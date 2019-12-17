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Автор бестселлера "Жить жизнь" Анна Богинская – о том, как распознать манипулятора и не попасться в ловушку своих страхов

Анна Богинская дала эксклюзивное интервью Сегодня.Lifestyle

Анна Богинская Фото: Иван Марчук

Анна Богинская – автор бестселлера "Жить жизнь", писатель-аналитик, коуч и бизнес-аналитик в откровенном интервью Сегодня.Lifestyle рассказала, как распознать человека-манипулятора, жить в балансе с собой и не попасться в ловушку ложного позитивного мышления.

Более того, по мотивам романов "Жить Жизнь" и "Грех Прощения" Анна создала спектакль "Порабощение любовью", премьера которого состоялась 7 декабря в Одессе.

Анна, какие у вас ощущения перед премьерой спектакля?

Конечно, я волнуюсь. Ведь спектакль на 70% был создан мной. Постановка и выбор актеров – в этом я также принимала участие. Я всегда очень переживаю, когда выходит книга. Впадаю в бездну ожидания и жду реакцию читателей. Точно также и со спектаклем. Это не полная инсценизация, а по мотивам. Там есть выдуманные герои и сюжетная линия, которой нет в романе. Но, мне кажется, со своими "бабочками", так я называют читательниц, мы связаны невидимой нитью знаний. Когда смотрю спектакль и читаю книгу, я каждый раз плачу. Если я плачу, понимаю, что все хорошо, и все совпадает с моими вибрациями души.

Когда главная героиня во время репетиций выходит на сцену и говорит монолог, у меня начинают течь слезы. Для меня это некий сигнал того, что все "бабочки" поймут эту постановку. Я часто провожу время в Америке и мне хотелось сделать такой же современный спектакль, как на Бродвее.

Создать спектакль – ваша идея?

Сначала мне предложили коллаборацию. Но, когда мне показали готовую работу, я поняла, что спектакль не может так выглядеть. У меня было чувство, что мне подкинули ребенка. Примерно так это выглядело, дай свою яйцеклетку, а я сам этого ребенка выношу и рожу. Потом ты открываешь дверь, а этот ребенок лежит у тебя на пороге и ты думаешь, что мне с ним делать – отказаться или взять?

Но я взялась за эту идею! У нас потрясающий режиссер Игорь Матиев. Он изначально полюбил мою книгу и в последствии вложил душу в спектакль.

Актеров для спектакля вы отбирали сами?

Да! В книге имя автора и главной героини совпадает – Анна. Каждая актриса в любом случае попадет под сравнение со мной. Было много кандидатов и все-таки интуитивно я выбрала Юлию Ефименко. Она для меня – идеальная Анна из книги. На репетициях спектакля меня каждый раз посещает мысль, что она идеально подходит для этой роли. Юлия даже хотела постричься, но мне эта идея не понравилась.

Вообще, я думала, если не найду Анну, будет четыре героини – блондинка, брюнетка, шатенка и рыжая. Это было бы сложно реализовать, но, может, когда-нибудь реализуем эту идею.

Идея создания фильма по мотивам книги вам не приходила?

Конечно, приходила. И мне даже предлагали создать фильм. Но хорошее кино в наше стране снимают очень редко. Каждый фильм несет определенный бюджет, поэтому в Украине я готова принимать достойные предложения. Я думаю, что 2020 год послужит стартом для съемок полного метра первой части.

Мне просто не хочется, чтобы люди смотря фильм, думали: "Что за ужасная книга? Я никогда не буду ее читать". Я жду предложения, когда человек сердцем захочет создать качественный продукт. Не хочу, чтобы им двигало желание заработать денег и хайпануть на моем имени. С этого никогда ничего не получается! Я очень дорожу мнением читателей и членов моего клуба "Жить жизнь".

Вы говорили, что в 2020 году внесете изменения в закрытый клуб "бабочек". Расскажите об этом подробнее.

Я не особо могу говорить об этом, ведь информация касается закрытого клуба. Моя стратегия развития клуба "Жить жизнь" прописана на 5 лет. Все, что есть в моем проекте, создано моими мозгами. Нет других людей, которые генерируют идеи. У меня есть сотрудники, которые воплощают в жизнь мои задумки. Я очень благодарна команде, которая ответственно относится к проекту.

