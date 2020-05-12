Чего боятся украинцы и как справиться с главными страхами: советы коуча

Неизвестность и непредсказуемость – цикличны и будут происходить с вами постоянно

Мы не можем с уверенностью предсказать будущее, а в нынешние неспокойные времена нам и вовсе может показаться, что оно слишком размыто и неопределенно.

То, что было стабильным и привычным, внезапно изменилось, и неизвестность заставляет нас со страхом ждать новых проблем. Как же справиться с этим страхом, что предпринять? Об этом мы узнали у тренера по личностному росту, сертифицированного международного коуча и автора проекта Free Soul Романа Кириченко.

Во власти страха

Сегодня, по результатам исследования компании GfK Ukraine, главными страхами жителей Украины являются экономический кризис и рост случаев заболеваний, затем – слабость органов власти и безработица.

"Неотъемлемой причиной появления страха является неизвестность, – убежден Роман Кириченко. – Страх неизвестности – это базовая эмоция человека, которая сообщает об опасности и помогает мобилизоваться для того, чтобы решить возникшие сложности, избежать опасности. Как правило, это обусловлено реальными или воображаемыми проблемами".

Чего боятся украинцы Фото: freepik.com

Конечно же, один из основных страхов для всех – это потеря источника дохода. На инстинктивном уровне присоединятся и страх за свою жизнь или страх смерти.

В соответствии с опросом GfK Ukraine, 80% респондентов обеспокоены возможным кризисом своего работодателя. 8% уже подтвердили, что потеряли работу, а 44% отмечают сокращение времени, которое потратили на работу в течение последней недели.

"Тут важно понимать, насколько вы можете проявить гибкость и адаптивность к данной ситуации. И если вы выбираете сожалеть, сокрушаться и находить любые оправдания для своего бездействия, естественно, не стоит ожидать никаких изменений", – объясняет Роман.

Смотрим в глаза страху

"Первое, что стоит сделать, так это признать, что этот страх есть, – советует коуч Кириченко, – его можно не осознавать, но нужно принять это и сфокусироваться на проблеме. Ведь если этого не сделать, в дальнейшем будет сложнее его преодолеть, так как он условно невидимый".

Когда вы признаетесь сами себе в том, что у вас присутствует та или иная проблема, – страх приобретает осязаемую форму. Вам становится легче контролировать эмоции. Понимание того, что вы сами влияете на процесс, придает уверенность и смелость.

Затем стоит задать себе вопрос – "угрожает ли это моему здоровью, свободе и жизни?"

"Если все три ответа отрицательны, то ваш инстинкт самосохранения "ослабит хватку" и появится больше легкости. Задача страха – сигнализировать об опасности, и когда вы поймете, что вам ничего не угрожает, вам станет не так тревожно", – утверждает эксперт.

Как не стать заложником собственного страха во время коронавируса – смотрите видео:

Ключевой принцип страха неизвестности это – равенство: неизвестность = опасность. Все, что вам нужно сделать, – это внести ясность. В этом случае желательно проговаривать вопросы и ответы вслух, либо выписать их на бумагу. Когда вы это все проанализируете, у вас возникнут новые мысли и идеи для решения проблемы.

"Действия помогают получить факты и ясность, бездействие – фантазию еще большей неизвестности и ощущения страха или тревоги. Это можно сравнить с прыжком в воду с высоты, чем больше думаешь, тем больше страшно, тем меньше вероятность того, что в нее прыгнешь", – объясняет Роман Кириченко.

Потом вы должны встретиться со своими страхами и опасениями лицом к лицу и продумать все самые ужасные сценарии. После чего мысленно сказать себе: "Я справлюсь, даже если все произойдет самым худшим образом!".

В какой-то момент вы поймете, что ваши страхи и беспокойство – это не что иное, как просто эмоции. Все они потеряют силу, как только вы перестанете подпитывать их.

Осознаем возможности

Неизвестность и непредсказуемость – цикличны и будут происходить с вами постоянно. Поэтому неизвестность — это неотъемлемая часть жизни человека.

То, что для кого-то сейчас кажется крахом, для других это может быть крутой стартовой площадкой для полной перезагрузки своей жизни и осознания того, чего действительно хочется. Главное то, на что человек настроен, либо это сожаление, либо это поиск возможности для реализации своих желаний.

"Режим карантина и самоизоляции – это благоприятное время для того, чтобы подумать, почувствовать и прислушаться к себе. Понять, занимаетесь ли вы тем, чем вы хотите, понять, какие желания вы до сих пор не реализовали, понять, от чего вы действительно получаете удовольствие. Наша жизнь изменится после окончания карантина, и этого не стоит боятся", – уверен Роман Кириченко.

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