученые обучали мушек находить алкоголь, после чего отключали различные гены, которые могли быть вовлечены в формирование зависимости от спиртного.

В результате эксперимента выяснилось, что один из таких генов отвечает за выработку белка Notch, играющего важную роль в эмбриональном развитии, развитии мозга и его работе у взрослых людей. При этом Notch является компонентом обширной сигнальной сети, в которую также входит D-2-подобный рецептор — белок, распознающий нейромедиатор дофамин. От работы D-2-подобного рецептора, в частности, зависит, как будет восприниматься то или иное воспоминание — приятным или нет.

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Как пояснили ученые, алкоголь влияет на работу всей сигнальной сети, отвечающей за формирование воспоминаний. При этом его воздействие приводит к изменению D-2-подобного рецептора — замене одной из аминокислот. По подсчетам исследователей, около трех бокалов вина способны изменить восприятие воспоминаний у человека примерно на сутки.

При этом ученые не берутся с точностью сказать, как именно меняется восприятие воспоминаний, однако, в контексте изучения формирования зависимости, полагают, что алкоголь делает их более приятными.

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