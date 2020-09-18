Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

"Я не любила себя до появления детей и имела некоторые комплексы по поводу внешности" — Лена Мандзюк о материнстве и любви к себе

Сегодня, 17:08

Блогер рассказала, как совмещает материнство и бизнес

Счастливой мамой быть возможно, если женщина будет находить время для себя, своего хобби и делать то, что приносит удовольствие. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан, учредительница благотворительного фонда "Таблеточки" Оля Кудиненко, а также юрист, блогер Инна Мирошниченко и певица Джамала.

Сегодня о своем опыте материнства рассказала блогер и мама двоих детей Лена Мандзюк.

Лена Мандзюк с семьей
Лена Мандзюк с семьей
Фото: пресс-служба

Лена, как изменилась ваша жизнь с появлением детей?

Наверное, как у всех мам, мое время перестало принадлежать только мне и я полностью отдалась материнству, хотя не сразу. Моей ошибкой было то, что я пыталась совместить прежний темп жизни с новым, сопротивлялась и немного работала, при этом всегда делая все сама. И за месяц такой жизни поняла окончательно, что больше не будет так, как раньше, будет по другому, только лучше, потому что я — мама, и когда, как не сейчас, мне срочно нужно освоить эту профессию.

Мне нужен был примерно месяц, чтобы дойти до этого и погрузиться во все материнские заботы и в ответ получить безграничную любовь своих детей.

У вас есть два проекта и Instagram, где у вас больше миллиона подписчиков. Как со всем справляетесь? И как дети реагируют на то, что вы много времени проводите с телефоном в руках в силу специфики своей работы?

Каждый день за мной следят сотни тысяч людей, видят как я чищу зубы, как делаю утреннюю зарядку, в каком платье выбираю провести день, иногда следят за моим мужем, детьми и домашними любимцами.

Лена Мандзюк с ребенком
Лена Мандзюк с ребенком
Фото: пресс-служба

И что чувствую я? Абсолютно ничего особенного, потому что если бы я каждый раз представляла огромный стадион людей, которые так за мной следят, наверное ничего бы не снимала.

Мои дети не видят меня постоянно с телефоном в руках, я стараюсь не работать, когда мы вместе. Куда лучше вместе погулять, поиграть или посмотреть мультик.

Вы – мама двоих детей и выглядите отлично. Как находите время на себя и свои увлечения? Вам кто-то помогает с детьми?

У меня есть лучшие помощники — это наши бабушки и дедушки, которые очень любят своих внуков. Также дети ходят в частный детский сад, где проводят время со своими друзьями, а также лучшими воспитателями и нянями.

Мирра в свои 4 года, благодаря саду, знает английский лучше, чем я. А Ладусь только настраивает свой ритм, ходит туда только вторую неделю. И при темпе моей жизни, даже с такой помощью, мне не хватает времени, но я и не стремлюсь. Ставлю в очередь все свои рабочие проекты и не забываю потренироваться, сходить на массаж или просто дома принять горячую ванну.

Назовите три обязательных бьюти-процедуры, которые вы делаете каждый день, чтобы хорошо выглядеть.

  1. Утренняя зарядка.
  2. Стакан теплой воды натощак.
  3. Объятия с любимым человеком.

Это не бьюти-процедуры, но именно благодаря этому я чувствую себя прекрасно каждый день.

Лена Мандзюк с мужем
Лена Мандзюк с мужем
Фото: пресс-служба

Каких главных правил в воспитании детей вы придерживаетесь? И используете ли те методы, которыми воспитывала вас родители?

Я очень люблю своих родителей и считаю, что они воспитали прекрасных детей, а нас в семье трое. Сейчас я просто удваиваю то, что они давали мне: внимание, любовь, заботу, доверие, доброту, чувство справедливости.

Наши детки еще очень маленькие, чтобы применять какие-то схемы воспитания, поэтому лучший для них пример хорошего поведения и взаимоотношений — это мы с мужем.

Вы читаете какую-то профессиональную литературу на тему воспитания детей или, возможно, советуетесь с психологом, подругами?

Когда дети только появилась, я была откровенно взволнована, не знала как правильно купать, кормить, гулять и даже одевать. Читала много литературы, мнения педиатров. Прислушивалась только к советам специалистов и собственному материнскому чувству.

Лена Мандзюк с семьей
Лена Мандзюк с семьей
Фото: пресс-служба

А вот худшими советчиками были как раз подруги и прабабушки, поэтому советов у них не спрашивала и часто останавливала, когда они хотели дать их без просьбы.

Находите время на свидание с мужем или поездки куда-то только вдвоем или с появлением детей это стало непозволительной роскошью?

Считаю это разрешенной и очень нужной роскошью. Подобное случается редко, но всегда запланировано. До сих пор не могу забыть наш невероятный отпуск с мужем только вдвоем в Барселоне, в конце февраля на целых три дня. Мы встречали закаты, гуляли до ночи, сидели в барах, ездили на быстрых спортивных машинах. Это просто кайф отвлечься от однотипных дней и разжечь между нами двумя снова страстную любовь. Жду с нетерпением следующий такой отпуск, уже все запланировано.

