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Чем заняться с детьми на карантине: Лилия Ребрик с дочками приготовила вареники

Телеведущая приняла участие в инициативе от благотворительной организации Unicef Ukraine

Варвара Левская
Сегодня, 15:46

Ведущая проекта "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик приняла участие в инициативе от благотворительной организации Unicef Ukraine – #ВчимосяВдома. Главная ее цель состоит в выборе и обучении детей полезным и развивающим активностям на карантине.

Звездная мама в социальных сетях поделилась видео, как она учит своих дочерей – Диану и Полину – кулинарии.

Лилия Ребрик с детьми
Лилия Ребрик с детьми
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

На видео семья готовит вареники. Особенно в восторге от процесса младшая дочь Полина. Девочка очень активная и не выпускает из рук скалку для теста.

Довольна и сама ведущая, ведь ее дочерям занятие понравилось. Она призывает других родителей также делиться видео – чем они занимаются с детьми на карантине.

Лилия Ребрик готовит вареники с дочками
Видео: instagram.com/liliia.rebrik

"Время на карантине с детьми нужно проводить с пользой. Приобщать их к семейным праздникам, играть с ними. Видите, сколько удовольствия приносит детям приготовления вкусностей. Это занятие развивает двигательную моторику, чувство вкуса и гигиены. Они понимают, что за чем нужно делать. Они слушают взрослых, зная, что мама знает лучше. Также сам процесс увлекает и развлекает малышей. И кушанья получаются вкуснее, когда их делают дети", – рассказывает Лилия Ребрик.

Ранее мы выясняли, как развивать своего ребенка дома на карантине: полезные советы от вокалиста и хореографа.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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дети карантин кулинария Лилия Ребрик
Источник: Сегодня
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