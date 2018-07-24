Четыре невербальных признака грядущего развода

Человек всегда будет хотеть смотреть на того, кого любит, говорит эксперт по отношениям

Не забывайте и про общение. Фото: pixabay

В отношениях партнерам нужно обращать особое внимание на изменения в невербальном общении. Об этом сообщила американский специалист по невербальной коммуникации Патти Вуд и назвала четыре признака приближающегося разрыва отношений с партнером, передает "Новое время".

По ее мнению, некоторые из этих изменений могут свидетельствовать о том, что в отношениях пары появились проблемы, игнорирование которых может привести к расставанию.

"Даже маленькие, казалось бы, незначительные изменения в невербальном общении между партнерами могут стать подсказками, которые помогут предотвратить разрыв отношений", – говорит Вуд.

Она отнесла к наиболее явному признаку приближающегося развода ситуацию, когда один из партнеров неосознанно отвечает испугом, вздрагиванием или резким движением на попытку супруга приблизиться.

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"Все просто – вы идете в направлении того, что вам нравится, и отталкиваете то, что вам не нравится. Это основа языка тела", – утверждает эксперт.

Еще одним признаком приближающегося разрыва отношений является количество нерабочего времени, проведенного вместе.

"Если оно уменьшается, то и шансы на успех отношений – тоже", – убеждена она.

В числе явных признаков грядущего развода также отсутствие зрительного контакта и ситуация, когда партнер избегает прикосновений:

"Человек всегда будет хотеть смотреть на того, кого любит. То же можно сказать о прикосновениях. Если раньше ваш партнер любил держать вас за руку, а сейчас стал избегать этого, то это не очень хороший знак", – подытожила она.

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