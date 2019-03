Аревик Арзуманова – о "Мамаслетах", работе вместо декрета и личных методах воспитания

Интервью с Аревик Азумановой, основательницей главного украинского фестиваля для мам "Мамаслет"

Вот бывает идешь, смотришь, как мамы с колясками гуляют и думаешь, как же они так группируются в клуб по интересам. Пока кто-то, как и я, только думает об этом, Аревик Арзуманова вместе с подружкой Наташей Калининой успешно собирают мам и детей на фестивалях. Они дают им как отдых, так и множество полезной информации. Я встретилась с Аревик и расспросила ее о том, как ей это удается. Поговорили о материнстве и блогерстве, и даже о том, как обсуждать интимные темы с детьми. Так что читайте и узнавайте много полезного.

Аревик Арзуманова: "В любом проекте есть момент выгорания" Фото: Тарас Безпалый

Прослушать полное интервью с Аревик Арзумановой:

О "Мамаслетах"

– Вы, будучи с маленьким ребенком на руках, вместе со своей подругой Наташей Калининой организовали проект "Мамаслет". Вы боялись, что что-то не получится или пойдет не так?

– Страшнее сейчас, когда проекту уже пять лет, в стране все такая же нестабильность и до сих пор нет понимания четких векторов, куда идти дальше. Есть ответственность за команду, которой нужно платить. Тем более, что вся команда у нас – мамы с детьми. Тогда была семейная поддержка и понимание того, что я сама за себя. И если вдруг что-то не пойдет, то всегда можно вернуться домой, есть квартира, машина, еда и на жизнь хватит. А сейчас, когда поезд уже стоит на рельсах, нужно постоянно подкидывать в него дрова, чтобы он продолжал ехать. И вот сейчас страшнее. Плюс в любом проекте есть момент выгорания. Как выгорания своего собственного, так и командного.

Наш бизнес – это постоянное нащупывание

"Мамаслет" – проект достаточно нишевый. Он затратный в плане ресурсов эмоциональных и физических. Фестивальный бизнес – сезонный. Потому что когда тепло, то больше желания гулять, особенно, когда ты с семьей и детьми. Этот досуг нужно придумать для детей и каждый раз его разнообразить. У нас дети разных возрастов, им постоянно нужно что-то новое, интересное, прикольное.

Наш бизнес – это постоянное нащупывание и он очень зависим от погодных условий. Он очень зависим от политических настроений в стране. Очень много нюансов, которые влияют на то, будет ли зарплата моей команде сегодня или завтра. Мы зависимы от наших помощников, подрядчиков – это огромный человеческий фактор. Для того, чтобы появился фестиваль, нужна командная работа на протяжении нескольких месяцев.



– Вы организовали с подругой "Мамаслет", а с чего все начиналось – с энтузиазма и большого желания?

– Мы с Наташей Калининой дружим с 16 лет. Мы учились вместе в институте, потом начали вместе работать, потом у нас появились дети. Еще на работе сложилось так, что мы имели основные общие взгляды. Взгляды на то, что если чего-то не хватает, сделай это сама. Взгляды на то, что не нужно ныть и ждать, что кто-то принесет и даст. Всегда было понимание, что нужно делать для себя и для собственного ребенка. Еще один общий взгляд – финансовое состояние зависит только от тебя, а не от политических настроений, кризисов или еще чего-то.

Мы ориентируемся исключительно на свои незакрытые потребности

– На этой волне нам не хватало мероприятий для детей. Не от пяти лет, не от трех, а именно, чтобы эти мероприятия были для детей абсолютно разного возраста. Чтобы всем было комфортно, хорошо и чтобы ставили во главу именно детские желания и желания мам с детьми: чтобы можно было припарковаться, чтобы были чистые туалеты, чтобы была пеленальная комната с подгузниками, чтобы было комфортное тихое место, где можно лечь на пуфик и покормить ребенка грудью, если в этом есть необходимость. Чтобы были красивые фотозоны и шикарные фото на память семьей.

Это те ниши, которых не хватало именно нам. Мы до сих пор ориентируемся исключительно на свои незакрытые потребности. Как в организации фестивалей, так и любых других мероприятий.

– Вы начинали вдвоем, а сейчас сколько людей занимается организацией "Мамаслетов"?

– 15 человек. Это уже с аутсорсом. Это и юридическая работа, и бухгалтерия, и все сразу. На постоянной основе работает около семи людей. Всем кажется, что "Мамаслеты" – это цирк Шапито, который можно сложить и на конях привезти в нужную точку. Но на самом деле – это график и работа многих людей. Очень пренебрежительное отношение к людям, профессию которых нельзя потрогать.

– Как вам удается привлекать классных тренеров для ваших программ?

– Договариваемся индивидуально. Большинство из них – это тренера, с которыми либо я, либо Наташа занимались. Мы не можем советовать то, что мы сами не пробовали. Люди соглашаются и сами себя предлагают. Они знают, что у нас хорошая аудитория – это люди, которые их интересуют. Также специалисты понимают, что получают от этого рекламу.

Аревик Арзуманова: "Финансовое состояние зависит только от тебя, а не от политических настроений и кризисов" Фото: Тарас Безпалый

– У вас все активности сконцентрированы в Киеве. О франшизе не задумывались?

– Люди нам пишут. Но можно продавать франшизу только тогда, когда ты уверен в качестве произведенных услуг. Например, продам я франшизу в Днепр, они назовутся "Мамаслетом", а там будет просто треш. Так очень часто бывает.

– А как можно это контролировать?

