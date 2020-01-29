Чем женщина может ранить мужчину: всего два пункта
Каждому мужчине важно знать, что его воспринимают всерьез
Ранить чувства человека довольно просто, особенно, если не научиться управлять своим гневом. Принято считать, что женщин, которые по своей натуре более эмоциональны, легче обидеть и задеть их чувства, чем мужчин. Но это, конечно же, стереотип мышления. Мужчина может не показать, что его задели, но не почувствовать этого не сможет.
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Вашему вниманию всего два пункта, которыми женщины могут ранить мужчин.
Каждому мужчине важно знать, что его воспринимают всерьез и не смеются над его силой, чувствами, эмоциям и поступками. Ему важно знать и чувствовать от женщины признание в том, что он, к примеру, хороший водитель, сильный, спортивный, хороший любовник. Эта же самоидентификация, к слову, определяет его место в мужской иерархии, его статус.
Если женщина считает мужчину дураком, никчемным и глупым, то он приходит в ярость и начинает мстить своей обидчице. Это могут быть какие угодно поступки, и женщина даже может не догадаться об их истинной причине. И не стоит рассчитывать, что мужчина расскажет ей о своей обиде, ведь это будет означать признать свою слабость.
С детства всех мужчин воспитывают под девизом "мужчины не плачут", что значит нечего сильному полу проявлять свои эмоции. В результате большинство мужчин стараются не быть чувствительными, эмоции скрывают, не обсуждают их.
"Мужские эмоции — сфера слабо развитая и как все слабое — уязвимая. Поэтому когда мужчины вдруг открываются, они становятся очень ранимыми и уязвимыми", – пояснил психолог Александр Шахов.
Поэтому если ваш мужчина становится с вами нежным, любящим и открытым, то это говорит о его уязвимости в эти моменты. Порой даже неосознанно женщины могут обесценить чувства своего мужчины и тем самым сильно его ранить.
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