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Эксклюзив

Анита Луценко: "Я сама сознательно выбрала быть работающей мамой"

Фитнес-тренер и телеведущая рассказала о своем счастливом материнстве

Анна Ковпак
Сегодня, 07:31
Анита Луценцо с дочерью Мией
Анита Луценцо с дочерью Мией
Фото: пресс-служба

Быть счастливой мамой можно, главное – относиться ко всему проще, находить время на себя и позволять себе делать то, что нравится. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Какие черты звездные мамы замечают в своих дочерях – смотрите видео:

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, экс-продюсер "Орла и решки" и соучредительница сети школ Наташа Шталтовна, начальник отдела креатива и контента в ЦУМ Маруся Коваль и писательница Ирина Говоруха.

Сегодня о материнстве рассказала фитнес-тренер, телеведущая и мама девочки Мии Анита Луценко.

Анита, как и когда вы поняли, что готовы к рождению ребенка?

Когда прочла книгу "Французские дети не плюются едой" и поняла, что ребенок – это не гиря к ноге и завершение моей жизни, что это не так страшно, если к этому относиться проще.

Дочь Аниты Луценко Мия
Дочь Аниты Луценко Мия
Фото: пресс-служба

Как ваша карьера влияет на материнство и помогают ли вам профессиональные качества и навыки в родительстве?

Наверное, моя работа и опыт помогли мне отстоять у бабушек, дедушек и прабабушки здоровое питание и жизнь нашего ребенка. Я аргументированно могу пояснить им, почему не полезен компот и почему не нужно давать сладкое и зачитать состав печенья.

Это значительно упрощает жизнь и не приходится часто лечить ребенка, так как его еда способствует здоровью.

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Возникает ли у вас чувство вины, которое накрывает многих работающих мам в связи с тем, что они вынуждены жертвовать временем с детьми ради карьеры?

Да. Иногда я понимаю, что день с Мией вместо работы принесет ей и мне много хорошего. Но я же сама выбрала и сейчас сознательно выбираю быть работающей мамой.

Хотя, например, сегодня Мия не пошла в садик, а я – на работу, чтобы поехать в зоопарк. Я стараюсь создать условия, где Мия со мной и без меня счастлива.

И я четко понимаю, что я не супермен, я не могу быть идеальной ведущей, тренером, автором книги, идеальной мамой, идеальной женой на кухне...

Просто нереально быть везде идеальной. И я не пытаюсь.

Считаете ли вы, что работа – это один из способов восстановления материнских ресурсов?

Я думаю, что да. Это же отвлечение. Была бы только работа 24/7 – надоела бы она и что угодно было бы отвлечением. Был бы отдых 24/7, и он бы надоел. Поэтому я за переключение. Считаю, что мамам, которые все время дома с ребенком, им сложнее, чем тем, кто работает хотя бы 3-4 часа в день отдельно.

Анита Луценко с дочерью Мией
Анита Луценко с дочерью Мией
Фото: пресс-служба

Вы считаете себя счастливой мамой? И как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Да, конечно! Быть проще, меньше переживать! Давать своей семье больше самостоятельности, нагружать папу всеми делами в равной степени. И да, съездить отдохнуть самой или с подружками. В результате все соскучатся и будут ценить еще больше, ну и сама успеешь безумно соскучиться.

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Все подробности в спецтеме Happy mama

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Источник: Сегодня
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