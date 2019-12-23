Четыре фразы, которые нельзя говорить детям

Слова обладают большой силой, которая может, как исцелить, так и навредить

Какие фразы нельзя говорить детям Фото: Pexels

Родители должны быть предельно аккуратными не только в том, что делают, ведь дети очень хорошо копируют действия взрослых, но и в том, что говорят своему чаду. Но не забывайте, что слова обладают большой силой, которая может, как исцелить, так и навредить.

Помогает ли крик в воспитании детей – смотрите видео:

Вашему вниманию четыре фразы, которые нельзя говорить детям.

1. Мальчики не плачут

Это, пожалуй, самая распространенная фраза, как и у мам, так и у пап мальчиков. Таким образом родители хотят воспитать настоящего мужчину. А на деле, подобное подавление эмоций превращает мальчика в эмоционально нездорового и бесчувственного мужчину, заверяют психологи.

Важно научить вашего сына проявлять любые эмоции, чтобы это не накапливалось и не создавало комплексы и проблемы во взрослой жизни.

2. Делай, как я говорю

Во-первых, ребенок и так копирует ваши действия, даже без подобной "команды". Поэтому подумайте, правильный ли вы подаете пример детям: хотите, чтобы они были вежливыми – будьте сами такими, хотите приучить к спорту – сами занимайтесь. А во-вторых, подобными фразами вы не даете ребенку развиваться самостоятельно, постоянно указывая на то, что и как он должен делать.

Перестаньте командовать, покажите личный пример и дайте ребенку возможность самостоятельно делать выбор и искать пути решения.

3. Все будет хорошо

О негативной силе позитивной психологии в последнее время говорят все чаще. А в случае с детьми фразами, типа, "все будет хорошо" вы программируете ребенка на положительный результат, которого может и не быть.

Это не значит, что нужно нагнетать обстановку. Важно научить ребенка понимать, что ситуация может иметь и другие последствия. Иначе, в случае, если маленький человек не получит свое "хорошо", то может просто посчитать вас обманщиком и почувствовать разочарование.

Показывайте детям личный пример Фото: Pexels

Желание родителей защитить ребенка от негативных эмоций логичное и понятное, но психологи напоминают, что рано или поздно ему все равно придется их пережить.

4. Делай через "не могу"

Подобные фразы могут нанести ребенку не только психологический, но и физический вред. Используя подобные слова, мы убеждаем ребенка, что можно работать через силу и якобы воспитываем сильного человека. Но это не так.

Родителям важно научить своих детей чувствовать свое тело, различать его сигналы и реагировать на боль, а не игнорировать или маскировать ее. Психологи настоятельно рекомендуют взрослым не заставлять своих детей делать что-либо через силу, чтобы не совершить серьезных ошибок.

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