Анна Богинская Фото: Иван Марчук

2019 год оказался сложным из-за процесса перевода книги "Жить жизнь" на английский язык. Также я дописывала третью часть трилогии – "Код: Вознаграждение". У меня огромные объемы книг – до одного миллиона знаков. Когда я редактирую текст, постоянно перечитываю книгу, а это 440 страниц, которые нужно перечитать около 70 раз. Это сумасшедший труд!

Поэтому в 2020 году хочу выдохнуть и заняться больше клубом, а также выпустить в продажу книгу "Жить жизнь" в Америке.

Ментальность американцев отличается? Переживаете, как публика воспримет книгу?

Я переживаю за разницу в ментальности. Американцы и англичане воспринимают вещи по-разному, не так, как украинцы. Я делала непростой перевод книги, дабы адаптировать ее. Сначала "Жить жизнь" переводил один из лучших переводчиков США и носитель языка, а потом еще русскоговорящий человек со знанием английского сверял каждое слово. Я убрала много моментов, которые непоняты американцам – начиная от отчества.

Американки проще относятся к одиночеству и свободе?

Многие успешные американки попадают под прицелы манипуляторов. Также, как и мужчины. В США действует множество законов, касающихся психического насилия. Жертв меньше, чем у нас, но они есть.

Все ваши книги написаны согласно личному опыту?

Это не совсем так. В жизни все было намного ярче. Если бы я написала все в красках, мне бы не поверили.

Весь опыт, который вы пережили, воспринимаете как дар Вселенной или наказание?

Я не совсем воспринимаю карму, но считаю, если бы на тот момент у меня были знания, со мной бы ничего подобного не случилось. Да, это опыт, но за что быть благодарной этому мудаку? Правде нужно смотреть в глаза – это не он виновен, а я.

Для меня большая радость, когда женщины сейчас смотрят на свою жизнь под правильным углом и после психологического насилия поднимаются, идут дальше. Поэтому не нужно искать оправдания психологическому насилию – пусть он горит в аду. Я его душу простила, но все согласно законам жизни. Себе нужно быть благодарной за то, что ты смогла выжить и добиться результата.

Анна Богинская в гостях у Сегодня.Lifestyle Фото: Иван Марчук

Важно не попасть в ловушку так называемого ложного позитивного мышления. Весь негатив нужно прожить, а не забивать его. Позитивное мышление загнало многих людей в депрессию.

Как вы считаете, аффирмации работают?

Они не работают! Дело в том, что с бессознательным невозможно бороться, с ним можно только договориться. Если какие-то убеждения будут противоречить реальности, бессознательное будет с вами бороться. Человек должен находиться во внутреннем комфорте и чувствовать баланс. Мы всегда реализовываем то, что прописано в нашем бессознательном мышлении – в наших привычках и моделях поведения. А еще виной всему детские страхи!

Как вы считаете, почему у многих женщин со словом брак сразу ассоциируется приготовление борща?

Это все причинно-наследственная связь. Так научили их мамы. С детства девочкам говорят: "Если ты спишь с мальчиком и не вышла замуж, на тебе крест". А что делают девочки? Когда они хотят секса, находят мальчика, делают вид влюбленности, спят с ним и выходят замуж. Получается, что мы – узники детских травм, которые создают нам эффект зазеркалья. Нужно задумываться над тем, чего истинно ты желаешь и какая причинно-следственная связь.

А еще есть и второй страшный кейс нашей жизни – женщина приходит к возрасту, когда нужно рожать детей. Вот вдруг женщина решает, что рожать нужно прямо сейчас, находит первого попавшегося мужчину и рассказывает всем, что он идеальный. А спустя пол года после рождения ребенка, когда гормоны устаканиваются, она разводится с ним с мыслью: "О Боже, как я могла выйти за него замуж?". Получается, что ею изначально руководило желание родить. Нам неправильные цели насаждают с детства. Нам говорят, что нужно выйти замуж, а не быть счастливой.

