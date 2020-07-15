Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Астролог назвала главную задачу женщины

Сегодня, 17:39

Для женщин крайне важно быть расслабленной

Что бы ни происходило вокруг, главная задача женщин – оставаться всегда расслабленной. Это важно, потому что у них иньская природа. Женские циклы сонастроены с Луной через матку, рассказывает астролог Наталья Анисимова. На своей странице в Instagram она дала советы женщинам, чему они должны научиться у Луны.

Луна активна только в ночное время, когда мы спим. Точнее будет сказать, находимся в бессознательном состоянии.

Какая главная задача у женщин
Какая главная задача у женщин
Фото: Pexels

"Это состояние необходимо для нормального функционирования. Если человек не отдыхал или не спал хотя бы одну ночь, он и в активное время суток уже не сможет быть эффективным. Это правило работает для всех, но для женщин особенно", – пояснила Наталья.

По словам астролога, для женщин крайне важно быть расслабленной, ведь эта суть женщины заложена самой природой.

Читайте также:
Психолог развеял четыре главных мифа про отношения мужчины и женщины

"Если мы напряжены, недосыпаем и не погружаемся внутрь себя, то уходим от своей сути. Это добавляет еще большее беспокойство, ощущение, что все не так, и влияет на результаты в жизни. Проверено на себе", – поделилась астролог.

Еще один принцип Луны, говорит Анисимова, – отражение яркого солнечного света мягким и манящим, лунным. Исходя из этого, мы должны уметь смягчать все, что касается нас.

Какая главная задача у женщин
Какая главная задача у женщин
Фото: Pexels

"Солнце – мужской символ, символ активности. У нас есть встроенная функция уметь расслаблять мужчин. Еще раз – не напрягать, а успокаивать", – поясняет Наталья и советует посмотреть на мир, природу – ответы и верное состояние придут сами.

Как наладить отношения – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили девять законов счастливых отношений.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Почему людям сложно научиться жить здесь и сейчас: три основные причины Ученые опровергли утверждение, что счастье не в деньгах: результаты исследования Девять законов счастливых отношений Как найти свое предназначение: девять основных шагов
женщина Луна астрология психология
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
У Андрея Данилко объявился известный "сын"
У Андрея Данилко объявился известный "сын"

Популярные статьи

Сегодня, 15:50Food

"Пина колада": рецепты самого популярного карибского коктейля

Сегодня, 11:11Fun

Стал звездой в 11 месяцев: кем вырос "успешный" ребенок-мем, о котором знает весь интернет

Вчера, 15:50Events

Когда День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

Вчера, 12:20Food

Коктейль "Голубая лагуна": история, состав и рецепты

Вчера, 09:48Events

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

Вчера, 09:27Шоу-бизнес

Найдено тело утонувшей в озере звезды сериала "Хор"

Вчера, 07:54Психология

Знаки зодиака с очень сложным характером

Вчера, 05:59Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужно все распланировать, а Стрельцов ждут проблемы

13 июляFun

Как щенки вырастают в гигантских собак: в Сети запустили новый флешмоб, фото

13 июляFun

Девушке с необычной внешностью пришлось уйти с работы из-за своей красоты: фото

13 июляАктуально

ТОП-4 телевизоров с диагональю 55-65 дюймов и функцией Smart ТV

13 июляШоу-бизнес

Умерла жена голливудского актера Джона Траволты

13 июляШоу-бизнес

62-летняя Шэрон Стоун показала себя в 19 лет: фото

13 июляПсихология

Какие женщины по знаку зодиака самые сильные: таких только четыре

13 июляFun

Парень нашел на втором этаже своего дома потайное жилье: фото

13 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Ракам и Львам нужно завершить старые дела

Новости партнеров

Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Анастасия Задорожная разделась для фотосессии
Анастасия Задорожная разделась для фотосессии
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
Справжній шашлик, як на Кавказі — старий горець розкрив секрети
Справжній шашлик, як на Кавказі — старий горець розкрив секрети

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять