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Чем меньше плотность населения, тем счастливее люди: интересное исследование

Счастливые люди тратят меньше времени на дорогу до работы 

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Счастливые люди живут дальше от мегаполисов. Фото: pixabay
Счастливые люди живут дальше от мегаполисов. Фото: pixabay

Чтобы человеку почувствовать себя счастливее, ему необходимо перебраться жить в город или деревню с меньшим количеством людей.

Это выяснили канадские ученые из Ванкуверской школы экономики. Результаты своего исследования они опубликовали на сайте Национального бюро экономических исследований США.

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В исследовании приняли участие более 400 тыс. человек, получив данные о людях из всех регионов страны, ученые провели опрос.

В результате выяснилось, что чем выше была плотность населения на той или иной территории, тем несчастнее были ее жители. В целом, в 20% областей, населенных самыми несчастными людьми, плотность населения была в восемь раз выше, чем в 20% областей, где жили самые счастливые люди. Кроме того, счастливые люди тратили меньше времени на дорогу до работы и меньше платили за жилье. Также они чаще посещали церковь и испытывали чувство причастности к своим сообществам.

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Примечательно, что средние уровни доходов, безработицы и образования существенной роли не играли. Полученные данные согласуются с результатами аналогичного исследования, проведенного в США: чем дальше люди живут от крупных городов, тем счастливее себя ощущают. Исследователи подчеркивают, что их работа не выявляет причинно-следственные связи — если несчастный горожанин переедет в деревню, вряд ли это сделает его счастливее.

Ранее психолог рассказал, что делает человека счастливым. Многие люди строят карьеру, заводят семью, потому, что им сказали, что так они гарантированно будут счастливы.

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