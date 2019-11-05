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Чего боится каждый мужчина: всего один пункт

В фильмах мужская сила идеализируется и даже гиперболизируется

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:18
Мужчины испытывают тот же спектр эмоций, что и женщины
Мужчины испытывают тот же спектр эмоций, что и женщины
Фото: stocksnap.io

С самого детства мужчин и женщин воспитывают по-разному, внушая девочкам, что они нежные и хрупкие, а мужчины – сильные и храбрые. Но во взрослой жизни такой подход чреват тем, что мужчина должен показывать что он и правда храбрый и сильный, даже если чувствует страх. Мужчины испытывают тот же спектр эмоций, что и женщины, поэтому важно не перегибать палку.

Про отношения украинских мужчин и женщин – смотрите видео:

В фильмах мужская сила идеализируется и даже гиперболизируется, так и появляются Джеймс Бонд, Рэмбо и Бэтмен. Зачастую именно такие ролевые модели транслируются мальчикам с самого детства, и таких же образов ожидают женщины от взрослых мужчин. Но в реальной жизни далеко не каждый мужчина может похвастаться таким мужеством и храбростью. И это нормально.

Из этого вытекает один самый большой страх мужчины, что люди ставят их маскулинность под сомнение. Мужчина боится показаться слабым.

Живя в той ролевой модели с рождения, где он всегда должен быть героем, мужчина боится не соответствовать ей.

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Поэтому мужчина пытается соответствовать образу красивого, сильного, храброго, умного, обаятельного принца, которого от него ожидает любимая женщина. Ведь слабость для мужчины — табу, величайший страх и не позволительная роскошь, на которую он может реагировать гневом или агрессией.

И тут важно еще напомнить родителям мальчиков, которые занимаются воспитанием настоящих мужчин – будьте терпимы и снисходительными, не напирайте на маленького мужчину с требованием ничего не бояться и быть храбрым. Делайте все аккуратно и исходя из темперамента и характера вашего сына.

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