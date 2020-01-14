Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Четыре привычки, чтобы стать счастливым человеком

У каждого человека своя жизнь, свои правила, приоритеты и планы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:16
Как стать счастливым человеком
Как стать счастливым человеком
Фото: stocksnap.io

Наслаждаться жизнью, ценить все, что уже у вс есть и жить в моменте – это то, что точно способно сделать человека счастливым. Правда, достичь этого не так просто, нужно приложить усилия и обзавестись правильными привычками.

Как создать свою уникальную карту желаний – смотрите видео:

Вашему вниманию четыре привычки, которые способны сделать из вам счастливого человека.

1. Не осуждайте

У каждого человека своя жизнь, свои правила, приоритеты и планы. Поэтому никто не должен лезть туда со своими советами, если вас об этом не просят и тем более – с осуждениями. У вас есть своя жизнь – занимайтесь ею и поступайте так, как вам хочется. Иначе, вы потратите слишком много времени на других людей, которым это и не нужно вовсе, а не на себя. Осуждение только угнетает и забирает вашу энергию. Лучше потратьте его на себя и на осознание того, что делает вас по настоящему счастливым.

Читайте также:
Подсказки мужчинам: 20 способов сделать женщину счастливой

2. Не навязывайте никому свой образ жизни

Счастливые люди живут в свое удовольствие: едят мясо или отказываются от него, занимаются спортом или нет, покупают одежду в бутиках или на секонд-хендах – поступают так, как хотят. При этом никто никого не заставляет делать окружающих точно также. Не навязывайте людям свое мнение, если не хотите этого в ответ. Просто наслаждайтесь своим выбором и будьте с ним счастливы.

3. Занимайтесь благотворительностью

Если человек счастлив, то он с легкостью делится этим ощущением с окружающими. Благотворительность – это признак милосердия и любви к миру. Постарайтесь только не кричать об этом на каждом углу, хвастаясь своими добрыми поступками, вы ведь делаете это не для кого-то, а для себя, по велению сердца.

Фото: Pexels

4. Оставьте свои планы на жизнь при себе

Когда вы о чем-то мечтаете и записываете свою цель на бумаге, то создаете мыслеформу, которую наделяете энергией. Но, если вы всем подряд начинаете об этом рассказывать, то разрываете эту энергию на части. Ваша мыслеформа теряет силу. Пусть ваши планы, цели и мечты остаются чем-то вашим личным и сокровенным.

Тем временем мы выяснили, как избежать ссор в отношениях: пять надежных способов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Успокойтесь: четыре вещи, о которых вам не следует беспокоиться Десять веских причин, почему никогда нельзя сдаваться Пять правильных привычек воспитанных людей Как сделать жизнь лучше в 2020 году: 10 способов
счастье психология настроение
Реклама

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 14:14Fun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 08:43Fun

Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

Сегодня, 08:40Fun

Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 00:01Fun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

Вчера, 23:39Fun

Поздравления со Старым Новым годом 2020: яркие открытки, пожелания и стихи

Вчера, 18:43Fun

Посевалки на украинском языке: прикольные тексты

Вчера, 18:31Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Вчера, 10:55Шоу-бизнес

"Мы стали совершенно чужими": принц Уильям впервые прокомментировал раскол в королевской семье

Вчера, 10:01Психология

Десять веских причин, почему никогда нельзя сдаваться

Вчера, 09:25Events

Прикольные щедривки на современный лад: только для взрослых

Вчера, 08:20Fun

13 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

12 январяТехно

Google нашла способ "спасти" Windows 7

12 январяFun

12 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

12 январяПсихология

Гороскоп на неделю 12-18 января: все знаки зодиака

11 январяШоу-бизнес

"Счастливые часов не замечают": Слава Каминская и Павел Вишняков подогрели слухи о романе

11 январяШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники – СМИ

Новости партнеров

Врачи рассказали, кому нельзя есть гречку
Врачи рассказали, кому нельзя есть гречку
Великолепная Вика Коноплянка демонстрирует отличную фигуру
Великолепная Вика Коноплянка демонстрирует отличную фигуру
Лобода показала фигуру в бикини (фото)
Лобода показала фигуру в бикини (фото)
10 признаков токсичных родителей
10 признаков токсичных родителей
11 малоизвестных фактов об Анджелине Джоли
11 малоизвестных фактов об Анджелине Джоли
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)
Почему Крючкова уже выбирала платье для своих похорон
Почему Крючкова уже выбирала платье для своих похорон
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм