Четыре знака зодиака, которым сегодня не повезет

Астрологический прогноз на сегодня, 21 января 2020 года

Кого сегодня ожидает нелегкий день Фото: Pexels

Сегодня, 21 января 2020 года, Луна находится в фазе "убывающая Луна" и в знаке зодиака Стрелец. В 27 лунный день ваши мысли потеряют какую-либо конкретику и логику. Но, несмотря на это, сегодня отличный день для решения вопросов, которые связаны с правовыми делами, регистрацией и заключением договоров.

Какие негативные эмоции возникают у украинцев и как их остановить – смотрите видео:

Гороскоп на сегодня: Близнецы

Если вы не начнете следить за своими словами и контролировать действия, то можете столкнуться с проблемами на работе. Начальник начнет перепроверять все ваши действия в поисках ошибок, а коллеги – строить козни. Постарайтесь сегодня не высовываться и вести себя более спокойно.

Гороскоп на сегодня: Телец

Ваши непостоянство и импульсивность могут привести сегодня к конфликтным ситуациям. Особенно под угрозой сфера отношений, если плохое настроение настигнет и вас, и вашего партнера одновременно. Звезды советуют лучше обдумывать свои слова и быть более терпимыми сегодня.

Гороскоп на сегодня: Рак

Вас сегодня нужно заняться своей бухгалтерией. Это важный момент, если вы хотите улучшить свое финансовое положение. Научитесь правильно вести счет своих денег, экономить и планировать покупки. В противном случае вы рискуете оказаться на мели или залезть в долги.

Гороскоп на сегодня: Козерог

Ваша личная жизнь может вас сегодня не радовать, а близкие и любимые люди – раздражать. Не стоит бить горшки – потом будет сложно помириться. Лучше постарайтесь усмирить свои эмоции или просто проведите день наедине с собой.

Ранее астролог составила восточный гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака.

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