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Чем занять ребенка дома в плохую погоду: пять нескучных занятий

Психолог Юлия Чемер советует подключать все пять чувств ребенка

Анна Ковпак
Сегодня, 09:42
Чем занять ребенка дома в плохую погоду
Чем занять ребенка дома в плохую погоду
Фото: Pexels

Осень в этом году радует нас теплой погодой, но дождливых и холодных деньков нам не избежать. Качели мокрые, песочницы уже не так радуют, а холодный ветер не позволяет детально исследовать мир, как в летнее время. Чем занять ребенка, когда на улицу не удалось выйти, знает Юлия Чемер, психолог и руководитель Центра развития ребенка "Наші мрії – щасливе дитинство".

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"Нет, "смотреть мультики" совета не будет. И даже игрушки не буду предлагать. Дети дошкольного возраста очень любят все пробовать на вкус, что-то рассматривать, долго ощупывать, слушать интересные звуки, а еще очень необычно распознать что-либо на запах", – поясняет Юлия и советует подключить все пять чувств ребенка, чтобы устроить нескучные игры дома.

Слух

Самым простым развлечением может быть распознавание звуков дома и улицы, если приоткрыть окошко. Если прислушаться, то можно услышать и выделить шумы, которые просто не замечаем в ежедневной рутине.

Хорошо предложить малышу собрать по дому разные предметы (это могут быть детали от конструктора, посуда, корзинки, подушки, стульчик). Помогите подобрать их из разных материалов и размеров. Возьмите ударный инструмент (палочка для суши, ложка, барабанная палочка) и предложите постучать и послушать звук каждого предмета, называя его.

А следующим этапом будет распознать звук, не глядя на предмет по которому стучит мама или папа. Это очень увлекательно и полезно. Развивает внимание, память, усовершенствует знания о внешнем мире и конечно же слух.

Зрение

Здесь мы можем предложить закрепить цвета и оттенки. Достаточно взять любой попавшийся предмет в руки и найти к нему как можно больше предметов в комнате, схожих по цвету. Далее можно даже устроить соревнования среди членов семьи. А еще рассортировать по цветам радуги и сделать открытие по количеству оттенков разных цветов.

Это очень хорошее упражнение для развития зрительного восприятия, внимания, речи с учетом зоны ближайшего развития ребенка дошкольного возраста.

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Тактильные ощущения

Самый большой орган человека – это кожа. Огромное количество занятий можно придумать на улучшение и развитие тактильных ощущений. Можно ведь предметы распознавать не только на ощупь руками по контурам, а еще и носиком, щечкой, а ножками и вовсе самим захочется попробовать. Можно брать лоскутки ткани разной текстуры и качества, предметы быта, одежду в целом, игрушки. Завязав глаза, называем что это за предмет, где лежал, для чего используем. Если это ткани, то можно с закрытыми глазами находить пары кусочкам.

Запах

Сколько лет ребенку – столько и ароматных "вещей" нужно подобрать (напр., чай, лимон, яблоко, чеснок и т.д.). Чем интересней и подробнее вы подберете продукты – тем веселее игра. Ингредиенты нужно положить в любые непрозрачные лоскутки ткани или коробочки –баночки. Если ребенку больше 4х лет, то можно и глаза завязать.

  • Задача №1: распознать все на запах.
  • Задача №2: найти пару каждому аромату из предложенных.

Сделайте вызов себе и попробуйте повторить то же, что предложили ребенку.

Также можно играть в "съедобное – несъедобное", но на запах. Закрыть глаза и распознавать так "предметы" и "продукты"

Развиваем чувство обоняния, память, внимание, моторику.

Вкус

Если это не дети, которые постоянно тянут все в рот (это первый признак того, что главным сенсорным чувством у него является именно вкус), то неплохо бы попробовать усовершенствовать и это умение.

Не обязательно все пробовать на язык. Можно еще вспоминать вкусы и описывать их, а также фантазировать и смешивать в мыслях. А позже по-настоящему смешать и попробовать то чувство, что называется "ожидание – реальность". Все под присмотром и контролем взрослых, конечно!

А еще можно привлечь маленького помощника к приготовлению любого блюда. Дать попробовать все или почти все составляющие на вкус, а потом вместе отведать готовое блюдо и обсудить, какой же продукт проявил себя ярче всех.

"Вариантов для веселого, интересного и увлекательного развития дома просто миллиарды. Вся окружающая среда – это повод для развития. И дети обязательно возьмут для себя все, что им нужно для познания мира, но мы – взрослые, можем грамотно обустроить и организовать это пространство, чтоб дети развивались гармонично, согласно внутренним природным потребностям", – подытожила психолог.

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дети психолог родители воспитание психология
Источник: Сегодня
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