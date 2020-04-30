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Анна Гресь: "Ребенок – это большое счастье, особенно если он желанный"

Актриса шоу "Мамахохотала" рассказала, как успешно совмещать материнство с тем, что тебе нравится

Самоизоляция – необходимая мера в наши дни, однако не всем она дается легко. Например, семьям с детьми, ведь тем постоянно хочется внимания и разнообразия, и желательно – на улице. Правда, с малышами дела обстоят попроще. О том, как проводит время с ребенком на самоизоляции и как изменило ее материнство рассказала актриса шоу "Мамахохотала" на телеканале НЛО TV, блогер, модель Анна Гресь. Она стала новой героиней нашей рубрики Happy mama.

Напомним, что Аня родила первенца Тимофея 30 октября 2019 года и до карантина вела активную жизнь с малышом – была на концертах и даже слетала в отпуск.

Анна Гресь с семьей Фото: пресс-служба НЛО TV

Аня, расскажи, какие изменения замечаешь в ребенке за этот период? Что больше всего тебя удивляет?

Тим уже начал ползать и издавать разные звуки, это очень круто! Удивляет сам факт появления человека и его развития, радует абсолютно все. Ребенок – это большое счастье, особенно если он желанный.

Прислушиваешься к каким-то советам по воспитанию?

Слушаю советы нашего педиатра, читаю Комаровского и интересуюсь мнением подруг, у которых есть дети и которые это уже проходили. Причем я не бегу сразу же что-то из советов воплощать в жизнь. Сначала проверяю, узнаю мнение еще минимум одного источника, делаю выводы, слушаю свою интуицию, а потом только принимаю решение.

Ведешь ли ты какой-то альбом, чтобы Тим потом мог узнать про свои первые достижения?

Да, есть такой альбом. Записываю все изменения каждый месяц, вклеиваю фотографии, сохраняю какие-то важные и трогательные мелочи, например первый посадочный билет на самолет – первый перелет был в 2 месяца – и пластыри с первой прививки.

Планируешь ли делать сыну страницу в соцсетях, как сейчас модно?

Она уже есть, просто закрытая, только для родственников. Создавала ее как виртуальный альбом, но в условиях карантина она стала очень полезной! Делюсь успехами Тима с близкими, и они видят, хоть и виртуально, как он растет и какими новыми умениями нас радует.

Как тебе удается совмещать блогерство и материнство? Люди просят больше рассказывать о сыне?

Да, людям это интересно. Поэтому на моем YouTube-канале есть #брр – балконная разговорная рубрика, и ее подрубрика #мамскийблог, в котором делюсь своим опытом.

Анна Гресь с сыном Фото: пресс-служба НЛО TV

Помогает ли тебе муж (муж Ани – депутат Роман Грищук. – Авт.) с ребенком? Работа не сильно "отбирает" его время?

Абсолютно! Рома – замечательный папа. Проводит с сыном столько времени, сколько возможно. Тим очень сильно любит Рому, и мне радостно наблюдать за их близкими отношениями. Когда Рома приходит с работы, мы выходим его встречать. Тим видит папу и начинает аж пищать от радости и весело болтать ногами, даже если до этого был не совсем в настроении.

Так как я ночью часто встаю на кормление и от этого сплю чуть меньше, Рома на себя взял утренние часы с Тимом, который просыпается в 6:20. Рома с ним играет, переодевает, параллельно завтракает и собирается на работу. Это время для них двоих, а я в это время сплю. Мне очень повезло с этими двумя мужчинами.

Изменило ли тебя материнство?

Я стала намного терпеливее, спокойнее и рассудительнее, меньше спорю и вступаю в конфликт для отстаивания своей точки зрения.

Много наблюдаю, читаю литературу по воспитанию и психологии, уделяю много времени малышу. Причем это не про "сидеть рядом и залипать в телефон", а именно вовлеченное бодрствование: занятия на фитболе, гимнастика, развивающий ковер, разные игрушки. Недавно купила маленький детский синтезатор – и мне, и Тиму очень нравится на нем играть. До карантина регулярно, два раза в неделю, ездила с малышом в бассейн. Вот единственный минус карантина – в том, что бассейн закрыт. В остальном меня пока все устраивает.

Я веду дневник для малыша, в котором записываю время пробуждения, отслеживаю время бодрствования, даю достаточную нагрузку, но при этом стараюсь не переутомить ребенка, потом расслабляю и укладываю спать по методике консультанта по сну. Выполняю все рекомендации врача.

Твои главные принципы воспитания ребенка.

Ребенок – не моя собственность. У него свой характер и потребности, которые я уважаю и к которым прислушиваюсь. Я только проводник и помощник. Я с ребенком много разговариваю и считаю правильным объяснять свои действия ребенку, а не молча хватать за ноги и снимать с него штаны, например. Нужно проявлять уважение с такого маленького возраста. Мы не разговариваем на повышенных тонах, не "залипаем" рядом с малышом, не подходим в плохом настроении. Ребенок все чувствует и понимает без слов. Ребенок не становится главным в семье. Для меня приоритеты такие: сначала я, потом муж, потом Тим, потом все остальные. Не надо делать ребенка смыслом жизни, а потом взваливать на него чувство вины за "всю молодость на тебя потратила". К появлению ребенка нужно морально и финансово подготовиться. Ребенок – это дорого, эмоционально и физически энергозатратно. Именно потому я стала мамой только в 29. Сейчас я к нему готова. Не забываю заботиться о себе и радовать себя. Потому что счастливая мама = счастливый ребенок, по-другому не будет.

Какие главные открытия, связанные с детьми?

Оказывается, с детьми можно успевать делать намного больше, чем я делала до ребенка. Начинаешь больше ценить свободное время, больше поддерживаешь и прислушиваешься к родным и близким, хочется еще больше изучать, чтоб передать потом эти знания сыну.

Анна Гресь с мужем и сыном Фото: пресс-служба НЛО TV

Как ты проводишь время без ребенка? Кому в такие моменты его доверяешь? Нормально ли это – отдыхать от ребенка, мужа и семьи в целом?

Без ребенка я читаю, снимаю видео на YouTube, делаю отложенные дела. До карантина я работала и встречалась с подругами. Няни у нас нет, помогают бабушки. Отдыхать от всех – нормально! Невозможно физически быть всегда в замечательном настроении без отдыха. Иногда хочется и нужно побыть наедине с собой и своими мыслями.

Как ты так быстро вернулась в форму после родов? В чем секрет? Сейчас чем-то занимаешься?

Делаю зарядку через день, чтобы Тим видел правильный пример с детства. А после роддома мне и не хотелось ничего вредного есть. Я на следующий день после кесарева уже расхаживалась и была активной. Плюс я никогда не имела проблем с лишним весом. Ребенок у нас желанный. Считаю, что все в организме взаимосвязано, и многие проблемы у нас могут быть от психосоматики.

Анна Гресь с сыном Фото: пресс-служба НЛО TV

Что нужно маме, чтобы она была счастливой?

Чтоб быть счастливой, маме нужно всегда помнить о себе и делать что-то для себя, а не только для мужа, ребенка и всех остальных. Радовать себя, заботиться о себе, наполнять себя. Найти свои ресурсные дела и запланировать их. Потому что если мама не любит себя, то и другим она ничего, кроме раздражения, дать не сможет.

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