Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

Анонс интервью с Олегом Пинчуком: Изменив свою ментальность, у человека не остается времени на депрессию

Каждую среду мы будем рассказывать, как успешные люди боролись с депрессией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:02
Олег Пинчук
Олег Пинчук
Фото: Александр Турубаров

Народный художник Украины Олег Пинчук рассказал личную историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия". Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

"На самом деле, мы живем в одном информационном поле, но каждый получает свою информацию. Для кого-то негативная информация – это депрессия, для кого-то – шаг к действиям, чтобы предупредить и найти возможности не попадать под это деструктивное влияние, где ты теряешь много", – говорит Олег.

Однако художник утверждает, что есть люди, у которых есть "прививки" против депрессии: это работа, позитивный настрой, любовь к людям и желание самореализации.

Читайте также
Инна Богословская: "Выход из депрессии – это всегда действие"

"Фактически состояние депрессии мне не знакомо. Иногда бывает синдром депрессии, но он очень быстро лечится с помощью труда, позитива и конкретных действий, направленных на результат", – рассказал известный украинский скульптор.

По словам Олега Пинчука, шаг за шагом человек меняет свою ментальность. Изменив свою ментальность, у человека не остается времени на депрессию.

Что спасает скульптора от депрессий и откуда он черпает положительные эмоции, узнайте уже завтра. 3 апреля читайте полное интервью с Олегом Пинчуком на Сегодня.Lifestyle.

Подписывайтесь на официальные страницы PR-агентства Lavska Story и Сегодня.Lifestyle в социальных сетях, чтобы не пропустить эксклюзивные материалы.

Ретушь фото: Дарина Лупинская

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Катя Сильченко: "Не стоит пренебрегать советами психолога, когда тебе плохо" Вероника Лавска: На пути к успеху важно не уничтожить себя На пути к успеху: Сегодня.Lifestyle cовместно с Lavska Story PR agency запускает социальный проект о депрессии
депрессия на пути к успеху Олег Пинчук
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка
Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить

Популярные статьи

Сегодня, 13:22Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Сегодня, 10:10Wellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

Сегодня, 08:00Food

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

Сегодня, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

Вчера, 16:16Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 16:05Food

Пасха 2019: как покрасить яйца куркумой

Вчера, 14:50Fun

Выходные дни и праздники в апреле 2019 в Украине

Вчера, 13:15Fun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

Вчера, 10:48Fun

Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

Вчера, 09:25Fun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

Вчера, 07:35Техно

Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

31 мартаТехно

Фиаско: Apple отправили на "кладбище" перспективный проект

31 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

31 мартаWellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

31 мартаFood

Как покрасить перепелиные яйца на Пасху

31 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Близнецам стоит проявлять активность, а Львам не хвататься за все ради денег

Новости партнеров

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Лиза Галкина записала рэп про Аллу Пугачеву
Лиза Галкина записала рэп про Аллу Пугачеву
Чего лишится после развода Ани Лорак
Чего лишится после развода Ани Лорак
«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань
«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань
Котлеты домашние. Секретный ингредиент
Котлеты домашние. Секретный ингредиент
Спортсменка с модельной внешностью в рубрике
Спортсменка с модельной внешностью в рубрике "красотка дня". Фото
Дружина Алвеса поділилася спокусливими фото в бікіні. Фото
Дружина Алвеса поділилася спокусливими фото в бікіні. Фото
Розкішна модель, яка врятувала кар'єру молодій зірці Аякса. Фото
Розкішна модель, яка врятувала кар'єру молодій зірці Аякса. Фото