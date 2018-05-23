Чем меньше плотность населения, тем счастливее люди: интересное исследование
Счастливые люди тратят меньше времени на дорогу до работы
Чтобы человеку почувствовать себя счастливее, ему необходимо перебраться жить в город или деревню с меньшим количеством людей.
Это выяснили канадские ученые из Ванкуверской школы экономики. Результаты своего исследования они опубликовали на сайте Национального бюро экономических исследований США.
В исследовании приняли участие более 400 тыс. человек, получив данные о людях из всех регионов страны, ученые провели опрос.
В результате выяснилось, что чем выше была плотность населения на той или иной территории, тем несчастнее были ее жители. В целом, в 20% областей, населенных самыми несчастными людьми, плотность населения была в восемь раз выше, чем в 20% областей, где жили самые счастливые люди. Кроме того, счастливые люди тратили меньше времени на дорогу до работы и меньше платили за жилье. Также они чаще посещали церковь и испытывали чувство причастности к своим сообществам.
Примечательно, что средние уровни доходов, безработицы и образования существенной роли не играли. Полученные данные согласуются с результатами аналогичного исследования, проведенного в США: чем дальше люди живут от крупных городов, тем счастливее себя ощущают. Исследователи подчеркивают, что их работа не выявляет причинно-следственные связи — если несчастный горожанин переедет в деревню, вряд ли это сделает его счастливее.
Ранее психолог рассказал, что делает человека счастливым. Многие люди строят карьеру, заводят семью, потому, что им сказали, что так они гарантированно будут счастливы.