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Чего хотят мужчины в отношениях

Пять простых вещей, о которых должна знать каждая женщина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:13
Чего хотят мужчины в отношениях
Чего хотят мужчины в отношениях
Фото: Pixabay

Итак, несколько мужских секретов, о которых должна знать каждая женщина.

Он ждет одобрения и восхищения. Хочет, чтобы им гордилась его половинка

Каждый мужчина независимо от внешних, умственных и других данных, возраста, вероисповедания и количества доходов, хочет в глазах своей женщины быть героем. Это буквально окрыляет его и творит чудеса с его самооценкой, а соответственно, и с отношениями.

Он хочет защищать и оберегать

Именно поэтому быть слабой рядом с мужчиной гораздо выгоднее, чем сильной и самостоятельной. По крайней мере, можно такой казаться. Тогда в мужчине проснется инстинкт защитника и он сделает все, чтобы вы ни в чем не нуждались и чувствовали себя в безопасности. Дайте ему такую возможность.

Он не хочет знать о ваших бывших

Это лишняя для него информация. И даже если он спрашивает напрямую, лучше избегать конкретики. Так же как он не хочет, чтобы его с кем-то сравнивали. Новые отношения – новая жизнь, здесь и сейчас.

Он хочет, чтобы его ценили и уважали  

Уважение для мужчины даже важнее, чем любовь. И время от времени он хочет слышать, как важно для вас присутствие в вашей жизни, как вы его цените, как счастливы рядом с ним. Да, он хочет, чтобы его похвалили, если он совершил какой-то достойный поступок и оценили это.

Он не понимает намеков и хочет ясности

Мужчины намного проще, чем кажется. Они искренне не понимают намеков. Потому если что-то от них нужно, лучше сказать это прямо в максимально простой формулировке. Если что-то приятно, не приятно, хочется, не хочется, расстраивает и т.д. – все это нужно обсуждать откровенно, а не обижаться постфактум с загадочным лицом. Мужчины не хотят драмы. Они хотят нормальных человеческих отношений.

А еще мужчина счастлив, когда счастлива его женщина, это факт.

Также смотрите видео, как вернуть страсть в отношения:

Напомним, ранее мы писали о том, как штамп в паспорте влияет на здоровье мужчины и женщины.

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Источник: Сегодня
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