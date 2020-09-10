Ретроградный Марс: астрологи прогнозируют всплеск конфликтов, нумерологи рекомендуют "замедлиться"

Напряжение в обществе начнет стихать со середины ноября

Конфликты, споры и подавленное состояние – все это прогнозируют нам астрологи в ближайшие 80 дней. Во всем виноват ретроградный Марс. Планета изменит свое движение сегодня, 10 сентября, и напомнит о себе старыми обидами. Как уцелеть в этот период — читайте в материале.

Сюжет Ирины Каминской Видео: Сегодня

Не успели украинцы оправиться от ретроградных Меркурия и Венеры, как новые испытания и конфликты предсказывает Марс. На два месяца он меняет свое направление относительно Земли.

Астролог Янина Масина советует скептикам прислушиваться к прогнозам.

Янина Масина Астролог

Ретроградный Марс сильно пошатнет негативные эмоции, поэтому стоит быть внимательными к себе, а с окружающими вести себя максимально дипломатично.

В период ретроградного Марса больше всего на дорогах пробок и аварий. Также в этот период обостряется депрессия, агрессия, раздражение. Кроме того, во время ретроградного Марса чаще всего проходят реформации, революции, негодования со стороны общества.

Нумеролог Владислав Грицай рекомендует в этот период оставить любую активность и расслабиться.

Владислав Грицай Нумеролог

Сейчас нужно максимально сосредоточиться, а не гнаться или спешить. В этот период не надо начинать новые дела. Марс в ведической нумерологии – это девятка, здесь сентябрь добавляет эту энергию.

А вот давно начатые дела самое время завершить: отдать долги, закончить ремонт, восстановить тренировки в спортзале. И взять собственную жизнь под контроль, добавляет психотерапевт Алексей Шевцов.

Алексей Шевцов Психотерапевт

Суеверные люди и те, кто верит в различные знаки, верят больше другим, чем себе, они сами не развивают свою жизнь. Таким людям необходимо осенью заняться собой, своей головой и организмом.

Напряжение в обществе начнет стихать со середины ноября, обещают астрологи. Но контролировать собственные эмоции стоит всегда.

Ранее мы писали, чем опасен период ретроградного Марса.

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