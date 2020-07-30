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Чем занять ребенка по методике Монтессори: 10 активностей

Сегодня, 13:48

В ход пойдут разные подручные средства и немного фантазии

Карантин добавил родителям заботы о том, чем занять своего ребенка дома. За время самоизоляции все уже всё успели перепробовать. Детский психолог Татьяна Кириенко на своей странице в Instagram дала 10 интересных активностей для детей по методике педагогической системы, разработанной итальянским педагогом Марией Монтессори.

1. Берем разные бутылочки, баночки, пузырьки разных размеров, откручиваем крышечки, перемешиваем и предлагаем ребенку выбрать и закрутить все как было.⠀

2. Берем любую крупу, веник, совочек. Сначала рассыпаем, а потом подметаем.⠀

3. Берем мочалку и воду. Сначала разливаем воду, а потом вымачиваем.

Чем занять ребенка по методике Монтессори
Чем занять ребенка по методике Монтессори
Фото: Pexels

4. Берем кусочки ткани разной текстуры (шелк, шерсть, лен). Сначала обсуждаем с ребенком, какие они на ощупь. Затем предлагаем самому подобрать пары, которые бы совпадали (для старших детей можно с закрытыми глазами).

5. Берем маленькие детали – пуговицы, бусины, шарики – и бросаем в банку с водой, а затем ложкой достаем их.

6. Берем бумагу. Предложите ребенку сделать из нее оригами, просто рвать бумагу или помять ее. Это все – развитие мелкой моторики.⠀

7. Берем мешочки с грузом 1, 2, 3 кг на веревке. Ребенку будет интересно поднимать разные мешочки и чувствовать разницу в весе.⠀

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8. Берем муку и насыпаем ее на стол. Ребенку точно понравится рисовать пальцем по муке.

9. Возьмите магнит и различные предметы (фасоль, ложка, скрепка, игрушка). Далее проследите с ребенком, какие предметы притягиваются, а какие – нет. Ребенок будет исследовать намагничивание.

10. Берем фасоль, манку и сито. Смешайте фасоль с манкой и покажите ребенку, как легко найти фасоль с помощью сита.

Методы воспитания детей в Китае – смотрите видео:

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воспитание психология Монтессори
Источник: Сегодня
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