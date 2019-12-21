Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Четыре плохих привычки, которые делают людей глупее

Мозг человека не может работать продуктивно при многозадачности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:46
Какие привычки делают людей глупее
Какие привычки делают людей глупее
Фото: Pexels

Большинство людей стремятся повысить уровень своего IQ, стать более образованными и высокоинтеллектуальными. При этом многие не задумываются о том, что у нас есть повседневные плохие привычки, которые делают нас глупее.

Есть ли разница между женским и мужским мозгом – смотрите видео:

Вашему вниманию четыре плохих привычек, которые делают людей глупее.

1. Многозадачность

Принято считать, что возможность делать много дел одновременно – это очень хорошо. Вот только нейробиолог Эрл Миллер из Массачусетского технологического института считает по-другому. Согласно его исследованию, мозг человека не может работать продуктивно при многозадачности, выполняя хорошо все задания одновременно. Все равно он концентрируется на одной задаче, а все остальное происходит на автомате.

Читайте также:
Как избежать старения мозга: научный ответ

2.Телевидение

Проводить много времени перед телевизором – это уже целая традиция, а не просто привычка. Однако от нее нужно отказаться, если вы все еще хотите обладать высоким IQ. Вся проблема в том, что во время просмотра какой-то передачи или фильма, человек не прикладывает никаких физических или умственных усилий, поэтому работа вашего мозга притупляется. А если это происходит постоянно и подолгу, то может привести к негативным последствиям.

3. Плохой сон

Плохой и недостаточный сон негативно сказывается не только на внешности и общем состоянии человека, а и на умственной работе. Те кто недосыпает, быстрее устают, совершают больше ошибок в работе и становятся эмоционально нестабильными и раздражительными.

Плохой сон вредит работе мозга
Плохой сон вредит работе мозга
Фото: stocksnap.io

Исследования показали, что хороший сон улучшает память и помогает лучше запоминать информацию и сосредотачиваться.

4. Неправильное питание

Правильное питание необходимо не только для фигуры и кожи, а и для мозга. Если вы употребляете продукты с насыщенными жирами или большим количеством сахара, тогда очень сильно вредите своим умственным способностям.

Согласно исследованиям ученых, подобная еда плохо влияет на работу сердечно-сосудистой системы, в результате чего у человека нарушается нормальное кровообращение, что приводит к недостатку кислорода в мозге и замедлению его функционирования.

Читайте также:
Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Вместе с тем, у тех, кто неправильно питается, возникают трудности с обработкой и запоминанием информации.

Нет ничего страшного, если что-то из перечисленного выше иногда происходит в вашей жизни. Важно следить, чтобы это не вошло в систему.

Тем временем мы выяснили, как очистить жилье от негативной энергии.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Место силы: как очистить жилье от негативной энергии Как правильно разговаривать с ребенком о сексуальности и первом сексе: советы родителям Почему у многих женщин слово брак ассоциируется с приготовлением борща: ответ из детства Как распознать манипулятора: три главных признака
психология ум способности интеллект
Реклама

Новости партнеров

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Ирина Круг случайно засветила все свои прелести
Ирина Круг случайно засветила все свои прелести
Стилисты дали советы, как не выглядеть дешево и вульгарно
Стилисты дали советы, как не выглядеть дешево и вульгарно
Петросян отреагировал на слухи о своей свадьбе
Петросян отреагировал на слухи о своей свадьбе
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Food

Как приготовить новогодний салат оливье: 10 рецептов на любой вкус

Вчера, 13:26Психология

Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

Вчера, 11:52Fun

20 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 09:39Wellness

Стресс может вызвать сыпь на коже: как правильно ее лечить

19 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 знаков, которым повезет в карьере

19 декабряШоу-бизнес

Екатерина Бужинская обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому: видео

19 декабряFun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

19 декабряFun

Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад

19 декабряTravel

Как бесплатно поесть и выпить в аэропорту: турист поделился уловкой

19 декабряFun

19 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

19 декабряFun

Похудевшую на 96 кг женщину не узнала родная мать: фото преображения

19 декабряFood

Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками: рецепт на Новый год

19 декабряFun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

19 декабряEvents

С Днем святого Николая 2019: красивые картинки и лучшие поздравления

18 декабряШоу-бизнес

"Голос країни 10": названо имя третьего звездного тренера шоу

18 декабряСтиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

Новости партнеров

Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Стало известно о причине отъезда Ветлицкой в Испанию
Стало известно о причине отъезда Ветлицкой в Испанию
Загитова на шоу «Вечерний Ургант» произнесла за 16 минут 137 слов
Загитова на шоу «Вечерний Ургант» произнесла за 16 минут 137 слов
Супруг Фриске Шепелев пожертвовал сыном ради новой любви
Супруг Фриске Шепелев пожертвовал сыном ради новой любви
Экс-супруга Киркорова раскрыла тайну о Пугачевой
Экс-супруга Киркорова раскрыла тайну о Пугачевой
Известный актер бросил родную дочь из-за измены жены
Известный актер бросил родную дочь из-за измены жены
«Старая бабка»: как известная певица выглядит без макияжа
«Старая бабка»: как известная певица выглядит без макияжа
11 малоизвестных фактов об Анджелине Джоли
11 малоизвестных фактов об Анджелине Джоли