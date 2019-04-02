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Анонс интервью с Олегом Пинчуком: Изменив свою ментальность, у человека не остается времени на депрессию

Каждую среду мы будем рассказывать, как успешные люди боролись с депрессией

Олег Пинчук Фото: Александр Турубаров

Народный художник Украины Олег Пинчук рассказал личную историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия". Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

"На самом деле, мы живем в одном информационном поле, но каждый получает свою информацию. Для кого-то негативная информация – это депрессия, для кого-то – шаг к действиям, чтобы предупредить и найти возможности не попадать под это деструктивное влияние, где ты теряешь много", – говорит Олег.

Однако художник утверждает, что есть люди, у которых есть "прививки" против депрессии: это работа, позитивный настрой, любовь к людям и желание самореализации.

"Фактически состояние депрессии мне не знакомо. Иногда бывает синдром депрессии, но он очень быстро лечится с помощью труда, позитива и конкретных действий, направленных на результат", – рассказал известный украинский скульптор.

По словам Олега Пинчука, шаг за шагом человек меняет свою ментальность. Изменив свою ментальность, у человека не остается времени на депрессию.

Что спасает скульптора от депрессий и откуда он черпает положительные эмоции, узнайте уже завтра. 3 апреля читайте полное интервью с Олегом Пинчуком на Сегодня.Lifestyle.

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Ретушь фото: Дарина Лупинская

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