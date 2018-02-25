Чего на самом деле боятся сильные мужчины

Оказывается, у мужчин есть свои страхи и заморочки. И женщинам стоит о них знать

Многие уверены, что мужчины никогда, ничего и никого не боятся, они сильные, мужественные, всегда знают, как поступить, они с легкостью заводят отношения и т.д. Но оказывается, и у мужчин есть свои страхи и заморочки. И женщинам стоит о них знать.

1. Как и женщины, мужчины боятся быть никому не нужными, отвергнутыми, одинокими. Поэтому многие из них боятся сделать первый шаг, познакомиться, предложить, пригласить... А вдруг ему откажут, а вдруг высмеют, а вдруг... Поэтому так много одиноких мужчин и женщин. Одни боятся, а другие ждут.

2. Мужчины боятся не понравиться. Чтобы привлечь женское внимание, мужчинам приходится многое делать – красиво ухаживать, говорить комплименты, шутить, дарить подарки, красиво одеваться, постоянно удивлять и многое другое. Стараясь понравиться, мужчина может и переборщить, кто в словах, кто в действиях. Нужно с пониманием относится к ухажерам, ведь они переживают не меньше женщин.

3. Мужчины боятся бедности. Многие мужчины привыкли обходиться малым. Они могут носить одну и ту же одежду неделю, есть одну и ту же еду. Но женщинам нужно гораздо больше, чем мужчинам и один из страхов мужчин не иметь возможности оплатить женские прихоти. И это касается как холостых, так и женатых мужчин.

4. Мужчины боятся ответственности. Именно поэтому многие мужчины не заводят серьезных отношений, а тем более семью и ребенка. Одно дело отвечать за себя и совсем другое за еще кого-то.

5. Мужчины боятся критики, непонимания и непринятия. У каждого человека свой характер, свои привычки, свои хобби. И каждому хочется, чтобы его принимали таким, каким он есть, не пытались его переделать.

6. Мужчины боятся болезней и боли. Многие мужчины гораздо тяжелее переносят болезни, они хуже переносят боль, больше паникуют, но при этом реже обращаются к врачам. Во время болезней они становятся беспомощными и это состояние им крайне не нравится.

7. Мужчины бояться показаться слабыми. С детства мальчикам запрещают плакать, сентиментальность и ранимость – это только для девочек. Поэтому так много мужчин находят утешение в алкоголе. Если бы мужчины не стеснялись плакать, не боялись показаться ранимым, не боялись показать свои чувства, им было бы легче жить.

8. Мужчины боятся неудач. При чем неважно в какой сфере личной или профессиональной. Любой из мужчин, как огня, боится прослыть неудачником. Поэтому на работе мужчины готовы вкалывать, в личной жизни менять партнерш или приукрашать действительность, лишь бы его считали если не крутым, то хотя бы нормальным парнем

9. Мужчины боятся разочарований в сексе. При чем одинаково боятся разочароваться как себе, так и в женщине. Один из сильных страхов, что секс будет не таким или что вообще не состоится по их вине, или что женщина останется неудовлетворенной.

10. Мужчины боятся сильных и красивых женщин. Девушкой с низкой самооценкой проще управлять, ее проще удивить и порадовать, с ней во всех смыслах проще. А вот завоевать красивую женщину да еще и с характером под силу далеко не каждому. А многие даже и не пытаются из-за страха быть отвергнутым и страха не соответствовать.

Безусловно, это далеко не все страхи, которые есть у мужчин. Но женщинам стоит помнить, что мужчины не такие уж и сильные, им нужны наша поддержка, понимание, принятие, наша вера в них и наша любовь.

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