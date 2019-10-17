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Спецпроект

Анатолий Анатолич: Когда у меня опускаются руки, я выхожу на пробежку

В совместном проекте телеканала "Украина" и компании beko ведущие рассказывают личные истории, когда определенные усилия изменили их жизнь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:53
Анатолий Анатолич
Анатолий Анатолич
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Как часто у нас опускаются руки и ничего не хочется делать, потому что не получается? Эти чувства знакомы каждому человеку. Ведущие популярного телеканала "Украина" вместе с компанией beko решили помочь тем, кто сейчас находится в поиске или не знает, что делать дальше. Наши звезды присоединились к флешмобу в соцсетях под названием #режиммотивації_beko, где рассказали свои истории из жизни, когда определенные события помогли найти им мотив делать больше и лучше.

Анатолий Анатолич, ведущий утренней программы "Ранок з Україною"

Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик
Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик
Фото: Facebook

Анатолич, что вас мотивирует вставать в 4 утра?

Вставать так рано меня мотивирует ответственность перед любимым зрителем, который ждет меня в 6:30 утра возле экрана телевизора. Как я могу его подвести? Это же непорядочно!

Можете ли вы вспомнить историю из жизни, которая побудила вас на определенные действия?

Пример такой истории – переезд в Киев. Он очень мотивировал меня, потому что мне нужно было как-то оплачивать квартиру, обеспечивать себя, и все это было непросто. Утром меня забирала машина на работу, а назад я добирался сам: пешком до остановки, потом маршрутка, потом на метро… В то время я высчитывал, сколько я могу потратить в супермаркете. И все эти обстоятельства стимулировали меня что-то делать, менять свою жизнь.

Вторая важная мотивация – это появление ребёнка. С этим событием у мужчины появляется большая ответственность, и вместе с этой ответственностью открываются новые возможности, потому что это суперстимул. Поэтому советую вам:

Если вы хотите резких изменений в жизни, заведите детей

Что вы делаете, когда опускаются руки?

Бегу с опущенными руками – вот такая философия.

Такое бывает крайне редко. Сейчас, например, хочется, есть шоколад и смотреть сериалы. Но все под контролем. У меня множество важных дел и еще больше желаний, которые нужно реализовывать. Когда у меня опускаются руки, я выхожу на пробежку. Это как перезагрузка, можно подумать, взвесить все и перезапуститься.

Что бы вы посоветовали людям, которым надоело плыть по течению?

В любом деле важна внутренняя дисциплина – только она может привести тебя к успеху. Нужно задать себе вопросы: насколько приоритетно твое желание сейчас полежать, пожалеть себя и ничего не делать, не встать в 5 утра на пробежку, поспать дольше? Стоят ли эти мимолетные мгновенные желания ваших глобальных желаний и потребностей? Нужно найти для себя ответ: готов ли ты сейчас отказаться от чего-то большего ради того, что ты можешь получить в данную секунду? Если ты готов правильно ответить для себя на этот вопрос, ты сможешь добиться успеха.

Как оставаться активным и не выгорать в работе?

Нужно больше путешествовать. Путешествия делают нас более умными, открытыми, позволяют нам ощущать себя частью большой планеты. Они помогают мне перезагружаться, находить новое, что-то придумывать. Уже будучи взрослым, я понял, что путешествие – это капиталовложение в мозговую деятельность и в развитие себя, своей семьи. Поэтому предлагаю всем рассматривать путешествия не как трату денег, а как инвестицию в развитие.

Рассматривайте путешествия не как трату денег, а как инвестицию в развитие

А что вас заставляет двигаться вперед? Расскажите свою мотивирующую историю на страницах в соцсетях Facebook или Instagram. И обязательно поставьте хештег #режиммотивації_beko, чтобы присоединиться к всеукраинскому флешмобу и розыгрышу призов от компании beko.

Правила участия в конкурсе читайте по ссылке

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Режим мотивации: Анна Панова о том, как важно верить в себя на пути к успеху Ильяс Сахтара: "Плыть по течению - это нормально" Режим мотивации: Мария Мельник рассказала, как полюбила подъемы в 4 утра Режим мотивации: Тимур Мирошниченко о том, как ему удается жить по мечте
Анатолий Анатолич телеканал Украина #режиммотивацiї_beko
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