Четыре признака, что вы любите свою работу

Чтобы "освежить чувства" попробуйте сменить род деятельности в пределах вашей компании

Любите то, чем занимаетесь. Фото: pixabay

О том, что важно заниматься тем, что любишь, говорят сейчас много. А известный бизнесмен Генри Форд и вовсе говорил, что: "Лучшая работа — это высокооплачиваемое хобби". Вот только далеко не все могут похвастаться тем, что "горят" своей работой.

Work.ua проанализировал, как это — любить работу. Если у вас совпал хоть один пункт, может, вы тоже "горите", просто не задумывались об этом?

Погрязнуть в рутине, а потом вдохнуть свежего воздуха

На самом деле, даже те, кто трубят о том, как они обожают свою работу, иногда (скорее всего, частенько) от нее устают. И это нормально. Даже если вы очень любите пломбир в шоколаде, после 5-й порции в день ваша любовь может немного притупиться. То же самое и с работой. Возможно, вы уже и забыли, как на первых порах летели в офис на крыльях вдохновения. Из-за рутины, авралов, дедлайнов удовольствие приутихло, и теперь вам кажется, что вы просто делаете свою работу, и никакого "огня" в вас уже нет.

Проверьте себя — если в отпуске вам снятся коллеги, если на выходных вы думаете о предстоящих задачах, если при одной мысли об увольнении у вас начинается паника, может, не все так плохо?

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Чтобы "освежить чувства" попробуйте сменить род деятельности в пределах вашей компании, насколько это возможно. Обсудите с руководством сложившееся положение. Скажите, что хотите новых задач, которые воспламенят былой энтузиазм и заставят вас вновь почувствовать себя нужным, активным, занятым! Это отличная возможность вспомнить, почему вы там, где вы есть, и понять, что вы любите свою работу.

Дружить с коллегами

Если у вас собрался коллектив, который не хочется покидать после работы, если вы без проблем можете обратиться за советом к любому из товарищей по цеху, если вы разделяете ценности компании и транслируете их в жизнь, значит, вам однозначно комфортно находиться среди людей, окружающих вас на рабочем месте. А это уже что-то.

Если у вас дружный коллектив — это реальный повод любить работу. Хотя и не самый главный.

Видеть результат

Тяжело любить работу, результатов которой не видно. Например, вы месяц составляли какой-то очень сложный отчет или проводили аудит, а потом просто сдали папку с данными начальству и больше никогда не видели этих бумаг. Формально задание выполнено, но какие результаты оно дало — совершенно непонятно.

Другое дело, когда вы составили отчет, его проанализировали, сделали выводы, прислушались к вашему мнению, внедрили новую систему работы, повысили производительность, кому-то (и вам, в том числе) подняли зарплату, смогли улучшить сервис и т.д. Тут уж явно почувствуешь гордость и радость от проделанного. Если у вас так — это любовь.

Ощущать свою значимость

Если ваши идеи и решения постоянно игнорируют, если к вашему мнению не прислушиваются, если вам достаются самые неинтересные задачи, как уж тут полюбить работу?

Но прежде чем делать выводы, задумайтесь, действительно ли вы такой уж незначительный сотрудник? Проанализируйте, сколько раз к вам обращались за помощью хотя бы за последние полгода. Сколько раз на вас лежала ответственность принятия решения. Как часто без вас не могли прийти к какому-то итогу. Если вы поймете, что находитесь вовсе не на задворках карьерной славы, у вас появится весьма справедливый повод любить свою работу.

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Поверьте, иногда сложное гораздо проще, чем кажется. И если вы думаете, что другие, говоря о любимой работе, имеют в виду абсолютное безропотное взаимное обожание, то очень заблуждаетесь.

Любимая работа — это и нервы, и стрессы, и неудачи. Все, что отличает ее от просто работы — ваше личное ощущение.

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