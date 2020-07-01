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Четыре знака зодиака, которые притягивают деньги

Сегодня, 07:32

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

То, какими качествами обладает человека, зависит от многих факторов. Но влияние звезд также важно учитывать, утверждают астрологи и называют четыре знака зодиака, которые притягивают деньги лучше всех.

Телец (21 апреля – 21 мая)

У представителей этого знака зодиака есть большая цель и желание жить в комфорте и достатке, для достижения своего они используют различные инструменты. Он считает свой вариант единственно верным, поэтому спорить с ним безрезультатно. Мелкие неудачи могут выбить Тельцов из колеи, но это ненадолго.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Представители этого знака зодиака обладают определенными характеристиками, которые помогают ему разбогатеть. Они умеют анализировать, выстраивать стратегию и не боится начинать с нуля. Девы постоянно занимаются самосовершенствованием и самообразованием.

Какие знаки зодиака притягивают деньги
Какие знаки зодиака притягивают деньги
Фото: Unsplash

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Эти знаки зодиака стремятся быть лидерами и у них это получается благодаря своей настойчивости и целенаправленности. Они умеют донести свою мысль до кого-угодно и убедить кого-угодно. Скорпионы настойчивые и целенаправленные, особенно, когда двигаются к достижению своей цели и ими движет финансовая цель.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Представитель этого знака зодиака обладают невероятными качествами, которые приносят в их жизнь деньги. Они активные, инициативные и им не нужны никакие внешние стимулы для достижения целей. Козероги умеют добиваться своей цели, особенно если она приведет их к деньгам.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, какие самые непослушные дети по знакам зодиака.

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Источник: Сегодня
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