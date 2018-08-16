Будьте благодарны: в чем волшебная сила слова "спасибо"

Зачастую люди тратят всю свою энергию на сравнение имеющихся у них благ с тем, что имеют другие

Будьте благодарны. Фото: pixabay

Такое простое слово "спасибо" таит в себе целую магию. Часто ли человек его произносит? Наверное, да, но вкладывает ли он в это слово свою искреннюю благодарность? Этот вопрос каждый должен задать сам себе и честно на него ответить. Люди не задумываются над тем, благодарны они простым вещам в своей жизни. А очень зря. Слово "спасибо", сказанное искренне, отправляет во вселенную запрос на притяжение еще больших событий, за которые можно поблагодарить.

Практически каждый человек чем-то недоволен, и практически каждый не замечает обыденных вещей, за которые можно поблагодарить. По-настоящему счастливый тот, кто благодарен не только тогда, в его жизни случилось радостное событие, а каждую минуту.

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Но зачастую, люди тратят всю свою энергию на сравнение имеющихся у них благ, с тем, что имеют другие, на злые суждения, на сплетни, на зависть и на осуждение поступков других. Все это тоже отправляет во вселенную сигналы, но те, которые притягивают в их жизнь новые поводы для зависти и злости. А потом удивляются и не понимают, почему у них в жизни наступила черная полоса и дела никак не налаживаются. Потому что человек получает то, что просит, те сигналы, которые он отправляет во вселенную, то ему и возвращается. Получается замкнутый круг. Но из этого круга можно выбраться и сделать это очень просто. Нужно остановиться на минуту, прекратить поток негативных мыслей в своей голове и настроиться на позитив.

Сделать это можно с помощью простой благодарности. Всегда есть повод быть благодарным. Человек каждое утро выходит из своей квартиры, спускается в метро и едет на свою работу. Что может быть обыденнее. Да еще и часто недоволен большой очередью за билетом или пробкой на дороге. Но если задуматься, кто встал гораздо раньше него, и помыл подъезд, в котором тот человек живет и теперь он чистый. Кто-то вышел на улицу с метлой и убрал листву с тротуаров, чтобы тому человеку было комфортно идти и он не испачкал одежду. Кто -то управляет поездом в подземке и везет его и других пассажиров на работу. Разве все эти люди не заслуживают простого слова "спасибо"? Однозначно заслуживают. Пусть оно будет сказано не вслух и не в лицо, главное мысленно поблагодарить того дворника, машиниста, водителя или заправщика, которые делают жизнь лучше и чище.

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Начав утро с благодарности, весь день будут случаться события, которые будут радовать и за которые будет хотеться благодарить. Нужно открыть глаза и мысленно поблагодарить за новый день, за свое здоровье, за возможность поехать на работу и заработать денег. Благодарить нужно за все и всех.

Жизнь человека изменится, как по волшебству, если он сменит низкий тон злости на высокий и светлый, благодарности. Если есть проблемы со здоровьем, нужно благодарить за отличное самочувствие, если проблемы на работе, благодарить за возможность научиться на своих ошибках, проблемы с деньгами, благодарить за то, что сегодня есть в кошельке.

Силу благодарности нельзя переоценить. Слово "спасибо", сказанное от чистого сердца, несет в себе мощную энергию позитива и добра, способную излечивать от всех болезней и налаживать жизнь к лучшему.

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