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"Я не любила себя до появления детей и имела некоторые комплексы по поводу внешности" — Лена Мандзюк о материнстве и любви к себе

Блогер рассказала, как совмещает материнство и бизнес

Счастливой мамой быть возможно, если женщина будет находить время для себя, своего хобби и делать то, что приносит удовольствие. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан, учредительница благотворительного фонда "Таблеточки" Оля Кудиненко, а также юрист, блогер Инна Мирошниченко и певица Джамала.

Сегодня о своем опыте материнства рассказала блогер и мама двоих детей Лена Мандзюк.

Лена Мандзюк с семьей Фото: пресс-служба

Лена, как изменилась ваша жизнь с появлением детей?

Наверное, как у всех мам, мое время перестало принадлежать только мне и я полностью отдалась материнству, хотя не сразу. Моей ошибкой было то, что я пыталась совместить прежний темп жизни с новым, сопротивлялась и немного работала, при этом всегда делая все сама. И за месяц такой жизни поняла окончательно, что больше не будет так, как раньше, будет по другому, только лучше, потому что я — мама, и когда, как не сейчас, мне срочно нужно освоить эту профессию.

Мне нужен был примерно месяц, чтобы дойти до этого и погрузиться во все материнские заботы и в ответ получить безграничную любовь своих детей.

У вас есть два проекта и Instagram, где у вас больше миллиона подписчиков. Как со всем справляетесь? И как дети реагируют на то, что вы много времени проводите с телефоном в руках в силу специфики своей работы?

Каждый день за мной следят сотни тысяч людей, видят как я чищу зубы, как делаю утреннюю зарядку, в каком платье выбираю провести день, иногда следят за моим мужем, детьми и домашними любимцами.

Лена Мандзюк с ребенком Фото: пресс-служба

И что чувствую я? Абсолютно ничего особенного, потому что если бы я каждый раз представляла огромный стадион людей, которые так за мной следят, наверное ничего бы не снимала.

Мои дети не видят меня постоянно с телефоном в руках, я стараюсь не работать, когда мы вместе. Куда лучше вместе погулять, поиграть или посмотреть мультик.

Вы – мама двоих детей и выглядите отлично. Как находите время на себя и свои увлечения? Вам кто-то помогает с детьми?

У меня есть лучшие помощники — это наши бабушки и дедушки, которые очень любят своих внуков. Также дети ходят в частный детский сад, где проводят время со своими друзьями, а также лучшими воспитателями и нянями.

Мирра в свои 4 года, благодаря саду, знает английский лучше, чем я. А Ладусь только настраивает свой ритм, ходит туда только вторую неделю. И при темпе моей жизни, даже с такой помощью, мне не хватает времени, но я и не стремлюсь. Ставлю в очередь все свои рабочие проекты и не забываю потренироваться, сходить на массаж или просто дома принять горячую ванну.

Назовите три обязательных бьюти-процедуры, которые вы делаете каждый день, чтобы хорошо выглядеть.

Утренняя зарядка. Стакан теплой воды натощак. Объятия с любимым человеком.

Это не бьюти-процедуры, но именно благодаря этому я чувствую себя прекрасно каждый день.

Лена Мандзюк с мужем Фото: пресс-служба

Каких главных правил в воспитании детей вы придерживаетесь? И используете ли те методы, которыми воспитывала вас родители?

Я очень люблю своих родителей и считаю, что они воспитали прекрасных детей, а нас в семье трое. Сейчас я просто удваиваю то, что они давали мне: внимание, любовь, заботу, доверие, доброту, чувство справедливости.

Наши детки еще очень маленькие, чтобы применять какие-то схемы воспитания, поэтому лучший для них пример хорошего поведения и взаимоотношений — это мы с мужем.

Вы читаете какую-то профессиональную литературу на тему воспитания детей или, возможно, советуетесь с психологом, подругами?

Когда дети только появилась, я была откровенно взволнована, не знала как правильно купать, кормить, гулять и даже одевать. Читала много литературы, мнения педиатров. Прислушивалась только к советам специалистов и собственному материнскому чувству.

Лена Мандзюк с семьей Фото: пресс-служба

А вот худшими советчиками были как раз подруги и прабабушки, поэтому советов у них не спрашивала и часто останавливала, когда они хотели дать их без просьбы.

Находите время на свидание с мужем или поездки куда-то только вдвоем или с появлением детей это стало непозволительной роскошью?

Считаю это разрешенной и очень нужной роскошью. Подобное случается редко, но всегда запланировано. До сих пор не могу забыть наш невероятный отпуск с мужем только вдвоем в Барселоне, в конце февраля на целых три дня. Мы встречали закаты, гуляли до ночи, сидели в барах, ездили на быстрых спортивных машинах. Это просто кайф отвлечься от однотипных дней и разжечь между нами двумя снова страстную любовь. Жду с нетерпением следующий такой отпуск, уже все запланировано.

Елена Мандзюк с мужем Фото: пресс-служба

Наверняка у вас, как у каждой мамы, бывают дни, когда вы чувствуете себя опустошенной, истощенный и лишенной энергии. Какие методы или способы восстановления сил вы используете?

Бывает, ох бывает. Но бывает не только у мам, это бывает у всех людей. Детки как забирают энергию, так и наполняют ею. В такие моменты я всегда делаю стоп в работе, стараюсь не сосредоточиваться на том, что мне не удается и иду к мужу плакать. Я не шучу.

Только муж меня может успокоить, посоветовать, поднять настроение, выбрать интересный фильм на вечер и вкусную пиццу, обнять и сказать, что все точно будет хорошо, а я – лучшая женщина в мире.

Сейчас все вокруг говорят о любви к себе. Как у вас с этим дела? И как женщине не разучиться любить себя, когда у нее появляются дети и все внимание переключается на них?

У меня, наверное, было наоборот, потому что я не любила себя до появления детей и имела некоторые комплексы по поводу внешности. Не любя себя, невозможно быть хорошей мамой, женой и счастливой женщиной. Я просто это поняла и все комплексы исчезли. Я умею похвалить себя, вижу все преимущества и вообще я – классная.

Елена Мандзюк с дочерью Фото: пресс-служба

Елена, вы считаете себя счастливой мамой? Как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Я – счастлива, но всегда может быть еще лучше. А для этого необходимо:

Попросить помощи у других. В уходе с детьми — у бабушек и мужчины, объяснить, что вам это важно и необходимо. Выделить время для своего хобби. Оно у вас есть? Если нет, то немедленно найдите. Позвольте тратить деньги на себя, а не только на подгузники. Купите новую помаду или стильное платье. Перестаньте сравнивать себя с другими. Вы никогда не знаете, что скрывается на самом деле в других людях. Превратите свое хобби в работу. Не получилось? Тогда пусть работает только муж, пока вы дальше ищете свое восхищение. И девушки, перестаньте общаться с теми, кто делает вам постоянные замечания и критикует. Если это ваши родные – расставьте границы и никогда не пускайте за их пределы.

Все подробности в спецтеме Happy mama

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