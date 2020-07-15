Астролог назвала главную задачу женщины

Для женщин крайне важно быть расслабленной

Что бы ни происходило вокруг, главная задача женщин – оставаться всегда расслабленной. Это важно, потому что у них иньская природа. Женские циклы сонастроены с Луной через матку, рассказывает астролог Наталья Анисимова. На своей странице в Instagram она дала советы женщинам, чему они должны научиться у Луны.

Луна активна только в ночное время, когда мы спим. Точнее будет сказать, находимся в бессознательном состоянии.

Какая главная задача у женщин Фото: Pexels

"Это состояние необходимо для нормального функционирования. Если человек не отдыхал или не спал хотя бы одну ночь, он и в активное время суток уже не сможет быть эффективным. Это правило работает для всех, но для женщин особенно", – пояснила Наталья.

По словам астролога, для женщин крайне важно быть расслабленной, ведь эта суть женщины заложена самой природой.

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"Если мы напряжены, недосыпаем и не погружаемся внутрь себя, то уходим от своей сути. Это добавляет еще большее беспокойство, ощущение, что все не так, и влияет на результаты в жизни. Проверено на себе", – поделилась астролог.

Еще один принцип Луны, говорит Анисимова, – отражение яркого солнечного света мягким и манящим, лунным. Исходя из этого, мы должны уметь смягчать все, что касается нас.

Какая главная задача у женщин Фото: Pexels

"Солнце – мужской символ, символ активности. У нас есть встроенная функция уметь расслаблять мужчин. Еще раз – не напрягать, а успокаивать", – поясняет Наталья и советует посмотреть на мир, природу – ответы и верное состояние придут сами.

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