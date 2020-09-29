Бизнес на разводах. К чему привели массовые распады семей в Украине

Люди избавляются от обручальных колец через интернет и ломбарды

По данным американских социологов, за время карантина количество разводов возросло на треть, а это значит, что кольца больше не нужны и бывшие супруги охотно с ними прощаются. Украинцы чаще всего несут их в ломбарды. Кому нужны символы семейного счастья и как люди делают на этом бизнес – читайте в материале.

В интернете все чаще появляются объявления по продаже обручальных колец. Кто-то продает, потому что развелся, а кто-то – просто хочет обновить свои свадебные украшения.

Но продают кольца не только через интернет, несут их и в ломбарды. Там это всегда – ходовой товар.

По словам Дмитрия Шараевского, директора по маркетингу сети ломбардов, обручальные кольца – это 5-10% от общего числа ювелирных украшений, изделий, которые люди приносят в ломбард. При этом чаще всего в ломбарды приносят только одно кольцо из комплекта.

К чему привели массовые разводы в Украине Фото: Depositphotos

В то же время около 70% ювелирных украшений, выданных под залог, – возвращаются владельцам, а 30% – продаются. В ломбардах цена может достигать скидки в 50% от тех цен, которые есть в розничных сетях.

Также украшения часто отдают на переработку, ведь переделывать старые драгоценности часто более выгодно, чем покупать новое золото в магазинах.

Ранее мы уже сообщали, что коронавирус стал последней каплей: в Китае из-за карантина массово подают на развод.

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