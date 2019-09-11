Что бесит мужчин в женском поведении: ответ психолога

Эксперт пояснил особенности мужской психики, которые нужно учитывать женщинам

Будьте терпеливы в отношениях Фото: stocksnap.io

Мужчины и женщины по-разному воспринимают различную информацию. Поэтому важно следить за своими словами и действиями. Так как женщины более эмоциональны, иногда их поведение очень раздражает мужчин.

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На какие особенности мужской психики стоит обратить внимание женщинам, чтобы не разрушать отношения, рассказал в Instagram психолог Александр Шахов.

Сравнение с другим

Будь то бывший, папа, муж подруги или нарисованный в уме идеал, сравнение — одно из самых тяжких оскорблений для мужчины. И не думайте, что, поставив кого-то в пример, вы мотивируете своего мужчину к росту.

"Нет. Эффект будет прямо противоположным: мужчина оскорбится, утратит к вам доверие и почувствует обесценивание личности", – уверяет психолог.

Спор с мужчиной

Когда женщина спорит с мужчиной, она бросает ему вызов. Они перебрасываются аргументами, играют в "хоккей". Для мужчины любой, кто бросает ему вызов, уже не женщина, а "хоккеист" — соперник, конкурент. И гены мужчины требуют победить соперника любой ценой, иначе будешь побежден ты.

"Спорите с мужчиной? Будьте готовы к жесткой схватке без церемоний", – говорит Александр.

Спонтанность

Мужчины, в большинстве своем — существа рациональные и постоянно планируют. Что является врагом любого плана? Внезапность! То, чего опасаются все мужчины — когда в их стройный план вмешается какая-то неожиданность, например женское "хочу".

Как избежать скандалов? "Лучше всего говорить о своих желаниях мужчине заранее, чтобы он успел подумать, как лучше использовать свои силы и время (форс-мажоры или просто романтические порывы души никто конечно не отменял)", – отмечает Шахов.

Ревность

Это деструктивное чувство, берущее начало в низкой самооценке, желании владеть человеком как вещью, тотальном контроле и мнительности, граничащей с паранойей. Вы спросите: "Что, совсем не обращать внимание на его общение с другими женщинами?" Нет, наоборот, обращать, но по-другому реагировать!

Александр поясняет, что мужчин бесит реакция одергивания: "На кого ты там смотришь?" "Почему на нее посмотрел?".

"Вместо того, чтобы негативно реагировать на бессознательную мужскую реакцию, используйте ее в своих интересах: изучайте его пристрастия, разделяйте его эмоции, этим вы укрепляете доверие и эмоциональную связь между вами", – подытожил психолог.

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