– А никак. Это не продажа осязаемых услуг, которые можно потрогать, это не продукты. Я всегда за то, чтобы люди придумывали свои собственные проекты. И тогда это еще большая мотивация двигаться дальше.

Аревик Арзуманова поделилась дальнейшими планами "Мамаслетов". Подробнее смотрите на видео:

О личном блоге

– У меня есть реклама, у меня ФОП. Если мне пишут по поводу рекламы, я смотрю, что это за продукт, иногда втихую сама его покупаю, смотрю насколько он хороший и только тогда рекламирую.

Я никогда не стану писать посты о самодельной косметике, наливной парфюмерии. Никогда не напишу о магазине интимных штучек, хотя они платят любые деньги. Но есть моральный этикет, который не нужно нарушать. Я не ханжа. Мы обсуждаем секс, но со стороны здоровья и качества, обследований, о том, как говорить на эту тему с детьми.

О разговорах на интимную тему с родителями и детьми

– А как нужно с детьми говорить о сексе?

– Это важнейшая тема. Мы делали семинар, был гинеколог и психолог. И решили его повторить, разделив на две части – для девочек и для мальчиков.

Когда родители отпускают ребенка в садик, в школу, он должен понимать границы телесного контакта. Например, если мама ходит голая перед шестилетним сыном по дому или папа перед дочерью в трусах, то для детей это становится нормой. Если они в других местах будут видеть подобное, то не будут понимать, что эта ситуация – не норма. И вот такие обычные истины нужно объяснять. Также приходится говорить и о том, что не мама должна учить мальчика, как ухаживать за половыми органами, а папа. В свою очередь, папы боятся этого. Многие мамы не знают, что нужно правильно выбирать белье для девочек, чтобы не было проблем, и в будущем они могли иметь детей.

Есть элементарные вещи, о которых просто хочется кричать. Эти вещи важны, но многие люди этого не понимают, им сложно, стеснительно и страшно.

– А как люди на семинарах относятся к этой информации?

– Люди сильно раскрываются и задают очень интимные вопросы. Они просто понимают, что рядом есть единомышленники, люди, которые думают точно так же. Иногда мамы задают вопросы о том, как переубедить мужа обсуждать с сыном интимные моменты. Я прошу девочек приходить на такие семинары с мужьями, потому что от недосказанности потом мы имеем проблемы с детьми.

Аревик Арзуманова: "У меня путешествия с ребенком расписаны максимально под его комфорт" Фото: Тарас Безпалый

О проблемах воспитания

– Вы много общаетесь с мамами и папами. Какая, по вашему мнению, самая большая и непроработанная проблема у украинцев относительно детей?

– Основная проблема в том, что детей рожают, потому что надо, а не потому что хотят. Людей, которые следуют понятию child free, в нашем обществе воспринимают, как будто прокаженных. Их клюют и морально давят постоянными вопросами "когда?". В моем понимании, лучше родить одного, но дать ему хорошее образование, вкусно кормить, покупать хорошие книги и проводить с ним время в кайф. Девочкам пора понять, что рождение ребенка – это в большей степени ответственность женщины.

– Но как женщине, будучи с ребенком, понимая, что он абсолютно зависим от тебя, не потерять себя, делать привычный маникюр, ухаживать за собой и расслабляться?

– Заранее подумать, кто может тебе в этом помочь. Если никто не может помогать, значит заработай деньги на помощника. Моему сыну шесть лет, я понимаю, что невозможно физически оставаться такой, какая ты есть, ходить на спорт, маникюр, встречаться с подружками, если нет помощи. Но о помощи нужно подумать заранее. Бабушки – прекрасно. Дедушки – прекрасно. Если нет – няни.

Если не выйти из декрета через год, то можно не выйти из него никогда

– Ви "за" или "против" нянь?

– Я – за! Я за то, чтобы женщина работала. Первый год, возможно, нет. Но скажу так, если не выйти из декрета через год, то, скорее всего, можно не выйти из него никогда. Когда привыкаешь к декретному ритму жизни и к тому, что деньги появляются откуда-то, становится сложно понять, откуда взять эти деньги самостоятельно. К сожалению, закон в стране не защищает женщину с ребенком. Нужно понимать – либо рожать от мужчин, в которых уверенны хотя бы на 80%, либо иметь запасной план В, С (работу на аутсорсе, фриланс, квартиру, в которую можно вернуться).

О путешествиях

– Какие ваши любимые страны для путешествий с ребенком?

– У меня путешествия с ребенком расписаны максимально под комфорт ребенка. Мне кажется, что первый год ребенка – это самое комфортное время для путешествия, особенно, если у вас налажено грудное вскармливание.

С детьми нужно путешествовать, чтобы прививать вкус к жизни

Я против того, чтобы ехать во Вьетнам или в Азию. А вот в комфортную, приятную Европу с ребенком – это да. В этот период ребенок требует только маму и грудь, он еще не ходит, поэтому не нужно за ним бегать. Потом уже начинаются свои нюансы и конечно больше побеждают отели, в которых есть детские клубы. Тогда у мамы появляется возможность поесть двумя руками и передохнуть.

С детьми нужно путешествовать, чтобы прививать вкус к жизни, интерес. Любая поездка за границу развивает, расширяет сознание и культуру. Лично для меня это возможность показать ребенку, как жить по-другому.

Аревик Арзуманова рассказала о том, как воспитывает своего сына. Подробнее смотрите в видео:

Также читайте интервью с основательницей сервиса аренды и обмена платьев Oh My Look! и соосновательницей бьюти-пространств G.Bar Лерой Бородиной о ведении бизнеса с подругами и своей большой мечте.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram