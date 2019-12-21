Четыре плохих привычки, которые делают людей глупее

Мозг человека не может работать продуктивно при многозадачности

Какие привычки делают людей глупее Фото: Pexels

Большинство людей стремятся повысить уровень своего IQ, стать более образованными и высокоинтеллектуальными. При этом многие не задумываются о том, что у нас есть повседневные плохие привычки, которые делают нас глупее.

Есть ли разница между женским и мужским мозгом – смотрите видео:

Вашему вниманию четыре плохих привычек, которые делают людей глупее.

1. Многозадачность

Принято считать, что возможность делать много дел одновременно – это очень хорошо. Вот только нейробиолог Эрл Миллер из Массачусетского технологического института считает по-другому. Согласно его исследованию, мозг человека не может работать продуктивно при многозадачности, выполняя хорошо все задания одновременно. Все равно он концентрируется на одной задаче, а все остальное происходит на автомате.

Проводить много времени перед телевизором – это уже целая традиция, а не просто привычка. Однако от нее нужно отказаться, если вы все еще хотите обладать высоким IQ. Вся проблема в том, что во время просмотра какой-то передачи или фильма, человек не прикладывает никаких физических или умственных усилий, поэтому работа вашего мозга притупляется. А если это происходит постоянно и подолгу, то может привести к негативным последствиям.

3. Плохой сон

Плохой и недостаточный сон негативно сказывается не только на внешности и общем состоянии человека, а и на умственной работе. Те кто недосыпает, быстрее устают, совершают больше ошибок в работе и становятся эмоционально нестабильными и раздражительными.

Плохой сон вредит работе мозга Фото: stocksnap.io

Исследования показали, что хороший сон улучшает память и помогает лучше запоминать информацию и сосредотачиваться.

4. Неправильное питание

Правильное питание необходимо не только для фигуры и кожи, а и для мозга. Если вы употребляете продукты с насыщенными жирами или большим количеством сахара, тогда очень сильно вредите своим умственным способностям.

Согласно исследованиям ученых, подобная еда плохо влияет на работу сердечно-сосудистой системы, в результате чего у человека нарушается нормальное кровообращение, что приводит к недостатку кислорода в мозге и замедлению его функционирования.

Читайте также: Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Вместе с тем, у тех, кто неправильно питается, возникают трудности с обработкой и запоминанием информации.

Нет ничего страшного, если что-то из перечисленного выше иногда происходит в вашей жизни. Важно следить, чтобы это не вошло в систему.

Тем временем мы выяснили, как очистить жилье от негативной энергии.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.