От своих страхов удалось уже освободиться?

Считаю, что на 85% я бесстрашный человек. Но, когда я поднимаюсь в рамках масштабности, могу потерять на несколько минут спокойствие. Я уже настолько владею техниками работы со страхами, что мне удается их побороть. Это дыхательные и письменные техники, медитация.

Автор бестселлера "Жить жизнь" Фото: Иван Марчук

У вас есть воспоминания из прошлого, которые мешают сейчас?

Нет. Но нельзя так говорить, потому что завтра обязательно что-то выльется (Смеется). Я очень счастливый человек и писатель. Я очень люблю людей и занимаются делом по душе. Я каждый день просыпаюсь и вспоминаю, кем я была в 30 лет, будучи вдовой и без бизнеса. А ведь долгие годы я находилась в ловушке позитивного мышления. Я вспоминаю тот период и удивляюсь, как я выжила.

Поэтому вся сила внутри нас. Сила нашего выбора, мышления и любви. А еще я уверена, что каждому из нас дана свобода выбора при рождении. И каждый день мы делаем выбор, который определяет нашу судьбу. Но я еще и верю в то, что у человека есть матрица лучшего будущего.

А вы верите в мистику и вещие сны?

Вещие сны мне снятся из детства. Я считаю, что они вообще не всем людям снятся. Но у каждого человека есть канал интуитивного чувствования – это могут быть сны и знаки от Вселенной. Мой главный знак, которому я следую, это внутренне спокойствие. У меня недавно на презентации книги был знак, от которого мурашки по коже. Во время моей речи на сцене по залу пролетели две живые бабочки. В это сложно было поверить! Но я восприняла это, как хороший знак.

Как можно распознать любовь и влюбленность?

Во время влюбленности человек ощущает адреналиновый тремор, его ни с чем не спутаешь. Тот, кто попадал под воздействие манипулятора, знает, что это беспричинный стресс. Тело дает знать, что тебе пора бежать или бить (Смеется).

Можете назвать ТОП-5 сигналов при распознании манипулятора?

Нелогичность, неизвестность, неопределенность. Если вы познакомились и ощущаете эти три состоянии – три "н". Манипулятор так или иначе погружает в неопределенность – пропадает, исчезает, не отвечает на звонки, непонятен статус отношений. Фраза "он такой загадочный" – первый звоночек, что перед вами манипулятор. Психика, которая способна быть счастливой, познакомилась с мужчиной и если он не перезвонил, это повод удалить его из жизни. Для деструктивной психики – это начало новой любви.

Украинская писатель и коуч Фото: Иван Марчук

Также в отношениях с манипулятором жертва постоянно ощущает свою вину, страхи и сомнения. Возникают мысли: "Я виновата, во мне что-то не так, нужно меняться". Также и тело даст понять о том, что перед вами манипулятор. Моя методика выхода из адреналиновой зависимости ничем не отличается от наркотической.

Вы верите в теорию кризиса отношений – 3, 7, 13 и 25 лет?

Брак – это сложная работа. Я верю в то, что кризисы бывают там, где один партер развивается и меняет ценности, а другой завис на одном уровне. Если люди развиваются в одном темпе и они интересны друг другу, то все будет хорошо.

Вы можете составить психопортрет человека по публикациям в социальной сети?

Да, разумеется. 80% девушек, которые публикуют обнаженные тела, торгуют своим телом. У Насти Каменских, которая замужем, другая проблема. На протяжении многих лет она боролась с лишним весом и прятала тело, а теперь наконец-то она привела себя в идеальную форму и как ребенок ждет похвалы от окружающих.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Страшнее наоборот, когда сильно много лишнего вес, но человек выставляет это и говорит о любви к себе.

А что можете сказать об украинской певице alyona alyona? Она откровенно заявляет, что воспринимает себе такой, какая есть.

Я не верю в это. Человек, который любит себя, не может позволить себе употреблять вредную еду. Это прикрытие собственных комплексов. Но я против клише, считаю, что нет понятия "правильный вес".

alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Человеку должно быть физически комфортно. Быть публичным – не означает тотальное счастье и отсутствие комплексов. У каждого свои проблемы.

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