Елена Мандзюк с мужем
Елена Мандзюк с мужем
Фото: пресс-служба

Наверняка у вас, как у каждой мамы, бывают дни, когда вы чувствуете себя опустошенной, истощенный и лишенной энергии. Какие методы или способы восстановления сил вы используете?

Бывает, ох бывает. Но бывает не только у мам, это бывает у всех людей. Детки как забирают энергию, так и наполняют ею. В такие моменты я всегда делаю стоп в работе, стараюсь не сосредоточиваться на том, что мне не удается и иду к мужу плакать. Я не шучу.

Только муж меня может успокоить, посоветовать, поднять настроение, выбрать интересный фильм на вечер и вкусную пиццу, обнять и сказать, что все точно будет хорошо, а я – лучшая женщина в мире.

Сейчас все вокруг говорят о любви к себе. Как у вас с этим дела? И как женщине не разучиться любить себя, когда у нее появляются дети и все внимание переключается на них?

У меня, наверное, было наоборот, потому что я не любила себя до появления детей и имела некоторые комплексы по поводу внешности. Не любя себя, невозможно быть хорошей мамой, женой и счастливой женщиной. Я просто это поняла и все комплексы исчезли. Я умею похвалить себя, вижу все преимущества и вообще я – классная.

Елена Мандзюк с дочерью
Елена Мандзюк с дочерью
Фото: пресс-служба

Елена, вы считаете себя счастливой мамой? Как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Я – счастлива, но всегда может быть еще лучше. А для этого необходимо:

  1. Попросить помощи у других. В уходе с детьми — у бабушек и мужчины, объяснить, что вам это важно и необходимо.
  2. Выделить время для своего хобби. Оно у вас есть? Если нет, то немедленно найдите.
  3. Позвольте тратить деньги на себя, а не только на подгузники. Купите новую помаду или стильное платье.
  4. Перестаньте сравнивать себя с другими. Вы никогда не знаете, что скрывается на самом деле в других людях.
  5. Превратите свое хобби в работу. Не получилось? Тогда пусть работает только муж, пока вы дальше ищете свое восхищение.
  6. И девушки, перестаньте общаться с теми, кто делает вам постоянные замечания и критикует. Если это ваши родные – расставьте границы и никогда не пускайте за их пределы.

Все подробности в спецтеме Happy mama

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
ТОП-6 навыков, чтобы побороть страх публичных выступлений Синдром профессионального выгорания: как вернуть интерес к своей работе Улыбка, отдых и спорт: 10 советов по управлению гневом Как воспитать ребенка самостоятельным: советы родителям
воспитание мать психология материнство блогер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Ксения Собчак впервые честно назвала причину развода с Виторганом
Ксения Собчак впервые честно назвала причину развода с Виторганом

Популярные статьи

Сегодня, 15:23Стиль

Голубое платье с орнаментом: Иванка Трамп в нежном аутфите испекла кубинский хлеб

Сегодня, 13:50Events

Еврейский Новый год: поздравления в прозе, стихах, картинках и смс

Сегодня, 12:15Events

Еврейский Новый год-2020: дата, история и традиции

Сегодня, 05:55Видео дня

Необычный эксперимент. Парень на 100 дней отказался от популярного напитка и показал результат

Сегодня, 05:44Психология

Гороскоп на сегодня 18 сентября: Весов ждет насыщенный день, а Скорпиона – искушения

Вчера, 11:04Видео дня

Мужчина поймал самую быструю акулу-мако весом в полтонны – это новый рекорд. Видео

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

"У меня было мало друзей": Ольга Фреймут назвала свою ошибку, которая стоила ей карьеры

Вчера, 05:58Фото дня

Обезьяна украла у студента телефон и весь день делала селфи. Вот они: фото, видео

Вчера, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 17 сентября: Козерогу нужно контролировать эмоции, а Водолея ждет хороший день

16 сентябряШоу-бизнес

55-летняя Моника Беллуччи с легендарными стрелками украсила обложку глянца: фото

16 сентябряFun

Ученые раскрыли тайну найденного на дне Балтийского моря 400-летнего корабля: видео

16 сентябряШоу-бизнес

Бывшая жена рэпера Сереги впервые рассказала о насилии в их семье

16 сентябряШоу-бизнес

Победившая онкологию Алла Мазур снялась для глянца без парика: фото

16 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 16 сентября: у Овна хороший день для планирования, а Тельцам нужно избегать резких движений

16 сентябряEvents

16 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

15 сентябряWellness

Инфекционист объясняет, почему важно носить маску правильно, а не на подбородке

Новости партнеров

Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Демі Роуз похизувалася фігурою
Демі Роуз похизувалася фігурою
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Лекси Кай предстала в жарком образе
Фитнес-модель Лекси Кай предстала в жарком образе
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять