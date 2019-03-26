Анонс интервью с Катей Сильченко: "Любимое дело стало таблеткой от депрессии"

Каждую среду мы будем рассказывать, как успешные люди боролись с депрессией

Катя Сильченко: "Любимое дело стало таблеткой от депрессии" Фото: Анна Седых

Украинский дизайнер Катя Сильченко – хрупкая внешне и сильная духом. Влюбленная женщина в своего мужчину, стильная мама, воспитывает любимую доченьку – бусинку Сати (так она нежно её называет), одновременно успешно развивает свой бизнес – бренд дизайнерской одежды The Coat. Катя имеет многолетний опыт в большом спорте – соревнования, чемпионаты в бальных танцах, который принес ей не только награды, но и умение не сдаваться, и идти вперед к своей цели, четко слушая свои желания и мечты. Катя Сильченко рассказала личную историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия".

Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

"Наибольшую депрессию я почувствовала, когда мы с Камо расстались. Была осень. Мне стало очень одиноко, и я впала в депрессию. Тогда у меня еще не было своего бизнеса. Это мотивировало делать свое дело. Я создала свою первую капсульную коллекцию пальто. С этого все началось. Для меня любимое дело стало таблеткой от депрессии", – рассказала Катя.

По словам дизайнера, чтобы показать другим свои негативные эмоции, ей должно быть очень больно. "Я держусь до последнего. Я говорю близким: "Может, я очень сильная и не видно, когда мне плохо, но сейчас мне паршиво, поддержите меня, мне это нужно", – признается Катя Сильченко.

Читайте также Вероника Лавска: На пути к успеху важно не уничтожить себя

Она также добавила, что когда ей становиться плохо, она начинает много мечтать: "Я – оптимист Мюнхаузен, который сам себе вытаскивает из бед. Когда мне очень плохо, я начинаю много мечтать. Говорю себе, что так лишь сегодня, и вся эта серость пройдет, будет солнце и красивые платья, которые я пошью. Будет новая коллекция, прекрасные путешествия, романтика и шампанское".

Катя подытожила, что ее жизнь – эмоциональный фейерверк. "Есть женщины, которые ждут от своего мужчины эмоций – отвези меня, не расслабляйся, действуй. И поэтому разочаровываются. Моя жизнь эмоциональной фейерверк только из-за того, что я сама себе все это делаю", – призналась дизайнер.

Полное интервью с Катей Сильченко читайте уже завтра, 27 марта, на Сегодня.Lifestyle.

Подписывайтесь на официальные страницы PR-агентства Lavska Story и Сегодня.Lifestyle в социальных сетях, чтобы не пропустить эксклюзивные материалы.

Ретушь фото: Дарина Лупинская

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram