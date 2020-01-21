Четыре знака зодиака, которым сегодня не повезет
Астрологический прогноз на сегодня, 21 января 2020 года
Сегодня, 21 января 2020 года, Луна находится в фазе "убывающая Луна" и в знаке зодиака Стрелец. В 27 лунный день ваши мысли потеряют какую-либо конкретику и логику. Но, несмотря на это, сегодня отличный день для решения вопросов, которые связаны с правовыми делами, регистрацией и заключением договоров.
Какие негативные эмоции возникают у украинцев и как их остановить – смотрите видео:
Если вы не начнете следить за своими словами и контролировать действия, то можете столкнуться с проблемами на работе. Начальник начнет перепроверять все ваши действия в поисках ошибок, а коллеги – строить козни. Постарайтесь сегодня не высовываться и вести себя более спокойно.
Ваши непостоянство и импульсивность могут привести сегодня к конфликтным ситуациям. Особенно под угрозой сфера отношений, если плохое настроение настигнет и вас, и вашего партнера одновременно. Звезды советуют лучше обдумывать свои слова и быть более терпимыми сегодня.
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Вас сегодня нужно заняться своей бухгалтерией. Это важный момент, если вы хотите улучшить свое финансовое положение. Научитесь правильно вести счет своих денег, экономить и планировать покупки. В противном случае вы рискуете оказаться на мели или залезть в долги.
Ваша личная жизнь может вас сегодня не радовать, а близкие и любимые люди – раздражать. Не стоит бить горшки – потом будет сложно помириться. Лучше постарайтесь усмирить свои эмоции или просто проведите день наедине с собой.
Ранее астролог составила восточный гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака.
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