Без родительской поддержки: как выпускница школы-интерната смогла осуществить мечту стать экономистом-кибернетиком

История 18-летней девушки, которая мечтала стать экономистом-кибернетиком

Юлия Степаненко

Неуверенность в своих силах и страх перед неопределенным будущем – едва ли не каждый ученик Украины сталкивается с подобными сложностями в выпускном классе. А что говорить о тех подростках, которые в силу разных жизненных обстоятельств вынуждены учиться в школах-интернатах? Им не хватает не только уверенности в себе, но и поддержки родных и близких.

Мечты о поступлении в престижный вуз отходят на дальний план. Ведь ни средств, ни возможностей, чтобы подготовиться к внешнему независимому оцениванию, у них нет.

Именно для поддержки тех, кто нуждается в помощи в один из самых важных моментов жизни, компания "Кока-Кола Бевериджиз Украина" совместно с Общественной организацией "Освитория" создали Программу развития социально незащищенной молодежи.

В рамках старта нового проекта "НеВтрачене майбутнє", мы начинаем серию материалов о выпускниках школ-интернатов, которые с помощью Программы развития молодежи смогли определиться с будущей профессией, подготовиться к внешнему независимому оцениванию и поступить в выбранные вузы независимо от места жительства.

Главная цель новой программы – помочь юношам и девушкам в бесплатном доступе к современному образованию. А именно – определиться с будущей профессией, подготовиться к внешнему независимому оцениванию и вступить в выбранный вуз.

Комплекс программы состоит из мотивационных тренингов, профориентации школьников, а дальше – ежедневная работа, которая требует немалых усилий. Завершающий этап – сдача пробных тестов и ВНО. Над Программой развития молодежи работают квалифицированные психологи и методисты, а преподают школьникам лучшие учителя страны.

Программа поддержки молодежи существует в Украине с 2015 года и действует уже в 19-ти школах-интернатах в 10 областях нашей страны. Стартовал проект в Центре социальной реабилитации "Изумрудный город" в Святогорске Донецкой области. И теперь выпускники школ-интернатов по всей территории Украины имеют возможность бесплатно подготовиться к сдаче экзаменов, а благодаря всемирному тесту "Magellano Университет" и персональной консультации с психологом определиться с будущей профессией.

Наша новая героиня – 18-летняя Юлия Степаненко, невзирая на успехи в Добровеличковской школе-интернате Кировоградской области, совсем не верила в свои силы. Старательная и очень ответственная выпускница, успехами которой в ее школе восхищались, лишена родительской поддержки. Поэтому надеяться во время вступительной кампании она могла лишь на себя и свои знания.

"Подростки, которые обучаются в школах-интернатах, зациклены на поддержке семьи. Но они понимают, что как раз такой поддержки им ожидать не от кого", – говорит директор Добровеличковской школы-интерната Екатерина Ковальская.

Дабы осуществить свою мечту, девушка взялась активно готовиться к внешнему независимому оцениванию в рамках Программы развития социально незащищенной молодежи. В результате, Юлия Степаненко попала в ТОП-3 лучших учеников Программы за 2019 год и поступила на бюджет в желаемый университет.

А определиться с будущей профессией – экономиста-кибернетика – нашей героине помог учитель информатики. Юрий Калашник рассказывает, как девочка в выпускном классе упорно занималась в школе до восьми вечера. А дома, с помощью интернета и вебинаров в рамках Программы развития молодежи, дорабатывала материал.

"Программа ILearn с онлайн-курсами и вебинарами помогла мне обобщить знания и повторить весь материал", – рассказывает участница программы Юлия Степаненко.

По словам председателя Общественной организации "Освитория" Зои Литвин, онлайн-платформа ILearn состоит из интересных коротких видео-уроков, которые помогают подготовиться к сдаче ВНО по определенным предметам. Это не только весьма познавательный контент с юмором, в нем также используются методики мнемоники, которые помогают запоминать информацию эффективнее и быстрее.

Результат не заставил себя ждать – ученики Добровеличковской школы-интерната успешно сдали экзамены. Наша героиня Юлия получила высокие баллы по ВНО: математика – 193 балла, география – 195,5 и украинский язык – 198. Но, как утверждает Зоя Литвин, их Программа развития молодежи лишь помогает подросткам подготовиться, а дальше – все зависит от упорства ученика и того, как он напишет тесты.

Студентка экономического университета – Юлия Степаненко

Юлия Степаненко воспользовалась возможностью на все 100%, ведь ей удалось поступить на бюджет в престижный киевский вуз. Теперь она – студентка первого курса Киевского национального экономического университета и будущий экономист-кибернетик.

Много сложностей осталось позади и теперь Юлия уверена в себе, а былые страхи остались в прошлом. Она благодарна всем, кто помог ей осуществить мечту.

Отметим, что за прошлый учебный год в рамках Программы развития социально незащищенной молодежи с помощью профориентационного теста "Magellano Університет" 65% учеников, которые стали участниками проекта, выбрали профессию по призванию. А 88% подростков из 14 учебных заведений-участников Проекта успешно сдали ВНО и поступили в желаемые вузы.

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