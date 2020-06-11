Эксклюзив

Анна Ризатдинова о главном секрете воспитания мальчиков: "Спорт закалит силу воли и характер – все, что пригодится в жизни"

Олимпийская чемпионка рассказала, как успешно совмещать материнство с работой

Счастливой мамой быть возможно, если женщина будет находить время на себя, хобби, ухаживать за собой и делать то, что приносит удовольствие. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан, учредитель благотворительного фонда "Таблеточки" Оля Кудиненко, а также юрист, блогер Инна Мирошниченко и певица Джамала.

Сегодня о своем опыте материнства рассказала известная украинская спортсменка, олимпийская чемпионка и мама сына Романа Анна Ризатдинова.

Анна Ризатдинова с сыном Романом Фото: пресс-служба

Анна, вы стали мамой в 23 года, имея за плечами большие спортивные достижения. Как изменилась ваша жизнь с появлением ребенка?

Моя жизнь с рождением ребенка изменилась кардинально. Я даже могу разделить ее на "до" и "после". Сначала в моей жизни был только спорт: читала книги о спорте, смотрела фильмы только о нем, шла к медали. А после рождения ребенка стала более мягкая и нежная, не боюсь показывать свою любовь к ребенку, потому что в спорте нужно было все свои эмоции держать при себе.

С материнством во мне проснулось больше женских качеств, я абсолютно была готова к ребенку.

Конечно, когда нет опыта, ты готовишься – я читала всю необходимую информацию, смотрела фильмы, расспрашивала подруг. С появлением ребенка я поняла, что ни одна книга не сравниться с личным опытом, да и тебе ни до книг, ни до чего. Включается материнский инстинкт и все.

Первую неделю мне было сложно, со мной была моя мама, а потом я поняла что и как необходимо делать и все входит в обычный ритм. У меня не было никаких депрессий, все было в радость.

Вы – активно работающая мама, как вам удается совмещать и находить баланс между материнством и работой?

Да, я и вправду активно работающая мама и совсем не сижу на месте. Карантин – исключение, но я ему рада, ведь он помог мне больше времени побыть с Ромой вместе. Ребенок даже сам не понял, что происходит, ведь зачастую мамы постоянно нет – то на тренировках, то на мастер-классах, а тут все сложилось и мы были постоянно вместе.

Мне удается все совмещать, потому что у меня есть помощь – моя мама, которая помогает с малышом. А если идет какая-то запара, как с "Танцами" (шоу "Танці з зірками" – ред.), что я уходила в 9 утра, а приходила иногда и в 2 часа ночи, то я беру няню, которая периодически к нам приходит и помогает, иначе никак.

Я не из тех мам, кто с рождением ребенка сидит дома и ставит на себе крест, занимаясь только ребенком. Сейчас такое время, когда нужно напоминать о себе, заниматься собой, а на это все необходимо конечно же время. Нам очень повезло найти няню, которая нам помогает.

Анна, вы – мама мальчика. Каких главных принципов в воспитании сына вы придерживаетесь?

Честно говоря, мы с мамой провели в окружении девочек всю жизнь. Моя мама – заслуженный тренер Украины по художественной гимнастике, я 17 лет провела в спорте и мы естественно хотели девочку, потому что мы понимали, что с ней делать. А когда на УЗИ мы увидели, что будет мальчик, то мы не то чтобы расстроились, но это было такое некое недопонимание, а что же с мальчиком делать. Но когда родился Рома, то я даже больше обрадовалась, что это мальчик, а не девочка – он такой чудесный ребенок и столько радости принес в нашу семью.

Конечно, мы уже понимаем, что нужно делать с мальчиком. Но воспитать мужчину, как я понимаю, гораздо сложнее, чем воспитать девочку. Это правда. То есть я уже ломаю голову, что нужно сделать, чтобы он был хорошим человеком и не свернул с правильного пути, чтобы видел цель, отвечал за свои слова и поступки, был настоящим джентльменом. Потому что сейчас дети забывают о каких-то элементарных понятиях воспитания.

Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова Фото: пресс-служба

Очень хочу отдать его на спорт. Ему только 2,5 года – рановато, но после 3 лет однозначно это сделаю, так как спорт воспитает силу, характер – все, что пригодится в жизни.

Я могу добавить, что для мальчика важна материнская любовь с самого детства – да, нужно и кнутом, и пряником, но я стараюсь дать Роме максимальное количество любви, чтобы он потом не был черствым, как ежик. И в тоже время воспитываю его строго – не поднимаю на него руку, но голос повышаю иногда, если ребенок не понимает. Но все же, пытаемся договорится и найти компромисс. Я с ним общаюсь, как со взрослым.

