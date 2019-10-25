Анастасия Мехеда: "Cамое приятное в жизни – это быть настоящей и выбирать себя"

"Сегодня" и "Прозорий вибiр" рассказывают впечатляющие истории женщин, которые не сдались в момент, когда судьба готовила испытания

Анастасия Мехеда Фото: Facebook

Умная, красивая, любящая мать, жена, бизнес-леди, искусная хозяйка, спортивная, творческая... Мы, женщины, успешно совмещаем десятки ролей. Мы – "мультиплеер" со множеством функций. Так требует 21-й век, общество и обстоятельства.

Мы разные, но нас объединяет то, что мы социально активные, сознательные и ответственные за себя, своих детей, свое дело и свое государство. Часто нас бьет жизнь, мы остаемся один на один со своими проблемами. У каждого на это свои причины. Но мы не опускаем руки. Мы сильные, потому что мы можем все!

Сегодня.Lifestyle вместе с общественной организацией "ПРОЗОРИЙ ВИБIР" в лице ее основательницы Юлии Сергеевой в рамках проекта #свiдома рассказывают яркие и эмоциональные истории женщин, которые не испугались испытаний жизни, а мужественно их прошли и стали сильнее и сознательнее.

История Анастасии Мехеды о том, как полюбить себя

Анастасия Мехеда Фото: Facebook

Меня много женщин вдохновляют, я многому учусь у мамы, дочки, своих подруг, коллег и женщин, которые меняют мир, выбирая счастливую жизнь! Недавно я сделала фотосессию в двух своих образах. Сложнее было проявить дерзкую и неудобную себя, и тут я решила выйти из еще одной своей зоны комфорта. Решилась присоединиться к флешмобу #свідома.

История больше о поиске себя, о любви к тому, что делаешь и о красной помаде.

Расскажу я вам сказку. Сказка не ложь, да в ней намек. Жила-была девочка. Кудрявая с голубыми глазами.

Появилась она в прекрасной семье военнослужащих. И росла она в любви и внимании, в доверии и понимании. Семья хоть и военнослужащих, но строгого режима никто не применял. Все было построено на доверии и свободе.

Росла девочка. Все как обычно: детский сад, школа, куклы. Вот только с бабушками раннее детство прошло. Бабушки Настеньку любили, но и свой опыт сильных и одиноких женщин вкладывали. Скучала Настенька по маме больше всего, каждый запах ее вспоминая. Странное время было, но такое важное в ее детстве.

Годы шли, семья в полной любви и доверии узнавала новые горизонты уже вместе с Настенькой. Каждый год новая школа, новые знакомства и новые выходы из зоны комфорта (так сейчас бы сказали психологи).

Потом конец школы и нужно делать выбор – куда же идти Настеньке. Но тут боролись две личности: одна не могла определиться, а вторая хотела как все – учиться. Помог в этот раз папа. И дал возможность замедлиться и дать ответам прийти самим, да и лишний год побыть в детстве.

Так и вышло. Ровно через год папа, как в сказке, отвез Настеньку – только не в лес, а в столицу, учиться творить красоту. Так как росла Настенька в доверие и свободе, примерным учеником была и в университете. Пары посещала, плохим не занималась, работу начала совмещать с учебой. Начала Настенька творить и вытворять дела с красотой для женщин. Ах, да, еще после школы были мысли у Настеньки пойти психологию изучать, но взяв паузу, длиною в год, смогла совместить свою профессию и психологию уже в работе.

Потом по классическому сценарию и по решению звезд, встретились две души родственные, случайно, и любовь заиграла по венам. Сильно хотелось быть вместе, тянула и манила страсть и видимо травмы прошлого скрепляли этот союз, как цемент, на протяжении 13 лет. Стали жить вместе, многое терпеть, очаровываться и разочаровываться. Всякое было. Два года проверки и готовности к важному этапу. Потом появилась дочка. И жизнь закружилась новым витком: работу любимую с кормлением младенца совместить, гражданскому мужу угодить, родителей не расстроить. Про себя? Да потом...

