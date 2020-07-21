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Безысходность и отчаяние: психолог пояснил, как с ними бороться

Сегодня, 13:53

Первым делом вам необходимо заняться своей эмоциональной сферой

Главная проблема для человека, чувствующего безысходность и отчаяние, – в смеси страха и апатии, которые в результате возникают. Страх дает ощущение, что вы находитесь в некоем ужасающем сложном положении, апатия – что вы никак не можете из него выбраться. Об этом рассказал психолог Михаил Лабковский на своей странице в Instagram, где он также дал советы, как бороться с этими чувствами.

Как бороться с безысходностью и отчаянием
Как бороться с безысходностью и отчаянием
Фото: pexels

Первый шаг

"В единицу времени мы либо думаем, либо чувствуем. Преобладает что-то одно. Поэтому пока вас "штормит", вы и правда никак не сможете найти выход из ситуации", – пишет специалист.

Следовательно, первым делом, по словам психолога, вам необходимо заняться своей эмоциональной сферой. Позаботиться о своем отдыхе, чтобы он был регулярным и полноценным.

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Стоит добавить сюда еще и психотерапию, следует убрать дополнительные источники стресса, а также позволить себе находиться в безопасном и успокаивающем пространстве.

"Дать себе время покричать, порыдать, съесть целую банку сгущенки и так далее. В любом случае, пока вы не справитесь с ярко окрашенными чувствами (справитесь, а не подавите их), работать будет бес-по-лез-но", – говорит Лабковский.

Второй шаг⠀

Проблема отчаяния в том, что у вас появляется ощущение нерешаемой проблемы. На самом деле решить можно все, говорит психолог. Просто не все решения могут быть для вас приемлемы.

"Здесь хочу передать привет любителям порассуждать о том, что "детям нужен отец, каким бы он ни был", "а что я могу в свои 38 с половиной", "не я виноват – страна такая", и на подобные темы. Скорее всего, когда вы проговариваете эти аргументы, вы все-таки подразумеваете выход из сложившейся ситуации. Просто он вас не устраивает", – поясняет эксперт.

Как не стать заложником собственного страха – смотрите видео:

И тут, по словам психолога, вскрывается корень проблемы, который не в муже, работе, ребенке или стране, а в том, как сам человек ко всему этому относится.⠀

"На этом этапе я предлагаю взять лист бумаги и ручку и написать сочинение на тему "Что я буду делать в случае чего". Где найду няню. Как обустроюсь при разводе. Куда пойду искать работу. И так далее", – подытожил Лабковский.

Тем временем другой психолог рассказал, как и где найти достойного мужчину.

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психология страх отчаяние Михаил Лабковский
Источник: Сегодня
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