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Чем развлечь детей на карантине: опыт ведущих телеканала "Украина"

Телеведущие призывают не паниковать и сохранять спокойствие и гармонию на карантине

Анна Ковпак
Сегодня, 09:39

Карантин в кругу своей семьи – именно так проводят время в самоизоляции ведущие телеканала "Украина" Григорий Герман, Ирина Фролова и Анна Панова. Как справляются с малышами на карантине, рассказали в программе "Зірковий шлях".

Супруги Григорий Герман и Ирина Фролова как никогда много времени проводят с сыновьями Даниилом и Лукой. Больше всего дети любят упражняться в складывании конструкторов. И пока старший сын Даниил составляет основные элементы, ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман помогает младшему Луке справляться с мелкими составляющими конструктора.

Как заниматься спортом во время карантина – смотрите видео:

Чтобы мотивировать детей соблюдать все правила самоизоляции, ведущая первого украинского мейковер-шоу "Місія: краса", которое выходит по будням на телеканале "Украина" Ирина Фролова, делится интересным лайфхаком.

Мы, когда выходим из дома, то, конечно, выходим в масках. Мы выходим в роли ниндзя. Поняли, как легко уговорить парней выходить в масках из дома.

Детям необходим свежий воздух, ведущие советуют выезжать в лес, где нет посторонних. Также супруги призывает всех зрителей соблюдать правила карантина. Без необходимости лишний раз не выходить из дома и мыть чаще руки.

Как семье пережить карантин без ссор
Как семье пережить карантин без ссор
Фото: Pexels

"Оставайтесь здоровыми, мы обязательно это преодолеем максимально положительно насколько это возможно", – убеждают супруги.

Призывает не паниковать и сохранять спокойствие и гармонию на карантине ведущая программы "Сегодня" Анна Панова, которая недавно впервые стала мамой дочери Миланки.

"Увидеть в этом позитив можно хотя бы в том, что мы можем быть со своими семьями. Лучше узнать своих близких, уделить им достаточно времени", – рассказывает ведущая.

Анна вместе с супругом и дочкой проводит карантин в самоизоляции в пригороде Киева.

"Собственно какие у меня хлопоты – хлопоты, как у любой молодой мамы: накормить ребенка, выкупать, переодеть, уложить спать. Вот собственно вокруг этого и крутится весь мой день", – делится ведущая в программе "Зірковий шлях".

Тем временем звездные мамы поделились лайфхаками, чем развлечь ребенка на карантине.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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Источник: Сегодня
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