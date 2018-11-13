Чем плохо обобщение и почему лучше ориентироваться на свои ощущения: поясняет психолог

По словам Светланы Ройз, когда на тебя в любом возрасте кричат, унижают, игнорируют, когда бьют, когда манипулируют – это не нормально

Ориентируйтесь на свое Я. Фото: pixabay

Обобщение ник чему хорошему не приведет. Важно ориентироваться на свое собственное "Я" и руководствоваться своими принципами, а не делать, как делают все.

Об этом рассказала психолог Светлана Ройз и пояснила, в чем главная причина обобщения.

"Есть фразы, в ответ на которые я делаю глубокий вдох: "что, тебе больше всех нужно!? Ну все же (воруют, страдают, болеют...), это не для нас, всегда так было..." Вчера вечером близкая знакомая рассказывала, что подчиненные поймали руководителя на воровстве и начался громкий процесс. Я порадовалась – "здорово, смотри, они не испугались". В ответ – "ну это же повредит репутации организации, жаль". "Ну так он же воровал!? – "да, но все же воруют!?" Я не сдержалась – так может пора не принимать это, как норму! И воруют ведь не все", – говорит Светлана и рекомендует начинать с себя.

По словам Ройз с ней недавно приключилась история, которая является подтверждением ее же слов.

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"Я вызвала такси. Диспетчер уже бросил смс с номером машины. Перезванивает водитель: я взял ваш заказ, но у меня к вам просьба – позвоните диспетчеру, отмените заказ. Я – я точно не буду этого делать. – Ну, хорошо, я попросил-вы отказались. (Некоторые таксисты не хотят платить комиссионные службе такси за информацию о заказе). Когда села в такси, водитель к моему удивлению сказал: простите, что втягивал вас в аферу. Но многие соглашаются", – рассказала она и пояснила, что не втягивается в то, что ощущает для себя неправильным.

По словам психолога, обобщения – все, не для всех нас, всегда, никогда – для психолога – это одна из возможных "точек входа в процесс".

"Я прошу своих клиентов уточнить – а что это для вас лично? Перефразировать с местоимением Я. Я ворую? Все хорошее не для меня? Со мной так никогда не было или никогда не будет?! Или, когда (и кто) со мной так поступили? Не всегда, а когда именно так было? И на слова клиента – "ну всех же бьют!" Я, наверное, скажу -"бьют не всех, а вас в детстве били?"", – поясняет Ройз.

По ее словам, она бы очень хотела, чтобы понятие нормы – ненормально было отредактировано.

"Когда на тебя в любом возрасте кричат, унижают, игнорируют, когда бьют, когда манипулируют. Нормальнее (пусть непривычнее) – ощущение достоинства и уважения. "Это бич нашей страны – воровство на всех уровнях, ставшее нормой" – фраза из разговора с мужем. И ведь страшен даже не сам факт, а именно то, что "ведь все воруют" – норма и индульгенция", – говорит она.

Ройз отмечает, что хотела, чтобы каждый Я – не позволял на себя и на своих детей кричать и унижать, чтобы каждый Я ощущал, что от его решения многое зависит.

"Очень постепенно, но мы увидим изменения. Я очень верю в это. Я начинаю некоторые проекты и темы, в том числе, чтобы попробовать самой и показать, что от личных инициатив, от наших Я – много зависит. И я вижу, какое огромное количество людей, "которым больше всех нужно"", – подытожила психолог.

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