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Как общаться с подростком, чтобы не стать "тираном"

Советы родителям, как быть на одной волне с тинейджерами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:31
Как общаться с подростками
Как общаться с подростками
Фото: pexels.com

Если у вас есть ребенок-подросток, то вы наверняка знаете, что общаться с ним не просто, а иногда и вовсе тяжело. Перед общением с тинейджером очень важно вспомнить себя в этом возрасте, свои эмоции и чувства в конфликтных ситуациях - такая практика точно поможет вас лучше понять своего ребенка.

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"Сегодня" собрали главные правила, которые помогут наладить общение с тинейджерами.

Как общаться с подростком

  • Убрать фальш и сюсюканье. Подростки этого не терпят. Если стоя спиной, беседуя по телефону, спрашивать "для галочки" "Как дела?", не ждите приятного разговора по душам. Ответ будет пустым и ничего не значащим.
  • Поддерживать общение вопреки всему. Не обижайтесь на невнимание и вечную занятость подростка. Лучше подумайте в этот момент, сколько времени вы ему уделяете. Также помните о том, что его друзья теперь имеют больше доверия, чем вы. Знайте это и принимайте, как аксиому.
  • Контролируйте эмоции. Не расспрашивайте подростка ни о чем с пристрастием, раздражительностью и осуждением, особенно когда чувствуете ответное напряжение и отпор. Подождите немного, пока эмоции успокоятся.

Правила общения с подростком
Правила общения с подростком
Фото: pexels.com

  • Разговаривать по душам. Лучше меньше, но лучше: разговаривайте не спеша, спокойно, сдержанно и с уважением. По-другому не стоит — можете "наломать дров", разгребать которые подросток не будет.
  • Делится планами. Например, о будущих семейных поездках. Ваш ребенок может даже критиковать вас и давать наивные советы, но он должен учиться участвовать, сопереживать, принимать решения и отвечать за них.
  • Чаще хвалите. Например, за мелочи, за намерения, за решения. Критиковать, конечно, тоже нужно.
  • Бороться с гневом правильно. Совершенно не нужно по любому поводу спорить до хрипоты. Лучше спокойно выскажите свою мысль и остановитесь на этом. Подросток "услышит" главное из сказанного вами позже, когда останется наедине с собой и у него будет время поразмышлять.

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  • Сохраняйте спокойствие. Не реагируйте слишком бурно, лучше покажите, что вы понимаете чувства своего подростка-ребенка. Скажите ему: "Вижу, что тебя это очень беспокоит. Давай решим это вместе".
  • Направляйте подростка, а не диктуйте манеру поведения. Его способность абстрактно мыслить подобна мышце, которую нужно тренировать. Поэтому, если вашему ребенку требуется решить какую-то проблему, не делайте это "упражнение" за него, но попробуйте ему помочь.

Напомним, что ранее мы писали о том, как стать лучшим папой для своего ребенка

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