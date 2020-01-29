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Чем женщина может ранить мужчину: всего два пункта

Каждому мужчине важно знать, что его воспринимают всерьез

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:23
Какими поступками женщина может ранить мужчину
Какими поступками женщина может ранить мужчину
Фото: stocksnap.io

Ранить чувства человека довольно просто, особенно, если не научиться управлять своим гневом. Принято считать, что женщин, которые по своей натуре более эмоциональны, легче обидеть и задеть их чувства, чем мужчин. Но это, конечно же, стереотип мышления. Мужчина может не показать, что его задели, но не почувствовать этого не сможет.

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Вашему вниманию всего два пункта, которыми женщины могут ранить мужчин.

1. Сомнения женщины в самоидентификации мужчины

Каждому мужчине важно знать, что его воспринимают всерьез и не смеются над его силой, чувствами, эмоциям и поступками. Ему важно знать и чувствовать от женщины признание в том, что он, к примеру, хороший водитель, сильный, спортивный, хороший любовник. Эта же самоидентификация, к слову, определяет его место в мужской иерархии, его статус.

Если женщина считает мужчину дураком, никчемным и глупым, то он приходит в ярость и начинает мстить своей обидчице. Это могут быть какие угодно поступки, и женщина даже может не догадаться об их истинной причине. И не стоит рассчитывать, что мужчина расскажет ей о своей обиде, ведь это будет означать признать свою слабость.

Как вести себя, чтобы не ругаться
Как вести себя, чтобы не ругаться
Фото: Pexels

2. Недооцененность женщинами эмоционального состояния мужчин

С детства всех мужчин воспитывают под девизом "мужчины не плачут", что значит нечего сильному полу проявлять свои эмоции. В результате большинство мужчин стараются не быть чувствительными, эмоции скрывают, не обсуждают их.

"Мужские эмоции — сфера слабо развитая и как все слабое — уязвимая. Поэтому когда мужчины вдруг открываются, они становятся очень ранимыми и уязвимыми", – пояснил психолог Александр Шахов.

Поэтому если ваш мужчина становится с вами нежным, любящим и открытым, то это говорит о его уязвимости в эти моменты. Порой даже неосознанно женщины могут обесценить чувства своего мужчины и тем самым сильно его ранить.

Тем временем мы выяснили, какие 50 правильных привычек способны кардинально изменить жизнь.

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Источник: Сегодня
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