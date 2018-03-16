Будь первым: ТОП-5 качеств победителя

Честным людям нечего скрывать. Они не просыпаются среди ночи от страха, что кто-то узнает об их интригах или разоблачит их ложь

Стать успешным можно только тогда, когда много трудишься. Но важно знать, что делать, чтобы ваши труды не были напрасными.

Какими качествами обладают успешные люди, рассказывает Work.ua.

1. Авантюризм

То есть склонность к участию в событиях с непредсказуемым концом, но увлекательной завязкой. Успешные люди почти никогда не сомневаются, стоит ли принимать участие в том или ином процессе. Они — люди действия. Если проект кажется им привлекательным — прочь сомнения, и только вперед.

Если бы они тратили дни, да что там, годы своей жизни на подбрасывание монетки или совещания со всеми родственниками до пятого колена, скорее всего, успешными бы они остались только в мечтах. Так что, хотите успеха — рискуйте!

2. Аналитический склад ума

Фраза стандартная, но смысл не теряет. Конечно, чтобы кинуться в омут с головой — то есть быть авантюристом — нужно отдавать себе отчет, что представляет из себя тот самый омут. Не выйдет ли он за края, не поглотит ли вас с концами, не окажется ли он обманкой, кто прыгал в него до вас и окажется в нем после.

Если коротко, то способность думать и взвешенно принимать решения очень важна.

3. Умение отпустить ситуацию

Казалось бы, где "взвешенно принимать решения" и где "отпустить ситуацию". А вот и да. Эти понятия тесно соприкасаются друг с другом. По закону жанра, план действий должен быть таким:

Вижу возможность (готовность к авантюре).

Анализирую и принимаю решение.

Если решение отрицательное — отпускаю ситуацию.

Причем под словом "отпускаю" имеется в виду полное забвение. Приняли решение — и концы в воду. Не нужно пересматривать в голове варианты, снова и снова коря себя за неправильный выбор.

Даже если что-то пошло не так, смиритесь. Ошиблись? Бывает. Сделайте выводы и забудьте.

4. Чувство юмора

Без него — никуда. Еще Кен Кизи, автор культового романа "Пролетая над гнездом кукушки", сказал: "Не может человек стать в действительности сильным, пока не вернет себе способность видеть смешную сторону жизни".

Мы можем привести еще сотню цитат, но какой в этом смысл, если вы не засмеетесь?

Действительно, смех — лучшее оружие против серых будней, ошибок, неудач. Именно поэтому сильные люди смеются в лицо проблемам, находя таким образом совершенно неожиданные решения проблем.

5. Искренность

Честным людям нечего скрывать. Они не просыпаются среди ночи от страха, что кто-то узнает об их интригах или разоблачит их ложь. Они одинаково искренни с партнерами, любимыми, друзьями.

Нет, они вовсе не наивны, чтобы раскрывать конкурентам корпоративные тайны или делиться сокровенным с каждым встречным. Но они четко понимают грань между честностью и ложью и не нарушают ее. Научиться такому балансу — дорого стоит, зато окупается сторицей.

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