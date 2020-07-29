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Четыре знака зодиака со стальными нервами

Сегодня, 07:33

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Своей выдержкой и крепкими нервами могут похвастаться немногие. Тут могут играть роль многие моменты, такие как характер, наследственность человека и его установки. Астрологи говорят и о влиянии планет на возможность человека противостоять стрессам. Они назвали четыре знака зодиака со стальными нервами.

Телец

Они почти никогда не суетятся и не поддаются стрессам. Тельцы эмоционально стабильные и морально устойчивые. Очень часто бывает тяжело догадаться, что происходит у них в душе, ведь о своих проблемах они не жалуются.

Примечательно, что под воздействием высокого давления со стороны, они благодаря своим стальным нервам легко сохраняют работоспособность и возможность трезво рассуждать. Поэтому таких сотрудников очень ценят работодатели.

У каких знаков зодиака стальной характер
У каких знаков зодиака стальной характер
Фото: freepik.com

Интересно, что заставить нервничать Тельца, зачастую является очень непростой и непосильной задачей. А секрет их стальных нервов в умении чередовать отдых и работу. Они стараются не перегружать себя и никогда не отказываются отдохнуть. Но когда на работе, то отдаются ей полностью.

Козерог

Эти люди настоящие непробиваемые личности, которые обладают стальными нервами и выносливостью. Они настолько умеют сдерживать свои эмоции, что часто их считают холодными и бесчувственными людьми. Их главный секрет выносливости в игнорировании общественного мнения и ориентации только на свои желания.

Козероги умеют быстро переходить от возбужденного состояния в спокойный режим, что позволяет им легко противостоять стрессам. А если они все же устали и немного истощились, то вечер в кругу своих близких людей способен их исцелить.

Весы

Эти люди могут похвастаться стальными нервами и отличной стрессоустойчивостью. Хотя часто за ними могут скрываться нерешительность и сомнения. Чтобы ощущать весь вкус жизни, Весам нужна гармония и равновесие, которые и помогают им противостоять стрессам.

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Философский подход к жизненным ситуациям защищает их нервную систему. Поэтому все взлеты и падения в своей жизни они воспринимают нормально и довольно спокойно. Восстановить свое внутреннее спокойствие им помогает любимая музыка, прогулка или встреча с друзьями.

Дева

Крепкая нервная система у Дев присутствует с детства, ведь только так можно выдержать весь хаос в жизни и навести в нем порядок. Представители этого знака зодиака выбирают такой труд, который будет требовать усидчивости и внимания. Они никогда не показывают своих эмоций, потому как пребывают в уравновешенном состоянии. Их выдержке и стрессоустойчивости можно только позавидовать. Девы редко конфликтуют и стараются держать всегда свои эмоции под контролем.

Восстанавливают свои силы Девы и с помощью работы, и с помощью отдыха – все зависит от их настроения.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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