Четыре невербальных признака грядущего развода
Человек всегда будет хотеть смотреть на того, кого любит, говорит эксперт по отношениям
В отношениях партнерам нужно обращать особое внимание на изменения в невербальном общении. Об этом сообщила американский специалист по невербальной коммуникации Патти Вуд и назвала четыре признака приближающегося разрыва отношений с партнером, передает "Новое время".
По ее мнению, некоторые из этих изменений могут свидетельствовать о том, что в отношениях пары появились проблемы, игнорирование которых может привести к расставанию.
"Даже маленькие, казалось бы, незначительные изменения в невербальном общении между партнерами могут стать подсказками, которые помогут предотвратить разрыв отношений", – говорит Вуд.
Она отнесла к наиболее явному признаку приближающегося развода ситуацию, когда один из партнеров неосознанно отвечает испугом, вздрагиванием или резким движением на попытку супруга приблизиться.
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"Все просто – вы идете в направлении того, что вам нравится, и отталкиваете то, что вам не нравится. Это основа языка тела", – утверждает эксперт.
Еще одним признаком приближающегося разрыва отношений является количество нерабочего времени, проведенного вместе.
"Если оно уменьшается, то и шансы на успех отношений – тоже", – убеждена она.
В числе явных признаков грядущего развода также отсутствие зрительного контакта и ситуация, когда партнер избегает прикосновений:
Тем временем психолог рассказал, как улучшить отношения в браке: пять советов. Вячеслав Халанский уверен, что если между супругами нет глубоких отношений, то, скорее всего, они будут отдаляться друг от друга.