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Четыре знака зодиака, которым сегодня сказочно повезет

Астрологический прогноз на сегодня, 27 января 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:14
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Сегодня, 27 января 2020 года, Луна находится в фазе "растущая Луна". Это четвертый лунный день, где она находится в знаке зодиака Рыбы. Вам сложно будет сконцентрироваться, ведь вы будете отвлекаться на мечтания. Постарайтесь отложить важные вопросы на завтра, а сегодня – отправляйтесь в путешествие или займитесь творчеством – в этом вы будете на высоте.

Чтобы полюбить кого-то, важно научиться любить себя, заверяет Наталья Холоденко – смотрите видео:

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Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым сегодня сказочно повезет.

Гороскоп на сегодня: Овны

То, что вы полноценно не отдыхали уже долгое время из-за постоянной занятости, дает свои плоды. Сегодня вы можете получить первую отдачу за свою работу в виде материальных благ и повешения в должности. Но это только бонус – основная награда вас еще ждет впереди.

Гороскоп на сегодня: Тельцы

Если вы давно ждали профессионального роста, новую должность или зарплату повыше, то сегодня можете получить или что-то одно, или даже все сразу. Это и н удивительно, ведь вы много для этого работали. Не сбавляйте темпов и всего добьетесь.

Гороскоп на сегодня: Раки

Целенаправленность и интуиция помогут вам сегодня достигнуть намеченных планов. Главное – не сбавляйте темпов, поддерживайте контакты с партнерами и влиятельными знакомыми, которые будут влиять на ваше материальное положение.

Гороскоп на сегодня: Скорпионы

Вам нужно просто делать сегодня то, что вы любите, и то, что у вас получается отлично, а за это звезды обещают вас вознаградить. Будете иметь успех не только на работе, но и в личных отношениях.

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Источник: Сегодня
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