На карантине вы размещали видео ваших тренировок с сыном. А как вообще прошел ваш карантин в самоизоляции, когда приходилось находиться с ребенком 24/7? У вас появились свои лайфхаки, чем занять сына, чтобы найти время на себя?

На карантине я сама активно тренировалась, плюс брала на тренировки своего малыша и это очень здорово – есть масса упражнений, как можно вместе заниматься с ребенком. Это очень весело. К тому же, он еще и приучается к спорту, видит как мама работает, что-то уже повторяет. Дети, как губки, все быстро впитывают.

Для мальчика важна материнская любовь с самого детства, чтобы он потом не был черствым, как ежик.

Вообще, карантин для спортсмена – это, конечно, катастрофа. Ведь на соревнованиях и тренировках ты не сидишь дома, и тут закрыть себя на 24/7 в квартире – это очень сложно, но ничего, опять же, спорт помог. Тут произошла стабилизация, ведь человек привыкает к новым условиям и я поняла, что нужно как-то из этой ситуации выходить. Я стала чаще брать ребенка с собой и максимально приобщать его ко всему. Если я, например, растягивалась, то параллельно читала ему книги, мы играли, что-то лепили постоянно. То есть все время проводили вместе.

Как, на ваш взгляд, карьера и спортивный опыт повлияли на материнство?

В целом, карьера повлияла на меня, и я думаю, что на моего ребенка в будущем тоже повлияет. Я уверена, что сын будет гордиться своей мамой, будет равняться на меня и все это благодаря спорту, моим достижениям. Я смогу на своем примере ему объяснить, что потрудись ты сейчас до 25 лет, откажись от каких-то развлечений, и ты потом успеешь все это сделать. Я смогу объяснить, как можно трудиться, добиваться своей цели, и это все смогу показать на своем личном примере. Поэтому я безумно благодарна спорту. К тому же, он повлиял и на мое ощущение себя. Я чувствую себя самодостаточной, уверенной в себе, девушкой, которая действительно многого добилась в жизни на свой возраст.

Спортсменка Анна Ризатдинова Фото: пресс-служба

Наверняка, как у каждой мамы, у вас бывают дни, когда вы чувствуете себя опустошенной, измотанной и лишенной энергии. Какие методы и способы восстановления сил вы используете?

Конечно, очень часто бывает, когда я опустошена. Но это чаще бывает не от общения с ребенком, потому что от него я, наоборот, заряжаюсь, особенно, когда он подбежит и обнимет со словами: "Мамочка, доброе утро!". И это заряд на неделю. А в целом бывает из-за работы изматываюсь, когда прихожу домой и уже даже не до ребенка.

Мама должна обязательно с собой подружиться, принять себя и полюбить, ведь ребенок все это чувствует.

У меня есть несколько своих секретов восстановления: я очень верующий человек, поэтому, когда чувствую полное опустошение, то сразу иду причащаться. Для меня это работает – исповедь, причастие, побыть в тишине, в храме (обожаю Лавру, несмотря на все скандалы вокруг нее). Вот это мое восстановление. А еще иногда мне нужно просто поспать, потому что я очень люблю спать – у меня это от мамы. Когда у меня есть возможность, то всегда высыпаюсь.

Вы считаете себя счастливой мамой? Как достичь этого состояния тем женщинам, которые "выгорели" и перестали чувствовать себя счастливыми?

Однозначно, я чувствую себя счастливой мамой, а как иначе. Я, вот, иду по парку, а рядом со мной идет красавец-сын за ручку – что может быть лучше?! Счастливый ребенок – счастливая мама, это закономерно.

Мама должна обязательно с собой подружиться, принять себя и полюбить, ведь ребенок все это чувствует.

Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова Фото: пресс-служба

Когда я хотела посвятить все свое свободное время заботе о ребенке, семье, то в какой-то момент просто забыла о себе. И потом мне жизнь подсказала, что если ты думаешь о себе, тогда и ребенок будет чувствовать себя счастливым.

Мне хочется достучаться до всех мамочек – не ставьте крест на себе. Никогда. Не важно сколько вам лет – 20 или 50 – вы самые красивые, индивидуальные и самые особенные, больше таких нет.

Да, мне легко рассуждать, у меня есть помощь, мама, но постарайтесь найти какие-то выходы, чтобы создать комфортные условия для себя, чтобы вы смогли посвятить время себе, мужу. Чтобы вы не забывали, что нужно устраивать свидания, поездки в SPA. Уделяйте себе время.

Ребенок чувствует все моментально, ему не нужна уставшая и заплаканная мама, она нужна ребенку в хорошем настроении и форме. Вот это мой совет, где я споткнулась, и теперь пытаюсь донести до всех.

Все подробности в спецтеме Happy mama

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться