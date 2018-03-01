Букеты из сладостей, кофейные шедевры и король-декупаж: что можно сделать своими руками на 8 марта

Мы предлагаем идеи, как сделать поделки на 8 марта своими руками на подарок любимым женщинам или просто, чтобы порадовать себя в свободное время

Наступила весна и не за горами женский праздник. Мужчины спешат купить подарки, женщины – привести себя в порядок. Но же подарить и чем порадовать себя? Мы предлагаем идеи, как сделать поделки на 8 марта своими руками на подарок любимым женщинам или просто, чтобы порадовать себя в свободное время.

Открытка в технике квиллинг на подарок маме

Фото: Творческий салон Декупажница

Недавно мы рассказывали о том, как делать поделки своими руками на Новый год. Вот теперь делимся идеями хэнд-мейд подарков на 8 марта. Создание открытки в технике квиллинг дело не сложное, но кропотливое. Для начала, стоит ознакомиться с элементами техники. Как правило, все открытки создаются по одному и тому же принципу. Сначала изготавливаются заготовки из полосок бумаги, а после этого они приклеиваются при помощи клея к листу картона. Также на лист картона наносится какое-то поздравление. Оно тоже должно быть красивым и ярким.

Шкатулка в технике квиллинг своими руками

Фото: Все о рукоделии

Прежде всего стоит подготовить все необходимые материалы. Нужно будет: бумага, линейка и ножницы, клей ПВА и инструменты для квиллинга.

Бумажный пакет нужно разрезать на полоски. В шкатулке будет присутствовать белый цвет. Поэтому потребуется белая бумага, которую тоже разрезать надо на полоски. Теперь вы должны сделать ровный шаблон сердца. Сердечко должно быть 10 на 8,5 см.

Далее, из белой бумаги с помощью инструмента для квиллинга нужно скрутить много тугих роллов. Их раскладывают по контру и склеивают между собой при помощи клея. Таким образом вы должны изготовить 3 макета сердца. После чего стоит скрутить еще 6 тугих роллов. Склейте их между собой поставив друг на друга посредством клея. Данные колонны приклеиваются у основания сердца снизу и сверху.

Сердце с колоннами будет являться основанием шкатулки. Теперь в работе должны использоваться полоски коричневого цвета. Из них вы должны скрутить S-образные роллы. Данные элементы склеиваются между собой внутри основы также посредством клея. Крышка шкатулки готова. Помните, что в ней должны присутствовать роллы, которые будут иметь различную форму. Затем стоит приступить к декору боков изделия.

Рамка в технике декупаж

Фото: livemaster.com

Тут нужно использовать кружево. Но, если вы боитесь испортить композицию, то можно брать бусы, маленькие камушки, различные фенички.

Вам потребуются:

Рамка без отделки;

белое кружево или гипюр; жемчужные бусины, или ленты, фенички

ножницы;

клей "Супермомент";

акриловая краска нужного цвета;

полуглянцевый лак;

малярный скотч.

Заклейте поверхность стекла малярным скотчем. Окрасьте раму акриловой краской. Высушите. Покройте раму полуглянцевым лаком. Высушите. Вырежьте элементы узора из кружева или ленты, или декупажной салфетки. Разложите их на раме в соответствии с нужной композицией. Затем снимите один из элементов и нанесите на его место капельку клея.

Положите этот элемент снова на раму и плотно прижмите. Точно так же приклейте остальные элементы. Дополните узор, приклеив жемчужные бусины.

Кофейный топиарий своими руками

Фото: http://koffkindom.ru

Для изготовления топиария из чашки нужен хороший стержень. Например, его можно сделать из вилки. Такой подарок не стыдно подарить на праздник и маме, и бабушке, и любимой учительнице. Главное – выполнять поделку аккуратно и с душой. Вам понадобится чашка, блюдечко, кофейные зерна, нитка-бичева, клей, бусы.

Нужно приклеить нижний край детали к середине блюдца с помощью горячего пистолета, а верхний — к внутренности чашки. При этом необходимо предварительно обозначить месторасположение чашки в воздухе. После высыхания клея, когда чашка будет крепко держаться в воздухе, взять малярный скотч и обклеить им проволоку в несколько слоёв, чтобы внешне деталь была похожа на струю воды.

Взять кисть и покрасить струю коричневой краской на акриловой основе. Подождать, пока краска подсохнет, и приступить к украшению струи кофейными зёрнами. Для этого нужно плотно зёрнышки приклеить друг к другу, чтобы не было видно просветов основы. Точно так же декорируем внутреннюю часть чашки и блюдце.

Букет из конфет и цветов своими руками

Фото: http://koffkindom.ru

Для создания подарка понадобятся конфеты, которые упакованы с одним хвостиком, прочная проволока, степлер, оберточная бумага, ножницы, гофрированная бумага, скотч и бумажная лента. В первую очередь нужно подготовить цветочки. Для этого нам и понадобятся вкусные кондитерские изделия. Лучше всего выбирать те, что упакованы в яркую красную, синюю или желтую фольгу, гофрированную бумагу, ведь они придадут подарку красивый вид. Как только выбор подходящих конфет к празднику будет сделан, к хвостику каждой обертки прикрепляем отрезок проволоки.

Оберточную бумагу нарезаем на полоски по 10 на 15 сантиметров. Затем каждым отрезком оборачиваем конфету, закрепляем все в районе проволоки и зажимаем степлером. К каждому либо через один цветочек привязываем по кусочку тонкой зеленой бумажной ленты. Ее можно сразу немного подкрутить, чтобы она не просто уныло свисала с букета, а украшала его своими завитками. Подкручивается все одним движением при помощи ножниц.

Фото: http://koffkindom.ru

Далее нужно собрать конфетный букет в одну композицию. Зеленые ленточки должны красоваться в верхней части, оберточную бумагу необходимо красиво расправить и подравнять. Далее все аккуратно перетягивается ниткой, чтобы поделка не распадалась. Теперь необходимо взять гофрированную бумагу и отрезать от нее полосу, которой будет достаточно для того, чтобы полностью прикрыть проволочную основу подарка. Из-под обертки должны быть видны только упакованные цветы-конфеты. Гофрированная бумага перевязывается красивой лентой и скрепляется скотчем. Отдельно нужно сделать цветок из ленты либо бантик и тоже прикрепить его на скотч, желательно двухсторонний.

Поделки из кофейных зерен своими руками

Фото: http://koffkindom.ru

Интересных идей для поделок из кофе в действительности очень много. Для создания кофейного цветка вам понадобятся: кофейные зерна, нитка, проволока, клей, горшочек для комнатных цветов, пенопласт.

Сначала делаем каркас цветка из проволоки. Все лепестки, листочки и ствол тщательно изгибаем. Затем обматываем конструкцию ниткой и в некоторых местах проклеиваем. Затем уже клеим зерна и ставим в горшочек.

Напомним, одесская мастерица превращает растения в изысканные аксессуары. Чтобы сделать серьги, подвеску или кольцо, она может использовать травинки, орхидеи или одуванчики. "Сегодня" выведала у мастерицы, как рождаются необычные аксессуары.