Чем больше я начинала прислушиваться к себе, тем больше понимала, что совсем себя не знаю

И так шли годы. И очаровательная Настенька превращалась в удобную раздражительную женщину с потухшими глазами. Но была у Настеньки способность волшебная – соединять психологию и красоту. Смогла соединить свои ощущения красоты и философию известного бренда. Любовь случилась и превратилась в работу мечты. Так и творят вместе на благо женской красоты. И все получается! Потому что в удовольствие! Запустила даже курс макияжетерапия и начала раскрывать для женщин силу макияжа в удовольствие.

Делая красоту, она исцелялась и чувствовала себя нужной. Хотя и дома она была нужной. Просто восхищаться и хвалить перестали, взамен – упреки и недоверие. И получалось у Настеньки все краше и краше творить красоту, но все дальше и дальше уходить от себя настоящей... И тут сказка превращается в реальность...

Анастасия Мехеда c дочерью Фото: Facebook

Чем больше я начинала прислушиваться к себе, тем больше понимала, что совсем себя не знаю.

Так, два года назад, я приняла важное решение – собрала вещи, взяла дочку и ушла от мужчины, который не вписывался в мою сказку. И ни разу не пожалела о своем решении. До сих пор раскрываю свои грани, показываю своей маленькой женщине как можно по-другому, а она – моя муза!

Люблю многогранность женщин, с удовольствием раскрываю для них терапию макияжа и магию красной помады. Именно она помогала мне справиться с плохим настроением и заниженной самооценкой, и до сих пор она всегда у меня под рукой, как волшебная палочка в нужный момент. Женщина, когда светиться, – она же космос, Вселенная. Это одновременно и легко, и сложно. И тут как в песне Pianoboy :

"Жінка – як музика, її можна любити, навіть якщо не дуже розуміти. Не тримай руками – утече Не дави, якою бути – обпече..."

Быть разной! Выбирать что делать, с кем жить, работать или нет, рожать или подождать, что есть и чем наполнить свободное время. Можно загрузить себя работой, можно прыгнуть из одних отношений в другие, но сбежать от себя не получится. Позволять себе быть собой из года в год, узнавать, какая же я, становилось все интереснее и интереснее. И вот, примеряя разные образы, в зависимости от внутреннего желания, становится все равно, что думают вокруг, хочется идти и гордо проживать свой блокбастер, чтобы было что вспомнить! А у моего блокбастера будет крутой финал. Я знаю! И обязательно будут воспоминания в формате "за кадром" под бокал белого сухого.

Своей историей я хочу сказать всем женщинам, что самое приятное в жизни – это быть настоящей, выбирать себя. Взять паузу, если посчастливилось побыть одной, не впрыгивать с головой в новые отношения после расставания, насладиться моментом, возможностью услышать себя, сходить в кино самой в конце концов! Даже если это кому-то неудобно. Ты у себя одна!

Счастье – это момент, когда ты выбираешь себя

Навести порядок в своей жизни поэтапно, делая генеральную уборку, выметая углы и выкидывая все, от чего больше нет удовольствия. У каждой это трудный момент, но потом дышится полной грудью и глаза наполняются блеском. Сейчас я наполнена идеями, целями и желаниями. Единственная сфера моей жизни не заполнена, просто всему свое время.

А счастье – это момент: момент, когда ты выбираешь себя! Желаю каждой женщине быть не просто красивой, но еще и счастливой! И хочу сказать спасибо моим родителям! Я такая благодаря вам.

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Молодая, амбициозная ОО "Прозорий вибір" была основана в сентябре 2018 года. Основная цель – содействие реализации государственной политики и общенациональных программ, направленных на защиту прав и свобод граждан, особенно детей, женщин, социально незащищенных слоев населения, которую организация успешно реализует через социальные проекты #свідома и #свідомебатьківство.

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