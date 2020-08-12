Астролог пояснила, почему не работает совместимость по дате рождения
Эксперт рекомендует смотреть прогноз на момент знакомства двоих человек
Вы можете смотреть совместимость по дате рождения вас и вашего партнера. Но бывает так, что идеально совместимые пары все равно распадаются. Почему так происходит знает астролог Анна Карпиеева. На своей странице в Instagram она рассказала, на что важно обращать внимание, когда создаете отношения.
Мы притягиваемся по определенным вибрациям друг к другу. По энергии, которая присутствует в нас, она разная у каждого человека. Кроме того, мы сходимся по интересам и общая цель объединяет нас, но спустя время она может пропасть и тогда людям уже нужно работать над собой.
Эксперт пояснила, почему случается так, что люди после трех лет отношений не могут найти общий язык, несмотря на то, что отношения начинались идеально.
"Потому что в природе есть такой закон – если вас притянуло друг к другу, из этого должно родится ваше совместное творение, которое дальше будет вас объединять", – говорит астролог и поясняет, что это не обязательно должен быть ребенок: "Бывает , что идеально совместимые люди – все равно не могут найти общий язык, потому что совместимость – это не гарантия счастья и не гарантия счастливого будущего".
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Анна говорит, что все это – всегда большая работа над собой, над отношениями. Для того, чтобы прийти к этому – всегда необходимо, чтобы в карте был какой-то негативный аспект.
"Таким образом через раздражители, через преодоление трудностей, препятствий, покрывая любовью, люди могут продолжать жить вместе. Важно, когда рассматриваете совместимость – посмотреть какие цели создания ваших отношений были изначально", – отметила эксперт.
Кроме того, астролог рекомендует также смотреть прогноз на момент знакомства двоих человек – какая мотивация была для вступления в отношения.
"Часто бывает, что вы находитесь в депрессивном состоянии и другой человек как будто бы вас спасает, либо наоборот – вы находитесь на пике счастья и вы знакомитесь с человеком, а у вас есть что отдать. Обычно кто-то находится на "высоте", другой в депрессии", – отмечает Карпиеева.
Таким образом, поясняет астролог, один человек отдает другому. Отношения могут закончиться тем, что человек, у которого было опустошение со временем может привыкнуть получать благо от того, кто на волне.А затем и может обижаться на другого, если тот прекратит это ему отдавать.
"Важно научится и отдавать, и получать. В таком случае отношения будут продолжаться. Также есть судьба, и кому-то предрешено прожить жизнь в одном браке, а кому-то суждено получить опыт в нескольких. Здесь важно научится отпускать прошлое и смело идти вперед", – подытожила астролог.
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