Чего боится каждый мужчина: всего один пункт

В фильмах мужская сила идеализируется и даже гиперболизируется

Мужчины испытывают тот же спектр эмоций, что и женщины Фото: stocksnap.io

С самого детства мужчин и женщин воспитывают по-разному, внушая девочкам, что они нежные и хрупкие, а мужчины – сильные и храбрые. Но во взрослой жизни такой подход чреват тем, что мужчина должен показывать что он и правда храбрый и сильный, даже если чувствует страх. Мужчины испытывают тот же спектр эмоций, что и женщины, поэтому важно не перегибать палку.

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В фильмах мужская сила идеализируется и даже гиперболизируется, так и появляются Джеймс Бонд, Рэмбо и Бэтмен. Зачастую именно такие ролевые модели транслируются мальчикам с самого детства, и таких же образов ожидают женщины от взрослых мужчин. Но в реальной жизни далеко не каждый мужчина может похвастаться таким мужеством и храбростью. И это нормально.

Из этого вытекает один самый большой страх мужчины, что люди ставят их маскулинность под сомнение. Мужчина боится показаться слабым.

Живя в той ролевой модели с рождения, где он всегда должен быть героем, мужчина боится не соответствовать ей.

Поэтому мужчина пытается соответствовать образу красивого, сильного, храброго, умного, обаятельного принца, которого от него ожидает любимая женщина. Ведь слабость для мужчины — табу, величайший страх и не позволительная роскошь, на которую он может реагировать гневом или агрессией.

И тут важно еще напомнить родителям мальчиков, которые занимаются воспитанием настоящих мужчин – будьте терпимы и снисходительными, не напирайте на маленького мужчину с требованием ничего не бояться и быть храбрым. Делайте все аккуратно и исходя из темперамента и характера вашего сына.

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