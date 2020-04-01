Чем занять себя на карантине: ТОП-10 нескучных идей от телеведущего

Телеведущий Виталий Школьный дал полезные советы на время карантина

Уже почти три недели, как мы все живем на карантине, самоизолировавшись дома. Но это совсем не повод тратить напрасно время и ждать, лежа на ​​диване, пока все закончится. Для тех, кто не знает, какими делами занять себя дома на карантине, телеведущий новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Виталий Школьный подготовил подборку 10 полезных идей.

Телеведущий Виталий Школьный Фото: телеканал "Украина"

Почистите телефон и компьютер

Редко руки доходят до такого, на первый взгляд, занудного, но полезного дела, как очищение гаджетов. Многие из нас подобным занимались во время длительных перелетов или изнурительных путешествий. Или вообще после того, как уже не хватает места на диске. Избавление от ненужного в компьютере, телефоне, смартфоне точно развлечет, а то и сделает вас счастливее.

Отправляйтесь на онлайн-обучение

Карантин – отличное время для обретения новых знаний. Существует множество платформ, которые предлагают полезные лекции и даже целые образовательные курсы за символическую плату, а то и вовсе бесплатно. Если не настроены на системный и серьезный подход к познанию, можно прослушать лекции о театре, кино, музыке или живописи. Даже больше – почему бы не укрепить свои бизнес-знания, не повысить уровень владения иностранным языком?

Проходите обучение онлайн Фото: Pexels

Займитесь спортом или медитируйте

Спортклубы и фитнес-центры закрыты, потому люди переходят к тренировкам онлайн. Можно подключать по видео друзей и выполнять вместе комплекс упражнений. Свободное время полезно уделить йоге и медитации. Как начать, расскажут профессионалы на своих страницах в социальных сетях. За пару недель можно не только обрести полезную привычку, но и улучшить спортивную форму.

Разберите гардероб

У многих из нас никак руки не доходили провести ревизию в шкафах. Карантин – прекрасное время очистить дом от ненужных вещей. Одежду, которая уже не по душе, можно собрать и отдать на благотворительность. Некоторые вещи выставить на продажу на специальных сайтах, а уж совсем ненужное – выбросить. После подобной гардеробной ревизии в доме и дышаться лучше будет, и пространства побольше появится.

Смотрите кино и сериалы

Дома можно посмотреть практически любой фильм или сериал. Составьте список картин, которые обязательно нужно посмотреть во время карантина. Более того, ближайшие месяцы американские кинокомпании намерены проводить премьеры онлайн из-за угрозы коронавируса. Не стоит забывать и о популярных сериальных платформах. Из-за повышенной нагрузки на сети они уменьшают качество видео, однако времени полно – можно и скачать понравившуюся картину.

Что во время карантина можно сделать впервые в жизни – смотрите видео:

Научитесь готовить

В свободное время на приготовление еды мы выделяем минимум. Даже в выходные побаловать себя или семью чем-то изысканным готовы не все. В период карантина и изоляции собственную кухню можно превратить в мишленовскую. Готовьте что-то вычурное, из высокой кухни, экспериментируйте с продуктами из холодильника. Словом, творите! Поупражняться можно не только с едой, но и с напитками, или взяться для изысканные десерты, благо рецептов в интернете – миллионы.

Станьте красивее

Самоизоляция – идеальный период проводить бьюти-процедуры, на которые редко хватало времени. Можно провести ревизию косметики, выбросить ненужное или попробовать новые маски, масла, кремы и сыворотки. И вообще полежать в ванной с пенкой – тоже весьма неплохая затея. Совместив с физическими упражнениями еще и ряд бьюти-процедур, после карантина можно превратиться и вовсе в нового человека.

Найдите новую работу

Надоела прежняя работа или хочется что-то поменять? Самое время это сделать. Нескольких недель карантина хватит не просто обновить, но создать шедевральное резюме. За это время можно обдумать и описать все свои лучшие стороны и изучить предложения на рынке. По статистке, около 70% людей недовольны своей работой или хотели бы что-то поменять. Почему не взяться за это прямо сейчас?

Общайтесь с родными и близкими Фото: Pixabay

Общайтесь с родными

Сидеть дома и никуда не выходить не значит утратить контакты с близкими. Наоборот, звоните по видеосвязи, пишите SMS, используйте все возможные средства коммуникации, чтобы связаться с родными. Часто общение с близкими у нас сводилось к поздравлениям в дни рождения или другие памятные даты. Вот сигнал свыше – время что-то менять.

Планируйте будущее

Карантин – это не конец света, а всего лишь пауза в бурной жизни общества. Любой карантин заканчивается, через несколько или чуть больше недель. И вот сразу после этого стоит заняться чем-то полезным. Пишите план и список желаний – это сейчас хорошая затея. Фантазии о том, что делать, когда все это закончится, наверняка сделают вас счастливее.

Тем временем мы выяснили, как сохранить психику здоровой и не впасть в депрессию на время карантина.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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