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Астролог пояснила, почему не работает совместимость по дате рождения

Сегодня, 16:47

Эксперт рекомендует смотреть прогноз на момент знакомства двоих человек

Вы можете смотреть совместимость по дате рождения вас и вашего партнера. Но бывает так, что идеально совместимые пары все равно распадаются. Почему так происходит знает астролог Анна Карпиеева. На своей странице в Instagram она рассказала, на что важно обращать внимание, когда создаете отношения.

Мы притягиваемся по определенным вибрациям друг к другу. По энергии, которая присутствует в нас, она разная у каждого человека. Кроме того, мы сходимся по интересам и общая цель объединяет нас, но спустя время она может пропасть и тогда людям уже нужно работать над собой.

Почему не работает совместимость по даже рождения
Почему не работает совместимость по даже рождения
Фото: stocksnap.io

Эксперт пояснила, почему случается так, что люди после трех лет отношений не могут найти общий язык, несмотря на то, что отношения начинались идеально.

"Потому что в природе есть такой закон – если вас притянуло друг к другу, из этого должно родится ваше совместное творение, которое дальше будет вас объединять", – говорит астролог и поясняет, что это не обязательно должен быть ребенок: "Бывает , что идеально совместимые люди – все равно не могут найти общий язык, потому что совместимость – это не гарантия счастья и не гарантия счастливого будущего".

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Анна говорит, что все это – всегда большая работа над собой, над отношениями. Для того, чтобы прийти к этому – всегда необходимо, чтобы в карте был какой-то негативный аспект.

"Таким образом через раздражители, через преодоление трудностей, препятствий, покрывая любовью, люди могут продолжать жить вместе. Важно, когда рассматриваете совместимость – посмотреть какие цели создания ваших отношений были изначально", – отметила эксперт.

Кроме того, астролог рекомендует также смотреть прогноз на момент знакомства двоих человек – какая мотивация была для вступления в отношения.

"Часто бывает, что вы находитесь в депрессивном состоянии и другой человек как будто бы вас спасает, либо наоборот – вы находитесь на пике счастья и вы знакомитесь с человеком, а у вас есть что отдать. Обычно кто-то находится на "высоте", другой в депрессии", – отмечает Карпиеева.

Почему не работает совместимость по дате рождения
Почему не работает совместимость по дате рождения
Фото: Pexels

Таким образом, поясняет астролог, один человек отдает другому. Отношения могут закончиться тем, что человек, у которого было опустошение со временем может привыкнуть получать благо от того, кто на волне.А затем и может обижаться на другого, если тот прекратит это ему отдавать.

"Важно научится и отдавать, и получать. В таком случае отношения будут продолжаться. Также есть судьба, и кому-то предрешено прожить жизнь в одном браке, а кому-то суждено получить опыт в нескольких. Здесь важно научится отпускать прошлое и смело идти вперед", – подытожила астролог.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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