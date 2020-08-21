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Будь сильным и цени момент, каким бы сложным он ни был: история Ярославы Гресь

Сегодня, 18:21

Глава крупнейшего PR-агентства Украины на собственном примере учит нас не сдаваться

Многие привыкли смотреть на красивых, успешных, чего-то добившихся в жизни женщин, думая, что их жизнь – это сказка и череда счастливых событий. Судьба будто улыбается им, преподнося один за другим шансы на победу, словно подарки в красивой упаковочной бумаге. Однако в душе все понимают, что за этой яркой картинкой – сотни часов труда, бессонные ночи, взлеты и падения, нервы, стресс и, в конце концов, личные переживания и проблемы, которые есть у каждого.

Кто она, Ярослава Гресь?

Ярослава Гресь – в прошлом успешный журналист, которая в 24 года стала самым молодым главным редактором одного из крупнейших изданий, сейчас – сооснователь и руководитель крупного PR-агентства Gres Todorchuk. Входит в ТОП-100 блогеров Украины, а в 2018 году пополнила список самых успешных женщин Украины.

Ярослава Гресь
Ярослава Гресь
Фото: instagram.com/yaroslava.gres

Культурные, социальные и образовательные проекты Ярославы и ее агентства – не счесть. При этом она воспитывает четверых детей – "проект", который по сложности и масштабу не уступает самым крупным PR-акциям, который требует внимания, нервов, любви и большой самоотдачи.

Глядя на подобные случаи, может возникнуть один вопрос: как все это умещается на хрупких женских плечах? А что будет, если вдруг в жизнь постучатся проблемы, которые затрагивают самое ценное – здоровье, причем как твое, так и близких.

Лечение мамы

Семь лет назад проблемы со здоровьем коснулись Юлию, маму Ярославы. Ее семье нужно было срочно собрать 35 тысяч долларов, чтобы оплатить лечение. Справились. Чуть больше двух недель назад сама Гресь перенесла серьезную операцию, после которой едва может ходить. Несмотря ни на что, она смело делится своими переживаниями и продолжает улыбаться. Ведь если есть внутренняя сила, ее не смогут побороть трудности ни в бизнесе, ни в жизни.

Ярослава Гресь с мамой
Ярослава Гресь с мамой
Фото: facebook.com/yaroslava.gres

"Вчера меня прооперировали. Вы бы об этом никогда не узнали, если бы впереди не предстояла реабилитация, которую сложно будет спрятать и мой месенджер не был полон вопросов "какую бумажку сделать, чтобы тоже полететь в Берлин… последние недели были невыносимым испытанием", – написала Ярослава.

Ярослава Гресь
Ярослава Гресь
Фото: instagram.com/yaroslava.gres

Цени момент

Позже на Facebook-странице девушки появились снимки с фотосессии. Тогда, по словам Гресь, она еле стояла на ногах после операции, но решила запечатлеть этот момент в память и на фото в нежно-розовом пиджаке. Будто вся хрупкость, нежность и женственность девушки сплелась с ее силой и стойкостью.

"Я хочу запомнить этот очень сложный период и то, как мы его проживаем", – написала Ярослава. И в конце публикации добавила: "Лучшее. Конечно. Впереди"

Ярослава Гресь с мужем
Ярослава Гресь с мужем
Фото: instagram.com/yaroslava.gres

Находясь на реабилитации в Берлине, Ярослава напоминает о ценности простых вещей в жизни.

"Извините, наверное, я скажу очень банальные вещи. Банальные вещи, о которых вспоминаешь только тогда, когда очень плохо, а потом забудешь…Например, был голодный весь день. Приехал домой – а там пахнет борщом. И ты этому борщу сразу выдал три звезды мишлен. Потому что по запаху понятно – сейчас будет вкусно, как никогда. Или сложнее. Не мог ходить – и сделал первый шаг. С трудом, ухватив под локоть медсестру. Думал – нет, не смогу, ни за что. Но сделал. И счастлив по-настоящему… Это бесконечность и миг, в каждый из которых ты делаешь выбор. Быть счастливым. Или очень счастливым. Третьего не дано. Я не хочу забыть, что настоящее счастье в очень простых вещах", – пишет Гресь.

Конечно же, Ярославу в Берлине поддерживает муж Андрей, что безусловно дает ей силы верить в скорейшее выздоровление: "Это держит тебя сильнее любого каната, это дает тебе силы идти. Дальше идти", – делится своими чувствами руководитель крупного PR-агентства.

По словам Гресь, благодаря своей болезни, она осознала ценность каждого момента, и смогла понять, что такое безусловно любить.

"Безусловная любовь – это когда вместе переживаешь темноту. Когда очень плохо и совсем плохо. Когда в самые тяжелые дни кто-то держит тебя за руку и говорит: мы все победим, мы точно победим, даже не думай грустить. А еще говорит: ты такая красивая, ты самая красивая, а ты смотришь в зеркало и видишь только отеки и шрамы. А он, этот второй человек, просто искренне, понимаете, очень искренне, не замечает их. И это держит тебя сильнее любого каната, это дает тебе силы идти. Дальше идти. Нужно было так заболеть, чтобы увидеть, как это, когда тебя любят по-настоящему, безусловно", – пишет Гресь о любви мужа.

Ярослава Гресь
Ярослава Гресь
Фото: instagram.com/yaroslava.gres

Эта история служит ярким примером того, насколько важно правильно относится к сложным ситуациям в жизни и то, как со всей своей хрупкостью и в то же время – силой можно эти трудности переживать. Одновременно любя безусловно, оберегая своих близких, улавливая счастье в мелочах и ценя каждый момент в жизни, каким бы трудным он ни был. Ведь никто не знает, когда он может стать последним…

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